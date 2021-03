Mirtha Legrand se vacunó contra el coronavirus: “Hice todo sin ningún privilegio”

Mirtha Legrand atiende eufórica la llamada de LA NACION. Acaba de recostarse para descansar, luego de haberse vacunado con la primera dosis de la Sputnik V, buscando su inmunización o minimizar los efectos de un posible contagio de Covid-19. “Ya me vacuné, de ahí vengo”, dice con el tono que deja entrever su alegría. “Me vacuné en el Centro Islámico de Bullrich y Libertador, donde está la Mezquita”, detalla la diva que cumplió 94 años el pasado 23 de febrero.

-¿Qué tal fue la experiencia?

-Fantástico, todo organizado, una limpieza increíble. Han hecho boxes individuales, nadie mira a nadie, todo muy íntimo. Me atendieron muy bien, me saqué fotos con todas las enfermeras. Me acompañaron Nacho y Elvira. Lo pasé muy, pero muy bien.

-¿Demoró mucho?

-Para nada. Es un instante, ni te das cuenta. Una maravilla.

Nacho Viale compartió en sus historias de Instagram una imagen de su abuela Mirtha Legrand al salir del centro de vacunación @mirthalegrand

-Por su rango etario, le corresponde la Sputnik V...

-Así es, me apliqué “la rusa”, como le dicen todos.

-¿Se siente más tranquila, más segura?

-Sí, llevamos mucho tiempo de pandemia. Hice todo sin ningún privilegio.

La estrella se anticipa a cualquier suspicacia, luego de las polémicas sobre las vacunaciones de privilegio que se conocieron en las últimas semanas y los ofrecimientos que se le hicieron a diversos intelectuales y figuras del espectáculo con el fin de generar una sensación de confianza en la sociedad. “Fue todo por derecha”, remarca.

-¿Se anotó en la página del Gobierno de la Ciudad?

-Sí, Nacho se encargó de todo. Por eso se comunicaron con él para avisarnos que ya me podía vacunar.

Nacho Viale, su nieto y productor de sus programas, fue quien cumplió con los requerimientos pedidos en los formularios de la web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la finalidad de empadronar a todos aquellos ciudadanos con la decisión de vacunarse. “Él hizo todos los trámites, todo por derecha y sin ningún privilegio. No me pueden reprochar nada”, sostiene.

-¿Fue organizado el procedimiento?

-Es algo extraordinario, es para felicitar al Gobierno de la Ciudad. No sé cómo será en otros lugares, pero acá fue impecable, una maravilla. Todas las chicas uniformadas, las enfermeras con un trato impecable, no hay ningún peligro de infección porque todo está aseado y organizado. Todos con barbijo y yo también, por supuesto.

Ni bien ingresó Legrand al Centro Islámico con su nieto Nacho, pasó por el sector de empadronamiento donde se controlan los datos y el turno. Después fue al lugar donde se encuentran los vacunatorios para recibir su dosis. Conversó con las enfermeras y se sacó fotos con ellas y, luego, esperó los 15 minutos de observación que se les pide a todos los adultos mayores antes de retirarse. En sus redes sociales, la diva reflejó este momento trascendental en el cuidado de su salud, como sucede con miles de adultos mayores que cumplen con similar trámite.

Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega. Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense! pic.twitter.com/g6Gcr41xny — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) March 11, 2021

-Le resta aplicarse la segunda dosis.

-En 21 días me vuelvo a vacunar.

-Y luego de eso, no la para nadie. ¿Se vacuna y regresa a la televisión?

-Es casi seguro… Sí, vuelvo.

-Ese regreso, ¿será solo para conducir los almuerzos de los domingos?

-Sí, creo que sí.

-¿Qué pasará con La noche de Mirtha de los sábados?

-Los sábados conducirá Juana.

