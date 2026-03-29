Lizy Tagliani rompió en llanto en el programa de Mirtha al recordar la denuncia de Viviana Canosa: “Era como si me estuvieran matando”
La actriz y conductora recordó el difícil proceso de adopción de su hijo y explicó cómo logró sostener a su familia en medio de las acusaciones en su contra
Lizy Tagliani se quebró en la mesa de Mirtha Legrand. La exconductora de La peña de Morfi no pudo dominar su emoción al recordar el esfuerzo que hizo para contener a su hijo cuando Viviana Canosa la denunció, primero de forma pública y luego ante la Justicia, por presuntos delitos graves como corrupción de menores y trata. “Era como si me estuvieran matando todos los días un poquito”, soltó mientras intentaba contener la emoción.
“¿Fue brava la adopción?”, quiso saber Mirtha luego de que Tagliani hablara de su relación con Tati. “Fue largo, fue extremo”, confió la actriz, y recordó el momento en el que el trámite quedó paralizado a un día del proceso de adopción definitiva. “¿Bajaste los brazos? ¿Pensaste que no ibas a poder adoptar?”, la interrumpió Carmen Barbieri, otra de las invitadas de la noche. “No, nunca”, devolvió categórica y se sinceró sobre sus sentimientos en ese momento.
“Fue un golpe muy duro el que recibí cuando dijeron lo que dijeron de mí en televisión, a un día de tener la audiencia de sentencia definitiva”, repasó, y explicó que, pese a todo, estaba “más focalizada y más fuerte que nunca” por su familia y por el niño, quien todavía no era su hijo legalmente. “Por un nene que todavía no era nuestro hijo y que corría el riesgo, por mentiras, de volver a esa situación”, subrayó.
Luego de recordar la frase célebre de Nazarena Vélez —“lo hago por mis hijos”— y explicar que recién ahora, al convertirse en madre, no solo la entendió sino que también la comparte, Tagliani se emocionó. “A mí, que soy una tarambana, ser mamá me dio racionalidad. Antes de actuar, pienso en él, en mi marido, en mi familia; pienso cómo los voy a perjudicar y digo: ‘hagamos lo correcto, no hagamos lo que haría la Lizy sola, sin nada que perder’”, confió.
“¿Y lloraste alguna vez?”, disparó la Chiqui. “Ufff”, suspiró Tagliani, y los ojos se le llenaron de lágrimas. “He llorado, Mirtha, en ese momento”, confió en relación con la denuncia que hizo Viviana Canosa. “Tenía dos focos: uno era público y demostrarles que nada de eso era verdad”, explicó, y repasó los días en los que iba a la radio y, con la prensa esperándola en la puerta, su objetivo era demostrar cómo era ella y que su dignidad y su honestidad eran “su mayor riqueza”. Luego, debía volver a su casa y contener a su familia.
“Yo vivía en Adrogué y había momentos en los que tenía que frenar para llorar, porque no entendía por qué pasaba lo que pasaba”, siguió, ya quebrada. “No quería bajar los brazos, pero era muy doloroso. Era como si me estuvieran matando todos los días un poquito. Esa era la sensación que tenía en una hora y cuarto de viaje”.
El escándalo comenzó en abril del año pasado con las acusaciones públicas de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani en su programa de eltrece, por presuntos delitos graves como corrupción de menores y trata, que luego fueron denunciados en Comodoro Py. En respuesta, la exconductora de La peña de Morfi también acudió a la Justicia, pero para demandar a la periodista por calumnias e injurias, proceso que aún sigue en curso.
Pese al duro momento que vivió en medio del proceso de adopción, en agosto de 2024 Tagliani y su marido, Sebastián Nebot, se convirtieron en padres de Tati. La noticia la contó la propia actriz a través de sus redes sociales.
“La vida nos dio la oportunidad de tenerte, de que nos elijas; no podemos garantizarte el resultado, pero te aseguramos que haremos hasta lo imposible para que crezcas lleno de amor y felicidad. Nuestra familia empezó a transitar este universo hermoso de cuidar tus caídas, acompañar tus sueños, cuidar tus noches y jugar tus días. No esperamos nada más de lo que vos quieras darnos. Me llena el alma escucharte decirme ‘mamá’ o a Sebastián ‘papá’, pero queremos que sepas que no buscábamos ninguna etiqueta, solo cambiar tu vida y la nuestra para siempre”, escribió entonces en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de las manos de los tres entrelazadas.
