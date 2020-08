Mirtha Legrand: "La marcha del 17A fue impresionante; no hay que despreciarla"

Mirtha Legrand habló de todo con su nieta Juana Viale: la marcha del 17A, su regreso a la tele y su aislamiento que ya lleva 177 días Crédito: Instagram Mirtha Legrand

En solo 24 minutos, Mirtha Legrand volvió a demostrar el secreto de su vigencia. Esa pócima mágica que la llevó a ocupar el estrado estelar. "Soy apasionada de Pasión de Sábado", dijo la diva en el arranque en relación a la cantante tropical Angela Leiva, quien compartía la mesa, ahora liderada por su nieta Juana Viale, con José María Listorti, Darío Barassi y Diego Pérez. "Tiene una voz fabulosa", la elogió. Puso primera y arremetió. Repasó a cada uno de los invitados y habló de todo, a su estilo. Aclaró que José María Listorti es el autor del remate de su frase que arranca con aquel "como te ven te tratan.", le dijo a Diego Pérez que regrese con su programa de recorrida por restaurantes y le deseó buenos augurios a Darío Barassi, que mañana debuta con programa propio por el mismo canal.

"Ella se quiere ir", le espetó Mirtha a su nieta. Es que Juana Viale prefiere dedicarse a su rol de actriz y dejar el cetro a su verdadera dueña. Aunque, nobleza obliga, en estos meses de reemplazo, Viale se soltó, adquirió el timing de un formato complejo de realizar y hasta se atrevió con algunas preguntas punzantes. Desde ya, cometió errores, y, a veces no estuvo informada del todo a la hora de interrogar o reflexionar sobre la actualidad política. De todos modos, más de una vez, se encargaron de tergiversarla. Aunque su linaje es mediático, aún no empatiza con algunas reglas, a veces hostiles, de la exposición mediática.

"Me llamó Suar hace dos semanas y me dijo: ´Mirtha, ¿qué te parece volver en octubre?´. Le dije que estaba de acuerdo, pero con esta pandemia no se sabe. Yo estoy en zona de riesgo, me tengo que cuidar. Estoy recluida desde hace 177 días. Tómenlo con seriedad, merezco un aplauso. Soy salidora, pero hay que respetarlo. Lo respeto a pies juntillas. He cambiado mi vida totalmente", reconoció la diva.

Luego de realizar solo cuatro programas de su temporada 52, y de un verano en el que no estuvo al aire por la pantalla de eltrece, Mirtha Legrand debió suspender su presencia en los estudios de Ravignani y Cabrera, desde donde se emite el ciclo, debido a la cuarentena decretada debido a la crisis del Covid-19. Juana Viale, su nieta, ocupó su lugar desde aquel día. Cada tanto, y con una frecuencia estudiada, la diva nacida en Villa Cañás sale al aire por teléfono. En estas conversaciones aclara algún malentendido, reflexiona sobre el presente pandémico y opina sobre la situación del país.

Mirtha Legrand contó que recibió un llamado de Adrián Suar para volver a conducir sus programas en octubre Fuente: LA NACION

En la charla de este domingo, muy celebrada por los comensales, no dudó en elogiar a su nieta: "Juanita te felicito por la evolución que has tenido, por lo que has progresado. A veces me llama gente que me dice: ´Mirtha te felicito´, pero cuando agradezco me dicen que es por Juana".

La estrella de eltrece transcurre su cuarentena en el piso del barrio de Palermo que habita desde que abandonó su histórica mansión de Barrio Parque, hace ya muchos años. Allí pasa sus días en compañía de Elvira, su asistente de toda la diva: "Camino por la casa, leo, miro mucha televisión, y descanso. Ahora estaba descansando. Cambió mi vida totalmente". Juana no se privó de recordar los inusuales horarios que maneja su abuela para comunicarse por WhatsApp en plena madrugada, algo que la diva reconoció: "Es que tengo el teléfono al lado de mi cama, me despierto y pienso a quién puedo llamar. Lo más gracioso es que me contestan". Y hasta mostró su desagrado con las boquitas de emoji.

Si bien no abandona su piso desde el mes de marzo, repasó su elegancia de entrecasa: "Estoy en deshabillé o con alguna bata. Soy coqueta aún estando sola". Diego Pérez arremetió con: "¿Nunca un jogging?". Y la diva no solo negó eso, sino que aportó más datos sobre su outfit doméstico: "Jamás me puse un jean. Nunca. No los desprecio, pero pienso que no van con mi físico, ni siquiera siendo joven. Aunque me veo en las películas y me digo: ´¡Qué figurita que tenía!´". Y Juana agregó que su abuela suele usar pantuflas con taco chino, todo un símbolo de su estilo puertas adentro.

Mirtha habló con orgullo del rol de su nieta y, sin nombrarla, se refirió a los dichos recientes de Marina Calabró Fuente: Archivo

Miedos de pandemia

José María Listorti la apartó de los temas domésticos para llevarla a la actualidad y consultarla sobre los miedos ante la pandemia: "Estoy preocupada, hay que estar preocupados, hay que prestar atención. Esto no se va a ir así nomás. Estoy esperando que salga la vacuna del país que sea. A mí no me importa si es de Rusia, de Estados Unidos o de China, que es de donde salió el bicho".

Mientras su nieta confesaba que su abuela no era adepta a la comida y que recibía con alegría los mimos gastronómicos de la asistente Elvira, la diva aprovechó para contar sobre su estado de ánimo: "Estoy muy sola. Me cambió la vida. No salgo ni al balcón. Camino, hago un poco de gimnasia, pero ni siquiera viene mi kinesiólogo. No viene nadie. Yo no quiero que vengan".

La charla fue subiendo de tono, Mirtha reconoció que le gusta estar informada y que hasta se duerme con la radio encendida, y se refirió a la actualidad del país, algo que le encanta. Diego Pérez le preguntó si le gustaba ver al presidente Alberto Fernández junto al jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta. La diva no dudó en confesar que le gusta esa foto y agregó: "Me parece bueno, pienso que tenemos que vivir en armonía. Si, además de la pandemia, vivir peleados y disgustados no es bueno. Es muy difícil vivir en Argentina, muy duro, la parte económica también".

Cuando Pérez le consultó sobre la marcha realizada en lunes último en protesta contra el Gobierno Nacional y algunas de sus medidas, la diva remató con un "se hace el Mirtha Legrand", pero no eludió su respuesta: "Soy grande, he visto toda clases de concentraciones, pero lo que he visto el otro día fue impresionante. No hay que despreciarla, menoscabarla. Además, no es cierto que gritaban", refutando al mismísimo presidente. "Yo no escuché ni un grito, había disidentes. Chicos, la Argentina, además de la pandemia, está pasando un momento muy difícil. Vamos a tratar de darle un poco de optimismo a la gente".

"Que vuelvas sería una alegría para todos. Un descanso para mí", reconoció la hija de Marcela Tinayre y su abuela rápidamente le recordó: "Andan diciendo por ahí que te querés quedar con el programa". Su nieta le reconoció que le está guardando el lugar, gesto que Mirtha no dejó pasar: "Ella prefiere estar en su casa, con sus hijos, así que yo te agradezco mucho el esfuerzo. No es fácil hacer este programa. Realmente has tenido una evolución que me sorprendió. Te voy a confesar una cosa, a veces lloro de felicidad cuando te veo, por orgullo. Y Nacho como productor, los dos me emocionan". Y paso seguido le desearon feliz cumpleaños a Rocco Gastaldi, hijo de Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi, recientemente fallecido. Juana recordó que era su ahijado y Mirta, genio y figura, repasó la mesa. Incluso, no se privó de recordarle a Listorti que vivía en Villa Devoto, consultar a Barassi por su debut de mañana y a Angela Leiva que había tenido un pasado como víctima de violencia de género. La cantante, hoy participante de Cantando 2020, le regaló una canción a cappella. "Quiero tu devolución", le pidió la estrella de la canción tropical. Chiquita la elogió, le preguntó la edad y le rogó que no le consulte sobre la propia.

"Esperá Juani", la frenó Mirtha a su nieta recordándole que ella es la reina madre del lugar. Juana miró a la cámara, sonrió y se calló. Volvió Mirtha por un rato. Negó volver a través de la videoconferencia: "Yo veo el programa de tu mamá y se corta, no es perfecto". Y quedó sobre el final una promesa de Juana Viale: "Cuando vuelvas, yo te voy a entrevistar. Para los que piensan que me voy a quedar con el programa de mi abuelita, les quiero mandar un besito". Casi cerrando la charla, Mirtha le preguntó a su nieta si le había dolido el comentario que aseguraba que ella se quedaría al frente del programa definitivamente: "De la gente necia y mala me resbalan ciertos comentarios. No me dolió, pero sé que a vos te duelen. Es gente que para que la escuchen tiene que inventar. Hay gente que puede cortar las cabezas de sus propios padres para tener un punto de rating. Allá ellos", finalizó Juana demostrando que adquirió la pimienta de su abuela a la hora de preguntar. Todo un sello de Almorzando con Mirtha Legrand.