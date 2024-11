Murió Quincy Jones, el productor musical que trabajó con Michael Jackson y Frank Sinatra

NUEVA YORK.- Este domingo por la noche murió el afamado productor musical Quincy Jones. Tenía 91 años y falleció en su casa en Los Ángeles, rodeado por su familia, confirmó su publicista. En su vasta carrera tuvo reconocidos logros, como la producción del histórico álbum “Thriller” de Michael Jackson. Escribió bandas sonoras premiadas para cine y televisión y colaboró con estrellas del mundo artístico como Frank Sinatra y Ray Charles.

“Esta noche, con el corazón lleno, pero roto, debemos compartir la noticia del fallecimiento de nuestro padre y hermano Quincy Jones”, dijo la familia en un comunicado. “Y aunque esto representa una pérdida increíble para nuestra familia, celebramos la gran vida que vivió y sabemos que nunca habrá otro como él”, se agregó.

A lo largo de su historia, Jones pasó de andar con pandillas en el lado sur de Chicago a las cumbres más altas del espectáculo. Se convirtió en uno de los primeros ejecutivos negros en prosperar en Hollywood y acumuló un catálogo musical que incluye algunos de los momentos más ricos de la industria estadounidense.

Participó de giras con Count Basie y Lionel Hampton, arregló discos para Sinatra -entre otras, la más famosa versión de “Fly Me To The Moon”, y forjó una relación personal y musical con el cantante hasta su muerte-. Con Ella Fitzgerald, compuso las bandas sonoras de “Raíces” e “In the Heat of the Night”. También organizó la celebración inaugural del presidente Bill Clinton y supervisó la grabación de “We Are the World”, el disco benéfico de 1985 para la ayuda contra la hambruna en África. Lionel Richie, quien coescribió ese tema y fue uno de los cantantes destacados, llamaría a Jones como “el maestro de orquesta”.

Los máximos reconocimientos probablemente sean para sus producciones con Jackson: “Off the Wall”, “Thriller” y “Bad”, álbumes de un estilo y atractivo casi universales. Para “Thriller”, algunos de los toques más memorables provinieron de Jones, quien reclutó a Eddie Van Halen para un solo de guitarra en “Beat It”, un tema que cruzaba las líneas entre géneros, y recurrió a Vincent Price para una narración espeluznante en la pista que daba título al álbum. Esa producción vendió más de 20 millones de copias solo en 1983.

“Si un álbum no tiene éxito, todos dicen que fue culpa del productor; así que si tiene éxito, también debería ser tuya la culpa”, dijo Jones en 2016, en una entrevista con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. “Las canciones no aparecen sin más de repente. El productor debe tener la habilidad, experiencia y capacidad para guiar la visión hasta su finalización”, agregó entonces.

Fue premiado en 28 oportunidades con Grammys, dos Oscar honoríficos de la Academia y un Emmy por “Raíces”. También recibió la Legión de Honor de Francia, el Premio Rudolph Valentino de la República de Italia y un homenaje del Centro Kennedy por sus contribuciones a la cultura estadounidense. Fue objeto de un documental de 1990, “Listen Up: The Lives of Quincy Jones” y una película de 2018 de su hija Rashida Jones. Su autobiografía lo convirtió en un autor de superventas.

