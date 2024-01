escuchar

Mirtha Legrand volvió a la televisión y en la última emisión de su programa, el sábado por la noche, hizo una sorprendente revelación. En un debate sobre la situación económica del país, la conductora contó cuánto paga de impuestos y opinó sobre el sistema impositivo nacional.

La mesa contó entre sus invitados con la presencia de referentes de la política argentina como el diputado José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

A la hora de tratar en concreto sobre los cambios a la base imponible del Impuesto a las Ganancias, Espert apuntó que “se va a discutir” a la vez que reconoció que la presión impositiva en la Argentina “es salvaje, de eso no hay dudas”, afirmó.

El político liberal explicó que “hay que reducir el Estado, porque bajar los impuestos sin bajar el tamaño del Estado es una mentira”, dijo. Y añadió: “El Estado te fija el tamaño de los impuestos que vas a cobrar. Dicho esto, yo creo que hay que discutir, primero, los términos conceptuales de la presión impositiva y, luego sí, habría que bajar los impuestos”.

El diputado consideró, no obstante, que el Impuesto a las Ganancias “es un buen impuesto”, y agregó: “Si mirás al mundo civilizado, al que a mí me gustaría parecerme, todo el mundo lo paga. Hay tres umbrales de los sistemas impositivos en los países civilizados: Ganancias, IVA y algún impuesto al patrimonio. No tienen ni impuesto al cheque, ni ingresos brutos, ni retenciones, ni las percepciones ni las persecuciones que son todas las administraciones federales de impuestos, entonces, una es la discusión conceptual y otra es en el corto plazo empezar a pensar en instrumentar un sistema impositivo de país normal”, detalló.

En medio de la conversación, Mirtha Legrand confesó ante los presentes un dato personal. “Yo pago tres sueldos míos de impuestos: sí señor. Es salvaje”, dijo la diva de la televisión sobre su situación particular al poner en cuestión la idoneidad del Impuesto a las Ganancias.

La Chiqui disfruta de una nueva temporada al frente del ciclo La noche de Mirtha, donde tiene la oportunidad de debatir acerca de los temas de mayor actualidad del país con diferentes invitados. Legrand pudo disfrutar semanas atrás de sus vacaciones y en los últimos días tuvo un especial protagonismo al poner su voz a la locución de un emotivo video que Telefe dedicó a Susana Giménez con motivo de su 80 cumpleaños, que celebrará hoy, y del que la Chiqui no será de la partida.

El canal reunió para el aniversario imágenes de los momentos más icónicos en la carrera televisiva de la diva mientras la voz en off de Mirtha comenta: “Hay nombres propios, nombres que nunca se olvidan, nombres que resuenan en la memoria emotiva de todos, nombres compartidos por muchos, pero los que una persona especial, los hace únicos. Hay nombres de todo tipo, pero una sola Susana”.

El clip muestra a Giménez junto a figuras como Alberto Olmedo mencionándola en un viejo tape, una antigua nota de la presentadora con Charly García y otra en la que Ricardo Darín en tono cómplice le dice: “¡¿Cuántos novios hace que no nos vemos?!”.

Después de protagonizar el sábado su última función en el teatro con la comedia Piel de Judas, en lo que fue su despedida definitiva de los escenarios, Susana celebrará sus ocho décadas esta noche con un gran festejo de cumpleaños en su chacra La Mary, en la localidad de Manantiales, en Punta del Este. En su esperada fiesta de cumpleaños, la rubia más famosa de la TV estará rodeada de familiares y amigos íntimos.

Entre los rostros conocidos que participarán del gran encuentro estarán su hija Mercedes Sarrabayrouse, sus nietos Lucía y Manuel, sus hermanos Carolina y Patricio Giménez, y sus amigos Marley, Elizabeth “La Negra” Vernaci, Humberto Tortonese; Luisito Cella, Federico Levrino y, entre otros, Palito Ortega y Evangelina Salazar. Además, también está previsto que disfruten de este gran momento figuran estrellas internacionales como Verónica Castro y Ricardo Montaner.

LA NACION