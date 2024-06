Mina Serrano explicó cómo Mirtha Legrand contribuyó a la serie de Cris Miró y le agradeció por haberla invitado a su programa

Escuchar

A 25 años de su muerte, Cris Miró volvió por un rato a convertirse en una de las protagonistas del mundo del espectáculo: la semana pasada se estrenó Cris Miró (Ella), la biopic que narra el ascenso a la fama de una de las artistas más disruptivas de los 90. Mina Serrano, la actriz que le dio vida a la vedette, pasó por La noche de Mirtha Legrand y no sólo reveló el aporte de la mítica conductora a la serie sino que, además, le agradeció por haberla invitado a su programa: “Fue revolucionario”, disparó.

Desde que Mirtha la presentó, la actriz española se mostró agradecida por la invitación. “Es un sueño estar aquí. De verdad”, aseguró de entrada. “Cris vino mucho a mi programa. Era una persona encantadora. Adorable. Además de ser muy bonita”, repasó Legrand. “Tus entrevistas con ella dieron la vuelta al mundo”, la elogió Serrano, y durante la hora y media de programa se prestó al juego de las preguntas de la diva.

“Me elegí yo”

Luego de contar que visitó por primera vez el país para grabar la serie y que si bien es de España -nació en Andalucía- vive en París, Mina reveló cómo logró hacerse del papel principal. “¿Cómo llegás a la Argentina? ¿Quién te elige para hacer este personaje?”, quiso saber la conductora. “Nadie me eligió. Me elegí yo”, respondió la invitada entre risas. Luego, explicó que hubo una convocatoria abierta y se presentó. “Comencé a audicionar por zoom desde París”, detalló.

“¿Vos sabías quién era Cris Miró?”, le preguntó luego Mirtha. “Por supuesto”, reaccionó sin dudar la actriz. “Yo a Cris Miró la descubro a través de un libro en un momento en el que yo no estaba muy segura con quién era yo misma. Yo era muy jovencita y no tenía en claro hacia dónde iba. Y hay algo de la figura de Cris, de su carisma, de su bondad, de su feminidad, que cambió algo”, siguió. “La descubro ahí y es como que algo me alineó. A veces necesitamos un referente, alguien que nos diga ´vas a estar bien, vas a ser querida, y vas a poder conseguir lo que quieras. Y para mí esa persona fue Cris”, reveló.

Sobre la serie, Serrano contó que abarca el período de fama de cinco años de Cris. “Fue como una estrella fugaz que pasó e iluminó un poco a varias generaciones”, reflexionó. Luego, la actriz y la conductora hablaron de la temprana partida de la vedette, y coincidieron en que, en la actualidad y con los avances de la ciencia, seguramente se hubiera salvado. “Yo, cuando murió, la llamé a la mamá para darle el pésame”, recordó entonces la Chiqui.

El momento más recordado de Legrand y Miró

Apenas debutó en el Maipo, Cris Miró fue como invitada a la mesa de Mirtha Legrand. Por las preguntas de la diva y por la presencia de una representante del colectivo LGBTIQ+ en su mesa, la charla quedó dentro de la historia de la TV. Incluso fue parte de la serie de TNT. Anoche, Legrand y Serrano la repasaron juntas. “Pobrecita”, exclamó la Chiqui luego de ver las imágenes. Luego de algunos comentarios más, Legrand incluyó a Diego Armando Maradona en la charla. “¿Era amigo de ella, o fue amigo de ella en algún momento?”, le preguntó a la andaluza. “Ni confirmo ni desmiento”, respondió ella con picardía.

La valiosa contribución de Mirtha a la serie

Si bien Mina Serrano tiene un marcado acento español, para ponerse en la piel de Cris Miró realizó un trabajo muy arduo: además de ponerse a las órdenes de una coach, se dedicó a mirar programas locales. Entre ellos, los míticos almuerzos y La noche de Mirtha Legrand. “Vi mucho de tus programas, tengo que decirte. Porque me ayudaba escuchar pero a la vez entendía vuestra cultura, qué figuras había”, explicó. “Ví muchos programas que hiciste en los 90″, agregó. “Nunca me imaginé haber contribuido”, se sorprendió la conductora. “Contribuiste un montón, Mirtha. No te imaginas”, ratificó Serrano, y le sacó una sonrisa. “Sos muy encantadora”, elogió la conductora, y lo que siguió fue uno de los momentos más divertidos de la noche.

Luego de escuchar a Mina contar que toda su familia es de Andalucía, Legrand remarcó una curiosa coincidencia: “Yo soy hija de andaluz. Mi padre era de Almería. Soy Martínez Suárez, Martínez por mi padre, Suárez por mi madre”, detalló. “Martínez es mi segundo apellido. Somos primas”, sentenció la actriz y todos en la mesa se rieron a carcajadas. “Qué prima que me he echado. Qué prima maravillosa”, remató la conductora.

Una invitación revolucionaria

En el final del programa, Serrano aprovechó el saludo de Mirtha para volver a destacar su figura. “Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por darme este espacio. Y también gracias por invitar a Cris en su momento, porque fue revolucionario. Gracias a ti, le diste un espacio y una trascendencia que cambió muchas conciencias, así que te lo agradezco”, cerró.

