Mia Farrow recordó el mal momento que provocó Frank Sinatra en el set de El bebé de Rosemary: “Hacía cosas de ese tipo”

En El bebé de Rosemary, Mia Farrow le dio vida a Rosemary Woodouse, una alegre ama de casa que, debido al egoísmo y la ambición de su esposo, se ve envuelta en una trama que le cuesta entender y mucho más manejar. Este viernes, la actriz reveló que mientras filmaba aquella reconocida película de Roman Polanski, su entonces marido también intentó “controlarla” .

La actriz, de 79 años, participó como invitada del último episodio The Drew Barrymore Show junto a Patty Lupone, su compañera de elenco en la obra de teatro The Roommate. Allí, la protagonista de El Gran Gatsby (1974) recordó que Frank Sinatra le entregó los papeles de divorcio mientras filmaba el exitoso film de terror, en 1968.

Frank Sinatra con Mia Farrow, su tercera esposa, en el backstage del film El Coronel Von Ryan

“Me dejó porque no quise abandonar la película cuando él me dijo que lo hiciera”, recordó Farrow, quien se había casado con el cantante en 1966. “No fue lo único que hizo”, agregó, dejando en claro que el costado controlador del artista. “ Tuvo una discusión con el director del estudio y le dijo: ‘Voy a sacar a mi chica de esto’. Hacía ese tipo de cosas ”, rememoró la intérprete.

Además, recordó: “Cuando me dijo que dejara la película, yo le respondí: ‘¿Cómo voy a abandonarla?’ Ya sabés, soy hija de un director y una actriz... Mi madre era Maureen O’Sullivan y mi padre era John Farrow, y yo, claramente, tenía en claro que no podía dejar una película por la mitad”. Y explicó: “Además, yo aparecía en todas las tomas y ya casi estaba todo listo; me quedaba un mes más de filmación. Pensé que no iba a suceder, pero sucedió. Su abogado vino al set y me entregó los papeles del divorcio ”.

La actriz y el cantante se conocieron en un estudio de 20th Century Fox en 1964 y se enamoraron perdidamente. Se casaron dos años después en un hotel de Las Vegas en 1966, cuando Farrow tenía 21 años y Sinatra 50.

Frank Sinatra y Mia Farrow durante la celebración de su boda, en Las Vegas getty Images

En efecto, Sinatra y Farrow se divorciaron durante la filmación de El bebé de Rosemary y la intérprete vivió el duelo durante el rodaje, por lo que la angustia y el sopor que muestra en varias escenas es real. No fue considerada para una nominación a los premios de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood, pero fue el papel que la consagró como actriz de renombre.

Aunque se divorciaron, la actriz y el cantante de “My Way” no se separaron del todo: siguieron frecuentándose y disfrutaron de una duradera amistad hasta la muerte de él en 1998, a los 82 años. En una entrevista que brindó en septiembre a CBS Sunday Morning, Farrow recordó al cantante con palabras elogiosas. Allí, aseguró que “en esencia”, Sinatra “era más compasivo, tímido, y empático más que cualquier otra persona que haya conocido”.

La pareja se mantuvo unida en matrimonio durante dos años, aunque mantuvieron una fuerte amistad hasta la muerte del cantante Bettmann - Bettmann

Este viernes, en The Drew Barrymore Show, Farrow reflexionó sobre su boda con Sinatra, y dejó entrever que aquella decisión también fue tomada, de alguna manera, de manera unilateral: “ Me enteré el día anterior cuándo nos íbamos a casar, así que no tuve más remedio que usar lo que tenía en mi armario ”.

“Estábamos comprometidos, pero él se fue a Inglaterra a terminar una película que estaba filmando y yo estaba en mi pequeña casa alquilada, que tenía dos habitaciones. Y la prensa había rodeado mi casa, ponía cámaras en cada ventana, y no había cortinas”, rememoró. Por ese asedio, recordó que debía arrastrarse por el piso. “Iba hacia el refrigerador, lo abría desde el suelo, lo que no es fácil, y trataba de sacar una pizza o alguna otra cosa”, explicó.

“Frank me llamaba y yo fingía que todo estaba bien, pero la situación era muy extraña. Pero supongo que lo vio en la televisión en Inglaterra. Entonces me llamó y me dijo: ‘Creo que deberíamos casarnos mañana’. Yo le respondí: ‘Ah, ok’, y lo hicimos”, contó Farrow sobre su precipitada boda con Sinatra GettyImages - Bettmann

“ Frank me llamaba y yo fingía que todo estaba bien, pero la situación era muy extraña ”, contó la actriz. “Pero supongo que lo vio en la televisión en Inglaterra. Entonces me llamó y me dijo: ‘Creo que deberíamos casarnos mañana’. Yo le respondí: ‘Ah, ok’, y lo hicimos”.

El 12 de diciembre Sinatra hubiese cumplido 107 años y Farrow, lo recordó con un cálido mensaje y una serie de fotos inéditas en sus redes sociales. “¡Apuesto a que está rodeado de un coro de ángeles con el que canta grandes canciones nuevas!”, comenzó la actriz su mensaje, dedicado a Sinatra, que murió en 1998, a los 82 años. Y, luego, explicó: Esta fue la primera foto que tomé con la cámara Rolleiflex que nos compró. Él me estaba enseñando cómo usarla”.

“Feliz cumpleaños celestial, CB. Siempre te amaré”, agregó, escribiendo una nota adicional entre paréntesis que decía: “Solamente los amigos más cercanos lo saben, pero yo lo llamé ‘Charlie’, Charlie Brown, en realidad”.

LA NACION