Olivia Colman y Benedict Cumberbatch serán un matrimonio en guerra en la nueva versión de La guerra de los Roses

Escuchar

Las estrellas británicas Benedict Cumberbatch y Olivia Colman son los elegidos para darle vida al matrimonio Rose en una nueva versión del clásico de 1989: La guerra de los Roses. La comedia negra, estrenada en 1989, fue protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner. La remake será dirigida por Jay Roach. Y contará además con la participación de Boyd Holbrook, Scott McNairy, Dan Fogler, Will Harrison y Charlie Tahan.

Un matrimonio en apariencia feliz desata una desopilante batalla campal dentro de su propia casa. Basada en el libro homónimo, en 1989 se estrenó la película La Guerra de los Roses, hoy convertida en un clásico de Hollywood

Protagonista del flamante cortometraje ganador del Oscar La maravillosa historia de Henry Sugar, Cumberbatch no para de sumar créditos cinematográficos. Entre ellos: El final del que partimos, Doctor Strange y el multiverso de la locura, El libro de Clarence y El poder del perro y dentro de poco se lo verá protagonizando el thriller de ciencia ficción Morning, de Eric y Justin Kurzel, por Netflix

Colman, ganadora del premio de la Academia por su interpretación en La favorita –escrita por Tony McNamara, que también se hará cargo del guion de esta nueva versión– se hizo célebre por su protagónico en la serie Broadchurch y por su encarnación de la reina Isabel II en The Crown. También puede vérsela en Heartstopper, Invasión secreta, The Bear y Grandes esperanzas. Entre sus próximos proyectos se encuentran la tercera entrega del osito Paddington, llamada Paddington en Perú, y Girl from the North Country, basada en las canciones del Nobel de Literatura Bob Dylan.

Olivia Colman como la reina Isabel II en The Crown. Netflix

Según Deadline, la comedia negra –rebautizada simplemente como The Roses y actualmente en preproducción– mostrará como bajo una fachada de familia perfecta, con éxitos tanto en sus vidas profesionales, con hijos excepcionales y una vida sexual envidiable, existe un trasfondo de competencia y resentimiento dentro del matrimonio que se enciende cuando los sueños de Theo se derrumban.

1989: La original

La película estrenada en 1989, fue dirigida por Danny DeVito, que también aparecía como abogado en el film, obtuvo un Bafta y tres nominaciones a los Globos de Oro, incluida el de Mejor Película. Mostraba la historia del fin de una pareja, y su separación. Oliver y Barbara Rose, que aparentemente tenían todo lo que cualquier matrimonio desea en un entorno de ensueño. Sin embargo, cuando la mujer se da cuenta de que ya no ama a su marido, se precipita un proceso de divorcio que comienza de manera cruel y a partir de ahí solo se intensifica, a medida que las humillaciones, el sabotaje y la violencia se apoderan de la pareja en crisis. “No te dejes llevar por tus emociones” es la frase que imparte Douglas como consejo a su hijo, que se convirtió en una frase muy citada, dado el éxito de público en el que se convirtió el film.

Danny DeVito, un maestro de la comedia negra, dirigió le emblemática película La guerra de los Roses Archivo

Esta nueva versión será dirigida por Roach, quien se mostró entusiasta por la nueva película que dirigirá. Entre sus trabajos más destacados se encuentran películas como: El escándalo (2019), Regreso con gloria (2016) y All the Way para HBO. El director participará de la precuela de Ocean’s Eleven en que volverá a formar equipo con Margot Robbie y Ryan Gosling de Barbie.

Otra escena de la comedia negra La guerra de los Roses con sus Douglas y Turner en los roles de Barbara y Oliver, un matrimonio en crisis en plena guerra de divorcio

El guionista británico Tony McNamara estará a cargo de la nueva versión del clásico film. Fue nominado a su segundo Oscar este año por Pobres criaturas, y creó la serie The Great, que pudo verse en nuestro país por Starzplay.

“Los Roses es una historia tremendamente divertida, más grande que la vida misma y, sin embargo, profundamente humana”, dijo Matthew Greenfield, presidente del estudio de cine Searchlight Pictures. “Con Jay al mando, Benedict, Olivia y Tony, tenemos un equipo de ensueño que la hará realidad”.

LA NACION