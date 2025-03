La divertida reacción de Mirtha Legrand cuando la compararon con Mick Jagger: “Es un bebé”

El sábado por la noche, Mirtha Legrand protagonizó un divertido momento en su programa cuando uno de sus invitados la comparó con Mick Jagger, el líder de la mítica banda de rock inglesa The Rolling Stones. Y lejos de ofenderse o sentirse halagada, la Chiqui salió del paso airosa con un divertido chiste que hizo reír a todos en el estudio.

Legrand recibió en su mesa al director José María Muscari, al neurólogo Conrado Estol, a la conductora y empresaria Ernestina Pais, al abogado mediático Fernando Burlando y a la locutora y periodista Edith Hermida. En un momento de la velada, se tocó el tema de la longevidad, de la necesidad de llevar adelante una vida sana y de la importancia de trabajar para mantener activo el cerebro.

“Yo la tengo en muchas de mis conferencias, en la mayoría. Piense que nosotros hablamos del cerebro y de tener un cerebro intacto y muy bueno. Y usted está en la última diapositiva. ´Este es el ejemplo´, digo cuando la muestro”, le confesó Estol. “Lo muestro también a Mick Jagger”, agregó de inmediato. “¿Cuánto tiene Mick Jagger?”, quiso saber entonces Mirtha. “Cumple 82 en julio”, respondió el profesional de la salud. “ Un nene, un bebé ”, reaccionó la gran diva de la televisión argentina con el pecho inflado y despertó las carcajadas en todo el estudio.

“Yo me siento de 40″, confesó la Chiqui luego del comentario de Estol. “Mirtha, hace 42 años que hago neurología. En diez segundos me doy cuenta quién está enfrente y cómo funciona ese cerebro. Por eso digo, no es un cumplido. Ese es un cerebro de 50 años bueno”, completó el médico.

Un cumpleaños muy feliz

Mirtha Legrand en su cumpleaños número 98 Tadeo Jones

Hace poco más de un mes, el 23 de febrero, Mirtha Legrand festejó sus 98 años. La diva agasajó a sus 60 invitados con una fiesta en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque. Entre los que brindaron con la conductora estuvieron sus nietos Juana y Nacho Viale (acompañados por sus respectivas parejas, Yago Lange y Lucía Pedraza) y Rocco Gastaldi. También sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre y Alí Valenzuela, su ex yerno Ignacio Viale Del Carril y amigos entrañables, como Gino Bogani, Martín Cabrales y Dora Sánchez, Coca Calabró, María Teresa Villarroel, Susana Reta, Claudia Álvarez Argüelles y Pablo Codevilla.

El menú, de tres pasos preparado por Schuster, incluyó una burratina con prosciutto de Parma, tomate confitado y rúcula; agnolotti de salmón y mascarpone con crema de lima y alcaparras y apple crumble con helado de crema. Entre plato y plato, la cantante Coki Ramírez le puso música a la velada con algunos de los temas preferidos de Mirtha, que muy entusiasmada cantó a la par “Morir de amor”, “Uno” y “Marinero de luces”, entre otros.

“¡Qué increíble cumpleaños celebré anoche junto a los que más quiero! Gracias a todos los que me acompañaron y saludaron en este día tan especial, ¡la pasé genial! No hay palabras para describir lo agradecida y feliz que me siento por tanto amor, risas y momentos inolvidables. Gracias por ser parte de mi vida y por hacer que cada año sea aún más especial. ¡Volveremos a festejar el año que viene!”, escribió un día después del evento en su cuenta de Instagram.

Brindis en la TV

Mirtha Legrand

El sábado 22 la conductora no perdió la oportunidad para brindar por su cumpleaños con su amado público. “Quiero que sepan que mañana cumplo años”, contó y todos la aplaudieron. Luego de chocar su copa con la de sus invitados, agregó: “Muchos años, bien vividos”. “Ay, cuántos años cumplo, qué horror”, soltó algo compungida, pero luego corrigió. “Qué horror no, qué maravilla”. “Feliz cumpleaños Chiqui, los espero el sábado que viene”, se despidió.

