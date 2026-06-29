La actriz creció viendo las películas del director e intentó “mantener la compostura” cuando él la citó para hablar de su última película

Emily Blunt: de la reunión secreta con Steven Spielberg a la escena con Meryl Streep que la “desintegró”

Kyle Buchanan 29 de junio de 2026 06:00 9 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Espectáculos > Cine

“De niña, recuerdo cómo me conmovió y me dejó sintiéndome exactamente como Elliott cuando E.T. se fue”, dijo recientemente en una videollamada. “Recuerdo haber quedado completamente traumatizada por Tiburón y emocionada por Indiana Jones. Así que es algo muy surrealista que él quiera conocerte y trabajar con vos”.

En El día de la revelación, Blunt interpreta a Margaret, una meteoróloga en Kansas City, Misuri, que aparentemente es poseída durante una transmisión, deteniendo su informe meteorológico para emitir extraños chasquidos alienígenas. Su extraño comportamiento atrae la atención de oscuros agentes gubernamentales que esperan descifrar su mensaje y pronto Margaret es arrastrada a una conspiración que podría probar la existencia de vida extraterrestre en la Tierra. Sin embargo, Blunt no sabía nada de eso cuando Spielberg la invitó a su primera reunión.

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“Fue muy, muy secreto, y me encanta cuando ni siquiera tu agente sabe de qué trata la película”, dijo. Mientras Spielberg describía el proyecto, Blunt apenas podía creer que le pidieran protagonizar algo que él consideraba similar a E.T. y Encuentros cercanos del tercer tipo, éxitos de taquilla de ciencia ficción destinados a capturar lo que él sintió de niño al mirar las estrellas.

“Me pasé todo el tiempo diciendo ‘Mm-hmm’, tratando de serenarme y mostrarme imperturbable, cuando por dentro estaba muy nerviosa”, dijo.

—¿Habías conocido a Steven Spielberg antes de que te ofreciera esta película?

—Todo lo que recuerdo es estar en el almuerzo de los AFI (American Film Institute) por Oppenheimer con [su director] Chris Nolan, y todo el mundo se acerca a Chris todo el tiempo —actores, cineastas— hasta el punto en que está tan acostumbrado que ya ni siquiera se levanta. Y entonces lo vi mirar por encima de mi hombro y levantarse, ¡y era Steven!

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"Los encuentro a ambos increíblemente valientes, audaces y capaces de manejar un mundo mítico enorme", dijo Blunt sobre Christopher Nolan y Steven Spielberg THEA TRAFF - NYTNS

—La gente ha llamado a Nolan el heredero de Spielberg. Habiendo trabajado ahora con ambos, ¿qué tan similares creés que son?

—Los encuentro a ambos increíblemente valientes, muy audaces, capaces de manejar un mundo mítico enorme. Pero uno es muy británico y el otro no lo es en absoluto. Chris es como muchos miembros de mi familia, así que ese fue un territorio muy familiar para mí. Aunque en realidad es muy tierno con los actores, hay una línea de comunicación directa y sin rodeos, sin suavizar los golpes. Los británicos no se entusiasman con nada, en realidad, porque se percibe como algo sensiblero, así que Chris es como un Blunt para mí. Pero hay algo instintivo que ambos tienen. Aunque Steven lo demuestra más abiertamente, a los dos les baja una especie de revelación, como si estuvieran iluminados. Nunca vas a ver a ninguno de ellos con la cabeza entre las manos, como diciendo: ‘¿Cómo vamos a filmar esto?’. Jamás.

—Spielberg es conocido por su puesta en escena. En tu primera escena, Margaret cruza continuamente la habitación —mirando una computadora, haciendo tostadas— y hay una precisión en todo ese movimiento que es casi como una coreografía.

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—Él quería que Margaret estuviera en constante vuelo al principio —esa inquietud, esa incapacidad de aferrarse a algo—, así que siempre se está moviendo. Cuando lo ensayamos, él no tenía ninguna idea preconcebida de cómo filmarlo. Simplemente te dice: “Estaba pensando que podrías empezar aquí, y lo que sea que quieras hacer, cielo, solo déjate llevar por tu intuición”. Así que lo vas haciendo y él te observa. Tiene ese puro apagado, se agarra la oreja —todos esos pequeños tics suyos que me parecen tan adorables—, camina un poco y dice: “Bien, esto es lo que vamos a hacer”. Le gusta la espontaneidad. No creo que orqueste demasiado y muchos directores se vuelven muy técnicos con la cámara. Pero es muy emocionante verlo armar la escena justo frente a ti.

Una profesión intensa

"Realmente hubo una invasión británica en la película de Steven", bromeó Blunt sobre la producción de Spielberg THEA TRAFF - NYTNS

—En tu investigación, ¿qué aprendiste sobre la personalidad de los meteorólogos estadounidenses?

—Tienen esta forma de invitarte y hacerte sentir parte del clima, como: “¿No es emocionante?”. Te convencen y lo hacen divertido, incluso si va a ser una pesadilla absoluta. Mientras que en Inglaterra somos un poco más derrotistas sobre el clima, probablemente porque la mayor parte del tiempo es una porquería. Hablé con una meteoróloga increíble —no quiero revelar quién es, pero es muy conocida— y es una profesión sumamente intensa. Tienen una gran agilidad para reaccionar sobre la marcha, porque no importa lo que haya pasado en las noticias esa mañana, el clima se tiene que ajustar. Y ellas mismas se peinan, se maquillan y se encargan de su vestuario. La mujer con la que hablé me dijo que era un trabajo de veinticuatro horas y que una vez que empezó a tener hijos, ya no pudo seguir haciéndolo.

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—En esta película hacés un acento estadounidense, a pesar de que Spielberg te rodeó de otros actores del Reino Unido como Josh O’Connor y Colin Firth.

—¡Fue ridículo! Realmente fue la invasión británica en la película de Steven. Normalmente intento mantenerme en un punto medio [con el acento estadounidense entre tomas], y de repente entra Josh O’Connor con toda su elegancia británica y se acabó, se rompe el encanto.

—Y también tenés que hablar coreano y ruso de forma aparentemente fluida. ¿Fue difícil de dominar?

—Siempre me gustaron los idiomas. Me encantaba el español en la escuela y mi mamá es una gran lingüista, así que antes de ser actriz, quería ser traductora de español para la ONU. Ojalá hablara idiomas, pero es lo mismo que si dijera que debería volverme buena tocando el ukelele. Simplemente me tengo que poner a hacerlo en serio.

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—¿Cómo concebiste los chasquidos alienígenas que hace Margaret?

—Tengo un sinfín de notas de voz de varios sonidos extraños que le enviaba a Steven Spielberg. Él realmente quería un caleidoscopio de ruidos; estaba tratando de encontrarlo conmigo. Luego, cuando tuvimos esta gama de sonidos, desde zumbidos hasta cantar como Barry White, fuimos a la cabina de sonido y lo grabamos todo. Para entonces, él solo dijo: “Creo que tiene que ser matemático y no terrorífico. Extraño e inquietante, pero no aterrador”.

“Muy terapéutico”

Emily Blunt, sobre su personaje en el film El día de la revelación: "Con Margaret, la amé tanto y la admiré que la extrañé cuando terminó la película" Universal Pictures and Amblin En; Universal Pictures and Amblin Entertainment - Universal Pictures and Amblin En

—Tus personajes en películas recientes como La máquina, Oppenheimer y El diablo viste a la moda 2 no siempre hacen lo correcto. Siento que te gusta esa ambigüedad, pero ¿es diferente cuando interpretas a alguien como Margaret, que es más directamente la “buena”?

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—Sí. Sea como sea que se comporten, no tengo que estar de acuerdo con ello, pero sí tengo que entenderlo. Aun así, hay una oscuridad que se te mete un poco adentro cuando interpretás a personas como Dawn Staples [la novia de un luchador de artes marciales mixtas en La máquina] y Kitty Oppenheimer, y no siempre es un lugar agradable donde habitar mientras lo hacés. Con Margaret, la amé tanto y la admiré que la extrañé cuando terminó la película.

—¿Te pasa seguido eso?

—A veces, no siempre. De hecho, la mayoría de las veces digo: “Lo logré, sobreviví”, y de vez en cuando tenés una experiencia de la que no ves la hora de librarte. Pero lo único que quise siempre es seguir descubriendo diferentes seres humanos viviendo dentro de mí. Encuentro muy terapéutico hacer este trabajo; podés sublimar cosas que viviste en algo realmente artístico.

—Dijiste al principio de tu carrera que esperabas que El diablo viste a la moda te sacara del estereotipo británico de los dramas de época. Cuando mirás los papeles tan diferentes que interpretaste recientemente, ¿le das el crédito a esa primera película por haberte puesto en ese camino?

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—Ese personaje en El diablo viste a la moda, aunque es una lunática y un completo desastre como persona, me abrió muchas puertas a la comedia y a diferentes papeles. Si sos de Inglaterra, se espera que te pongas un gorro de época, que estés en Foyle’s War o que cumplas tu tiempo en la televisión británica de esa manera. Esto rompió con eso y me dio otra forma de ser vista. Y estuve muy agradecida.

Emily Blunt como Emily Charlton, la asistente de Miranda que se ve opacada con el ingreso de Andy (Anne Hathaway) en El diablo viste a la moda Archivo

—En El diablo viste a la moda 2, cuando Miranda Priestly le dice a tu personaje, Emily: “No sos una visionaria, sos una vendedora”, es la frase más mordaz de la película. Si Meryl Streep me dijera eso a mí, me desintegraría.

—¡Yo me desintegré! Éramos muy unidas, y de repente te clava esos ojos verdes menta y yo me encogí. Ella realmente disfrutó saborear la palabra “vendedora”. Pero necesitás que a Emily le den un bofetón de realidad. Es vital que ese personaje reciba su merecido. Creo que esa escena se siente muy griega, como una tragedia.

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¿La fórmula del éxito?

—Hubo algunas historias de éxito notables en la taquilla últimamente, incluido el enorme éxito mundial de El diablo viste a la moda 2 y los sorpresivos éxitos de terror Obsession y Backrooms.

—¿No es genial? Me entusiasma muchísimo que la gente vuelva a convertir el ir al cine en un evento. Este verano fue muy emocionante para todos nosotros en la industria.

—¿Qué pensás que aprenderá Hollywood de estas historias de éxito?

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—Con El diablo viste a la moda, se sentía que tenía el potencial de ser una especie de gigante por la locura que había alrededor, aunque no creo que hayamos pensado que sería a este nivel. Pero me encanta cuando aparece algo como Proyecto Fin del mundo y la gente dice: “Pará un segundo, ¿entonces cuál es la fórmula para llenar las salas?”. Creo que a la gente la tomó por sorpresa lo bien que le fue a esa película. Nosotros lo vivimos con Un lugar en silencio [la cual protagonizó con su esposo, John Krasinski, quien la dirigió]: cuando esa película la pegó, tuvimos muchísimos amigos que iban a los estudios después y les decían: “Bien, necesitamos una de esas”.

—Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Sentís que hay algún hilo conductor?