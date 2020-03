Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 01:34

Es así su estilo, irreverente, frontal e irónico, pero esta vez Migue Granados dejó el humor de lado para mandar un mensaje de concientización a sus más de un millón de seguidores en Twitter.

Como gran parte de los argentinos, que manifiesta su enojo en ámbitos públicos y redes sociales, el humorista se mostró molesto por aquellos que desoyen el llamado a la cuarentena, y convierten este período de resguardo en improvisadas vacaciones.

Granados, inspirado según él, por amigos profesionales de la salud, decidió subir un video para hablarles a sus fans sin medias tintas, con un mensaje directo que llegue a más personas gracias a su condición de influencer. Así lo reconoce al inicio: "Voy a hacer este video porque me lo están pidiendo amigos y amigas que son médicos y médicas, gente que es investigadora, científica y demás, que tiene bastante menos llegada que yo. Bastante culpa me da que eso sea así un día como hoy".

Más adelante en el video de dos minutos da sus razones, " Guachos, hay algo que no entendieron: la manera de que esto se termine es el aislamiento: no ir a jugar a la Play, no ir a fumar un pucho al parque, a tocar la guitarra, a lo de un amigo a comer, a un restaurante que está abierto . Todo bien, le irá como el o... este mes. Pero, ¡No vayan, loco! No rompan más los h... Están subestimando esto".

El mensaje muy pronto se volvió viral, y a pocas horas de subirlo ya había acumulado 600 mil reproducciones.