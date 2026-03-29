La noche de Mirtha: del impactante look de la Chiqui a la confesión de Carmen Barbieri sobre su vida amorosa

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina desplegó todo su glamour cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido azul Francia que no pasó desapercibido. Luego, ya sentada en la mesa, tuvo un divertido ida y vuelta con Carmen Barbieri, una de sus invitadas, a quien le sacó una sorprendente revelación en relación a su vida amorosa.

A las 21.30 puntual, la Chiqui apareció en escena, como siempre, con su clásica cortina musical de fondo. Luego recitó la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas: ”Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”, y se dispuso a compartir el look elegido para la ocasión.

“Miren qué vestido divino tengo hoy. Es un vestido azul royal en paillettes y satén con botones bijou. Es divino, y de un color precioso”, describió. “Qué figura” se escuchó a alguien gritar de fondo. Mirta, divertida, reafirmó la idea. “Qué figura, qué figurita”, soltó, moviendo la cintura. “Es de Claudio Cosano”, exclamó, y se dispuso a mostrar los anillos y los aros, todo muy colorido y perfectamente combinado.

Luego de un corte, pasó a la mesa, donde la esperaban la capocómica Carmen Barbieri; la humorista y conductora Lizy Tagliani, quien protagoniza el musical Annie; el modelo y conductor Hernán Drago y el doctor en oftalmología Roger Zaldívar.

La revelación de Barbieri

“Yo leí tu vida. ¡Cuántos novios tuviste, Carmencita!”, se despachó la Chiqui entre risas al principio de la cena, y le dio el pie perfecto a su invitada para hablar de su vida amorosa actual. “Debe ser por eso que hace 20 años que no salgo con nadie”, devolvió Barbieri, y sorprendió a todos en el estudio.

“¿Con nadie?”, subrayó Lizy Tagliani, sin poder salir del asombro. “Con nadie. Me gustaría tener una pareja pero estoy exigente, porque me gustaría tener a un hombre a mi lado que sea inteligente, que tenga humor y que me banque. Yo trabajo mucho y tengo muy poco tiempo”, confió.

“¿Tuviste algún amor últimamente?”, insistió la conductora. “No, no tuve. Si no te lo contaba. Tenés ganas de que te cuente”, devolvió la actriz con picardía. “No tuve, ni amor ni siquiera un encuentro. Nada de nada”, aseguró.

Carmen Barbieri habló de su última relación sentimental Prensa Elnueve

Cuando le preguntaron si usa las redes sociales para intentar conocer a alguien, Barbieri fue categórica. “No. Soy muy miedosa, no salgo con gente a la que no conozco, así que me lo tienen que presentar”, contó, y compartió que su última historia de amor fue con un joven al que conoció en la calle.

“Un muchacho que me levantó en la calle. Le puse ´trapito´. Yo ni le hablé. Seguí de largo, y él agarró su auto, se emparejó con mi taxi y me tiró un papelito con su número de teléfono”, rememoró. Dos meses después, la exvedette lo llamó, y salieron durante siete meses. “Tenía 20 años menos que yo. Él se fue de la casa. No me habrá aguantado más”, repasó y soltó una carcajada.

Las revelaciones de Federico Bal sobre los amores de su mamá

Federico Bal trato de "novia" a su madre y encendió la polémica (Foto: Instagram @carmen_barbieri)

El año pasado, también con Mirtha, Federico Bal sorprendió al hablar de la vida sentimental de Barbieri, su mamá. El actor confirmó que era “terrible” y la conductora aprovechó para recordar su historia con Jorge Porcel, un romance para muchos desconocido.

“Tuvo un amor famoso que duró unos años. Con un señor gordito”, disparó la Chiqui con picardía. “Gordito. Recién ahora estamos empezando a entender que los cuerpos son solo cuerpos. Que puede gustarnos gente que por ahí no tiene la talla que sale en la tapa de revista. Y a mamá en ese momento la criticaron mucho. ´¿Cómo vas a salir con Porcel?’”, repasó Bal.

“Yo siempre que la veo le digo. Ella fue tapa de la revista Libre vestida como de guerrillera en lolas. Yo pasé por un kiosco y cuando lo vi no lo pude creer. ¡Una bomba!”, acotó Gabriel Olivieri, otro de los invitados de la noche. “Y a mi madre le decían ¿qué hacés con ese hombre?”, insistió Bal. “Tu abuelo no lo soportaba, eh”, señaló Legrand, y le dio el pie a Bal para contar la divertida reacción de los padres de Barbieri cuando se enteraron de aquel amor.

Carmen Barbieri y Jorge Porcel. archivo

“Mi abuelo lo enfrentó a Porcel. Y lo quería correr con un cuchillo Tramontina. Él agarró un cuchillo y dijo ´lo voy a encontrar y lo voy a matar´. Y mi abuela le dijo ´no le vas a llegar nunca a un órgano. No le vas a hacer nunca daño con un cuchillo´. Chistes increíbles”, remató el conductor de Resto del mundo.

“¿Carmen no salió con Francella y con Scioli también?”, intervino Gabriel Olivieri, otro de los comensales de la noche. Bal asintió sin dudar, y agregó: “¡Y con mucha gente más!”. “Somos una familia que tenemos mucho amor para dar”.