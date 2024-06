Mirtha Legrand volvió a defender al Incaa y pidió por los trabajadores despedidos: “Es un lujo que tiene la Argentina”

Escuchar

En un ida y vuelta con la diputada del PRO Silvana Giudici en su programa de eltrece, Mirtha Legrand volvió a defender al Incaa, se mostró preocupada por los trabajadores despedidos y sumó al Festival de Cine de Mar del Plata a la lista de espacios a apoyar. “A lo mejor el público no sabe, pero es un lujo que tiene la Argentina”, sostuvo con autoridad, y recordó que estuvo en la primera edición, “en la época de Perón”, como colaboradora.

En esta oportunidad, además de la funcionaria, se sentaron a la mesaza de La noche de Mirtha la hermana y coordinadora de la Red Infancia Robada Martha Pelloni, el periodista de LA NACION Gustavo Carabajal y a Mina Serrano, la modelo y actriz española que interpretó a Cris Miró en la serie sobre su vida.

Luego de escuchar con atención la defensa de Giudici a la Ley Bases, Mirtha retomó uno de los temas que más le preocupan dentro del mundo de la cultura: los despidos y la actualidad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. “A mí me preocupa mucho la gente despedida. En las fábricas, en las instituciones, en los comercios. Esa gente, ¿a dónde va? ¿Dónde encuentra otro trabajo? Imposible”, comentó con preocupación. “En el Incaa han despedido a mucha gente. Muchísima. Gente que está hace años, que ha dado su vida al Instituto. Y todos mantienen sus casas. ¿Qué hace esa gente?”, se preguntó.

“El cambio tiene que venir de la mano de un esfuerzo muy grande de todos los sectores políticos”, reaccionó la diputada, y le recordó a la conductora su paso por la presidencia del Ente Nacional de Comunicaciones. “Estoy muy vinculada a la industria audiovisual. Nosotros lo que tratamos es que la industria genere un producto atractivo que se pueda vender, que sea exportable…”, siguió. “La Argentina tiene que exportar”, coincidió Legrand. “Exactamente. Y para poder exportar contenido de calidad hay que cambiar”, sumó la funcionaria pública.

Giudici en ese momento intentó profundizar en el tema, pero Legrand sacó a relucir todo su conocimiento sobre la industria. “Seguimos con el estatuto por ejemplo de los empleados, de los actores, de quien produce ficción. Y lo van a decir los mismos…, Mirtha seguro los conoce a todos, hoy filmar en la Argentina es carísimo. En cambio, en Colombia una política que el gobierno devuelve impuestos para que todo el mercado de contenidos hispanohablantes lleve puestos de trabajo. Eso es lo que hay que hacer”, justificó la diputada.

“Si uno sigue pensando en la matriz del Incaa, el subsidio del Estado y nada más que eso y no hace que la industria, en la que tenemos talento, actores, productores…”, buscó completar la idea Giudici, pero Mirtha la interrumpió. “Es un instituto maravilloso. Maravilloso. No sé si tiene un exceso de gente o de empleados. Probablemente. Pero también hay que pensar en el Festival de Cine de Mar del Plata. A lo mejor el público no sabe pero es un lujo que tiene la Argentina”, manifestó con autoridad.

En ese momento, Legrand recordó que intervino en el consagrado evento en su primera edición como invitada. “Eso fue en la época de Perón. Y Brasil y Argentina estaban en la elección que se hacía en Francia. Y se lo dieron a Argentina el Festival de Cine Internacional. Para quienes les gusta mucho el cine es importantísimo”, explicó. Además, recordó que su hermano, el director, guionista y productor José Antonio Martínez Suárez fue durante diez años su presidente. “No quería traer figuras de afuera porque decía que el cachet era muy alto y el país no estaba en condiciones de pagarlo”, repasó,

“Yo me siento muy pequeñita debatiendo con usted del cine nacional, porque la verdad usted es todo el símbolo de la industria. No puedo darle ninguna idea porque usted la conoce, la vivió y fue parte de esta explosión del talento argentino cuando el cine argentino se exportaba. Siguió siendo así porque hoy también tenemos películas que todo el tiempo son premiadas”, concedió Giudici. “Hoy nos ganó España, Colombia y México en cuanto a la exportación de contenidos audiovisuales. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo”, completó la representante del PRO. “Pero el tema del Incaa a mi me preocupa muchísimo”, insistió la conductora.

