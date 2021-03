Miguel Ángel Silvestre y Lali Espósito, ¿romance en puerta?

El coqueteo entre Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre viene llamando la atención de los medios desde que el español se sumó a Sky Rojo, la serie de Netflix en la que estaba trabajando la argentina, quien está instalada en Madrid desde mediados del año pasado. Sin embargo, fotos donde se veía a la ex Casi ángeles muy cerca de David Victori, el director de la ficción, despejaron los rumores. Hasta ahora...

En plena promoción de Sky Rojo, los actores visitaron juntos El Hormiguero, programa de televisión de Antena 3, y no se guardaron halagos el uno para con el otro. “Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo es que creo que es una representante muy importante del feminismo en el mundo. La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo... Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado”, dijo Silvestre.

Ante la sonrisa de su colega, quien se separó meses atrás de Santiago Mocorrea, el galán de Velvet continuó: “Lo que más me gusta de ella es que a veces yo pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y esa empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo. Estoy loquito por ella, ¿qué quieres que te diga?”.

A las palabras del actor, la argentina replicó: “Todo esto es porque nos casamos en abril y veníamos a contárselo. Él es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje. Qué lindas palabras cariño, te quiero”.

La química entre ellos ha sido siempre visible y la buena relación entre los actores no deja de generar especulaciones. “Mi madre me manda este fotomontaje que ha hecho ella desde el sofá y me dice: ‘cariño ahí hay amor’. Yo: ¡mucho mamá, @lalioficial es todo!”, compartió más tarde Silvestre en las redes sociales.

“Ay ay ay me mataste con esas palabras, ¡qué generoso y amoroso Miguel! Te quiero”, contestó ella en los historias de Instagram y compartió un divertido video de Tik Tok donde le da clases de baile a su compañero.

