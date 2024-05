Michael Richards, el actor de Seinfeld: del duro diagnóstico que recibió al episodio que lo hizo alejarse de todo

Escuchar

Michael Richards , el actor que le dio vida al hilarante Cosmo Kramer en la exitosa sitcom de los 90 Seinfeld, se sumó a las celebridades de Hollywood que decidieron dejar constancia de su paso por el mundo con un libro autobiográfico. Entre otros aspectos de su vida, y según un adelanto del material que se publicará el próximo 4 de junio, el actor reveló que en 2018 le diagnosticaron un cáncer de próstata y que lo primero que pensó fue que se iba a morir en ocho meses. “Estoy listo para partir”, pensó en ese momento.

Entradas y salidas es el nombre que eligió Richards, de 74 años, para su biografía. Según adelantó la revista People, en el libro el humorista revela que descubrió que tenía cáncer de próstata en etapa 1 durante el verano de 2018, luego de un chequeo médico de rutina y que en ese momento se vio muy cerca de la muerte.

Jerry Seinfeld y Michael Richards en un evento de Netflix el mes pasado en Los Ángeles FREDERIC J. BROWN - AFP

“Bueno, este es mi momento. Estoy listo para partir”, explicó el actor que eso pensó cuando le dieron la noticia, aunque de inmediato encontró una razón para intentar seguir con vida. “Unos segundos más tarde me vino a la mente mi hijo y me oí decir: ‘Tengo un niño de 9 años y me gustaría estar cerca de él’. ¿Hay alguna manera de que pueda tener un poco más de vida?”, recordó.

Asesorado por su médico, Richards se preparó para someterse a una compleja operación; pocos días después entró al quirófano para que le extirparan toda la próstata porque el resultado de la biopsia no había sido claro. “Había que contenerlo rápidamente”, explicó en relación con la intervención. “Tuve que someterme a una cirugía completa. Si no lo hubiera hecho, probablemente habría muerto en unos ocho meses”, aclaró.

Aquel difícil hecho que pudo superar gracias a la ciencia fue uno de los motivos que llevó al actor a decidir publicar sus memorias. Además, encontró en su trayectoria y en su vida personal mucho material para trabajar. “Tenía más de 40 diarios que había llevado a lo largo de los años y quería hacer una revisión completa de mi vida”, explicó. También fue determinante el paso del tiempo: “Cumplo 75 años, así que tal vez sea algo que viene dado por tener mi edad”. “Quería conectarme con los sentimientos y los recuerdos. Me sorprende lo mucho que pude recordar”, completó.

El episodio para el olvido

En 2006, el humorista protagonizó un violento episodio que lo llevó a los noticieros y a las tapas de diarios y portales: en uno de sus tantos shows en The Laugh Factory (un club de West Hollywood), comenzó a insultar a un grupo de afroamericanos que, según él, no habían dejado de hablar durante su performance.

“Hace cincuenta años te hubiéramos puesto boca abajo con un tenedor en el culo. Podés hablar, podés hablar, ahora sos valiente... Sáquenlo a patadas de acá. ¡Es un negro, es un negro! ¡Un negro, miren, hay un negro!”, disparó el actor desde el escenario. Ante el estupor y algunos abucheos del público, el comediante lanzó: “Esto es lo que pasa cuando interrumpís a un hombre blanco”.

Algunos días después de que se filtraran las imágenes en la prensa, Richards fue al programa de David Letterman, pidió disculpas y se recluyó en su casa, donde entró -según contó en un profundo autoanálisis. “Me arrepentí inmediatamente en el momento en que lo dije en el escenario”, recordó Richards hoy sobre lo que sintió esa noche. Además, explicó que con sus memorias no espera que el mundo lo perdone. “No estoy buscando un regreso”, explicó y agregó: “ El daño estaba dentro de mí, así que me alejé por completo del mundo del espectáculo. Era hora de desaparecer y finalmente prestar atención a de dónde venía toda mi ira. Lo máximo que podía hacer por todos era ir a casa y arreglar mis cosas”.

Los protagonistas de la exitosa Seinfeld Archivo

Lejos de los flashes y los escenarios, el actor se mantuvo ocupado los últimos 17 años gracias a la lectura, al estudio de la religión y la filosofía y a su cercano y selecto grupo de amigos, entre los que se encuentra Jerry Seinfeld. El humorista, incluso, fue el encargado de escribir el prólogo de su libro. “Estoy aprendiendo y curándome. Curándome y aprendiendo”, aseguró sobre su tranquila vida, esa que comparte con su mujer, la actriz Beth Skipp y su hijo Antonio. “Pero la vida siempre tiene altibajos”.

