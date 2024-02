escuchar

Como cada sábado, Mirtha Legrand compartió con sus invitados de La noche de Mirtha varias anécdotas que la tienen como protagonista. En esta oportunidad, la diva de la televisión argentina dio su parecer sobre varios de los expresidentes de Argentina. Y entre historias y revelaciones, dejó mudo a más de uno.

Matías Bagnato, Martín Menem, Silvia Fernández Barrio y Horacio Cabak fueron los invitados de La Noche de Mirtha StoryLab

El primer expresidente que mencionó durante la cena con Martín Menem, Horacio Cabak, Silvia Fernández Barrio y Matías Bagnato fue Carlos Saúl Menem. Lo hizo luego de consultarle al Presidente de la Cámara de Diputados por la relación con él. “¿Lo veía usted al tío Carlos?”, quiso saber. “Mucho”, respondió el actual político. “¡Qué personaje era!”, reaccionó Mirtha, y recordó un episodio de su vida en el que el riojano tuvo una participación central.

“Yo volví a la televisión por él. Yo estaba prohibida. No prohibida, si no que eran todos los canales del estado y no me contrataban, que es una manera de prohibirte sin decirlo”, arrancó la Chiqui su recuerdo. “Y él me hizo volver a la televisión. Yo lo encontré en un desfile porque él era muy especial. En un desfile de modas en Punta del Este. Y nos sentaron juntos. Él me decía ´Doña Mirtha´ . ´Doña Mirtha, si yo soy presidente, vuelve a la televisión´ , me dijo. Efectivamente, al poco tiempo lo eligieron y él me hizo volver. Se portó muy bien”, destacó Legrand, y confirmó que gracias a él volvió a ATC.

Además de compartir aquel gesto de Menem, Mirtha aseguró que era un hombre muy noble. “Yo voy a contar una cosa que nadie sabía. Él vino mucho a mi programa. Yo hacía los almuerzos en ese momento. Y era la única persona que terminaba el programa e iba a la cocina a agradecer por el almuerzo que le habían brindado. Le daba la mano a cada uno. No sé, llámelo como quiera, buscaba votos. Lo que sea. Pero era un hombre…”, cerró Legrand el capítulo Menem.

Un repaso imperdible

Con el objetivo de aprovechar el momento, Cabak tomó la palabra y se puso el traje de periodista. “¿Te puedo hacer una pregunta a vos, Mirtha?”, consultó. Ante el sí de Legrand, disparó: “Vos viste pasar a muchos presidentes, y fuiste crítica con la gran mayoría de ellos, por no decir con todos. ¿Quiénes son los menos tolerantes a la crítica?”, quiso saber el conductor de La jaula de la moda. ”b”, respondió la conductora, y despertó el desconcierto de la mesa. “‘¿En serio?”, alcanzó a decir Fernández Barrio. “ Alfonsín era encantador. Dijo que se había enamorado de mí ”, agregó la Chiqui. “Pero no te dio laburo”, acotó Cabak, pero la conductora siguió con su relato y recordó que Los martes, orquídeas se estrenó en Chascomús y que ahí se conocieron.

De vuelta a De la Rúa, Mirtha explicó por qué lo mencionó primero. “Me parece que le molestaba cuando le criticaban algo”, aseguró, y sin pausa pasó de página y revivió un divertido momento que involucró a Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, y a Mauricio Macri. “El que estuvo en mi programa fue Chávez. Era muy simpático”, destacó, y aclaró que, en aquel momento, cuando lo invitó, hacía una entrevista antes del almuerzo y que Chávez había avisado al equipo que no se iba a quedar a comer. “Pero me dijo ´yo estoy tan cómodo que me voy a quedar a almorzar´. Estaba Macri y cuando se entera que Chávez iba a comer se va del estudio”, recordó, y entre risas se tapó la cara con las manos y exclamó: “¡Las cosas que cuento!”.

La anécdota no terminó allí. La conductora explicó que el expresidente se había ido a un almacén que había en la esquina del canal y que no quería volver. “(Carlos) Rottemberg, que era el productor, fue y le imploró ´volvé, volvé al programa´. Porque quedaba un asiento vacío y no se quería quedar. Finalmente volvió y lo conquistó”, aseguró, ante la sorpresa de todos. “Un hombre encantador”, cerró.

Cuando parecía que Mirtha iba a omitir hablar de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la memoria de la Chiqui no falló y, con un breve comentario que llegó varios minutos después -cuando ya habían cambiado de tema- repasó uno de los momentos más recordados de uno de los almuerzos que compartió con la pareja. “Cuando dije ‘se viene el zurdaje’ a Néstor Kirchner no le molestó, le molestó a ella”, recordó, en alusión a la dos veces expresidenta. “Y se vino, nomás”, agregó.

LA NACION