Finalmente dieron el sí. Después de casi cinco años de relación, Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el pasado sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California, en una ceremonia íntima que reunió a sus familiares y amigos más cercanos. La cantante de 33 años y el baterista de 28 eligieron una residencia privada para celebrar su unión, en una jornada marcada por la emoción, los detalles románticos y un esperado reencuentro familiar.

“Fue una ceremonia muy hermosa. Miley estaba emocionada y un poco nerviosa antes de empezar”, reveló una fuente cercana a la pareja a la revista People. Según el testimonio, el momento de los votos fue especialmente conmovedor para la artista. “No dejaba de sonreír entre lágrimas. Intentaba contenerse, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx”, aseguró.

Para su boda con Maxx Morando, Miley Cyrus eligió un vestido de Saint Laurent de seda blanca, de mangas largas, espalda descubierta y una extensa cola. Completó el look con zapatos blancos en punta y un recogido descontracturado

“No dejaba de sonreír entre lágrimas. Intentaba contenerse, pero estaba muy feliz de casarse con Maxx”, reveló a People una fuente cercana a la pareja sobre la emoción de Cyrus durante la ceremonia

La celebración tuvo lugar junto a una piscina y bajo un arco decorado con flores blancas y velas. Para la ocasión, Cyrus eligió un vestido de seda blanca de Saint Laurent, diseñado por Anthony Vaccarello, de mangas largas y espalda completamente descubierta, con una larga cola que se extendía sobre el suelo. Completó su look con zapatos blancos en punta y el pelo recogido de manera descontracturada, mientras que Morando lució un traje negro de la misma firma, con un pequeño adorno floral. Los invitados, por su parte, asistieron vestidos de negro. Según informó Vogue, la ceremonia estuvo a cargo de Wayne Coyne, líder de la banda The Flaming Lips y amigo y colaborador musical de la cantante.

La ceremonia se realizó junto a una piscina, bajo un arco de flores blancas y rodeado de velas. Entre los invitados estuvieron Tish y Billy Ray Cyrus, los padres de la cantante, su hermana Noah y la actriz Elizabeth Hurley

Un día después de dar el sí, Miley compartió en su cuenta de Instagram las primeras fotografías oficiales del casamiento. La artista acompañó la publicación con una breve descripción: “M + M, 11.21.26”, en referencia a sus iniciales y a la fecha de la boda, y eligió musicalizarla con “Let’s Get Married”, una de sus canciones más recientes, que había interpretado junto a Morando durante un concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles en octubre.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la presencia de Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, los padres de la cantante, quienes asistieron a la ceremonia después de los conflictos y períodos de distanciamiento que atravesó la familia en los últimos años. También estuvieron presentes su hermana menor, Noah Cyrus, y Dominic Purcell, actual marido de Tish. Entre los invitados se encontraban, además, la actriz Elizabeth Hurley, pareja de Billy Ray Cyrus, y su hijo Damian Hurley.

Según otra fuente consultada por People, la reunión familiar tuvo un significado especial para la protagonista de Hannah Montana. El informante destacó que sus seres queridos querían que se sintiera acompañada y tuviera una boda inolvidable. También señaló que, después de las dificultades que atravesaron, verlos reunidos durante la celebración resultó particularmente conmovedor.

Un día después del casamiento, Cyrus compartió las primeras imágenes oficiales de la boda en Instagram con la inscripción “M +M, 11.21.26”, las iniciales de los novios y la fecha de la ceremonia. Además, musicalizó la publicación con su canción “Let's Get Married” Instagram @miley

Los festejos habían comenzado el viernes 20 de noviembre, cuando la pareja reunió a sus familiares y amigos en una cena previa al casamiento. Lily-Rose Purcell, hija del actor Dominic Purcell y hermanastra de Miley por el matrimonio de su padre con Tish, compartió imágenes del encuentro en sus historias de Instagram. Las fotografías dejaron ver mesas iluminadas con velas, arreglos florales en tonos rosados y violetas y un menú personalizado con las iniciales “M+M”, en referencia a los novios.

Lily-Rose Purcell, hermanastra de Cyrus, compartió imágenes de la cena previa al casamiento. El menú, personalizado con las iniciales “M+M”, incluía lomo y langosta, además de postres como crème brûlée, torta de chocolate y caramelo y sorbete de frambuesa Miley Cyrus/Instagram

Entre los platos elegidos para la ocasión hubo lomo y langosta, mientras que los postres incluyeron torta de chocolate y caramelo, crème brûlée y sorbete de frambuesa.

La boda confirmó finalmente los rumores que habían comenzado a circular días atrás, cuando TMZ informó que la pareja estaba preparando una ceremonia para ese fin de semana en el sur de California. Hasta entonces, Cyrus y Morando habían mantenido los detalles de la celebración lejos de la exposición pública.

De una cita a ciegas a una propuesta de matrimonio en Japón

La historia de amor de Cyrus y Morando comenzó en 2021, cuando amigos en común organizaron un encuentro entre ambos. “Fue una cita a ciegas para mí, pero no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”, recordó la cantante en una entrevista con British Vogue en 2023.

La pareja se conoció en una cita a ciegas en 2021 y desde entonces construyó una relación lejos de la exposición mediática. El baterista también colaboró en varios de los proyectos musicales de la cantante Amy Sussman (Getty Images)

Una de sus primeras apariciones públicas juntos ocurrió en noviembre de 2021, durante un desfile de Gucci en Los Ángeles. Al mes siguiente, fueron vistos tomados de la mano detrás de escena del especial de Año Nuevo que Cyrus condujo para NBC. Con el tiempo, la relación también se trasladó al terreno profesional: Morando, integrante de la banda de rock Liily, colaboró en los álbumes Endless Summer Vacation (2023) y Something Beautiful (2025).

El compromiso llegó durante un viaje a Japón en 2025, cuando la pareja celebraba el cumpleaños número 33 de la cantante. Según contó el músico a la revista Wonderland, eligió un rincón apartado de los jardines de un hotel en Kioto y esperó a que Miley estuviera distraída filmando el paisaje para arrodillarse y sorprenderla. “No soy fácil de sorprender. Me encanta controlar cada situación. Me había entregado por completo. Estaba muy, muy sorprendida”, reconoció posteriormente la artista en Good Morning America.

“No soy fácil de sorprender. Me encanta controlar cada situación”, reconoció Miley al recordar la propuesta de matrimonio que Morando le hizo durante un viaje a Japón, en 2025, para celebrar su cumpleaños número 33 REX Features/Shutterstock /The G

La noticia se hizo pública en diciembre de ese año, cuando Cyrus apareció con un anillo de diamantes durante la premiere de Avatar: Fuego y ceniza, en Los Ángeles.

El anillo de diamantes que Cyrus lució durante la première de Avatar: Fuego y ceniza, en diciembre de 2025, despertó las primeras especulaciones sobre su compromiso con Maxx Morando, que fue confirmado poco después por una fuente a People Matt Baron/BEI/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G

Este es el segundo matrimonio de la artista, quien en diciembre de 2018 se casó con el actor Liam Hemsworth, después de varios años de una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La pareja anunció su ruptura en agosto de 2019 y formalizó el divorcio en enero de 2020.

Con Morando, en cambio, Cyrus eligió construir un vínculo mucho más reservado. En una entrevista con People, explicó que, con los años, había aprendido a proteger determinados aspectos de su intimidad y a decidir cuánto de su vida personal quería compartir. Esa misma decisión estuvo presente en la boda que reunió a sus seres queridos en California.