Michael Douglas y un sorpresivo descubrimiento acerca del lazo que lo une con Scarlett Johansson

Escuchar

Michael Douglas comparte con Scarlett Johansson algo más que el amor por la actuación y la popularidad de la que gozan como estrellas de Hollywood. Un giro del destino puso de manifiesto que ambas celebridades poseen lazos en común que nunca hubiesen imaginado.

El intérprete, que es hijo del legendario actor fallecido en 2020 Kirk Douglas y está casado desde hace dos décadas con la ganadora del Oscar Catherine Zeta-Jones, y la actriz de Viuda Negra han compartido pantalla al aparecer juntos en la película Avengers: Endgame en 2019. Sin embargo, un dato revelador demuestra que ambos artistas están unidos más allá de la ficción.

Invitado al programa Finding Your Roots (”Encontrando tus raíces”), el actor recibió la impactante sorpresa de que la estrella de 39 años es “su prima de ADN” . El ciclo presentado por el historiador Henry Louis Gates profundiza en los árboles genealógicos de sus famosos invitados para descubrir lazos perdidos y compara la condición genética de las celebridades que pasan por el piso.

En un nuevo episodio, del que también participó la creadora de Girls, Lena Dunham, Gates anunció que Douglas es un pariente lejano de Johansson, y el actor de 79 años no pudo ocultar su sorpresa. Al final del enorme material que se mostró sobre los antepasados del actor irrumpió la imagen de Johansson, momento en que el actor de Bajos instintos exclamó: “¿Estás bromeando?”, ante lo que el presentador apuntó: “ Tu prima genética es la actriz Scarlett Johansson ”.

“¡Increíble! Esto es genial”, añadió Douglas mientras Gates explicaba que compartían “ ramas idénticas de ADN en cuatro cromosomas diferentes” . El historiador añadió que estas combinaciones comunes se encuentran en las líneas maternas de Scarlett, “las cuales se remontan a las comunidades judías de Europa del Este”. Entre risas, un sorprendido Douglas insistió en que no daba crédito al descubrimiento, a la vez que expresó su deseo de poder encontrarse con su colega pronto.

Douglas y Johansson comparten códigos genéticos por parte de la línea materna de la actriz

Curiosamente, un episodio anterior reveló que el presentador Andy Cohen también está relacionado con Johansson. Finding Your Roots expuso a lo largo del ciclo c oincidencias genealógicas que involucran a varias celebridades; entre los descubrimientos se encuentran los lazos comunes entre Edward Norton y Julia Roberts, considerados también “primos genéticos” .

En el mismo programa, la estrella de Mujer Bonita descubrió asimismo que no se apellida Roberts. “Cuando indagamos en los archivos del estado de Georgia [Roberts nació en Smyrna, el 28 de octubre de 1967], nos encontramos con la información de que, en algún momento en 1850, Rhoda se casó con Willis Roberts”, dio a conocer Gates. Por esa razón es que Julia lleva ese apellido. Sin embargo, Willis no pudo haber sido el tatarabuelo de la actriz ya que había fallecido en 1864, una década antes de que Rhoda diera a luz al bisabuelo de Julia, John. “¿Entonces no soy una Roberts?” preguntó la intérprete shockeada. “No, encontramos a través de tu ADN y del de tu primo una coincidencia con Henry McDonald Mitchell Jr.”, le infomó Gates. Ese hombre estaba casado con una mujer llamada Sarah y tenía seis hijos cuando entabló un vínculo con la tatarabuela de la actriz.

A través del programa, Kerry Washington supo, en su caso, que fue concebida a través de un donante de esperma, y Bob Odenkirk descubrió sus vínculos con King Charles y Nathan Lane, mientras que Viola Davis se enteró de su parentesco con Anita Hill. Clare Danes también supo que está relacionada con Melissa McCarthy y Seth Meyers.

En cuanto a Lena Dunham, también recibió una sorpresa cuando Gates reveló que su primo lejano no es otro que el creador de Curb Your Enthusiasm, Larry David, quien a su vez es “primo sexto” de Bernie Sanders. “Esta es la información más interesante que me han dado”, dijo la actriz, mientras el presentador explicaba que ella y David comparten “múltiples, largos e idénticos segmentos de ADN con ella y con su mamá”. Gates agregó que eso significaba que ambos tienen en común al menos un ancestro en el árbol genealógico.

LA NACION