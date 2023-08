escuchar

Mitchel Musso, quien interpretó a Oliver Oken en la exitosa serie de Disney Channel Hannah Montana, fue arrestado en Texas el pasado sábado. El actor se enfrenta a cargos por intoxicación en la vía púbica y robo.

Alrededor de las 7:15 de la tarde “un disturbio” fue reportado en un hotel en Rockwall, Texas, dijo el Departamento de Policía de esa ciudad en un comunicado de prensa obtenido por la revista People. El denunciante dijo a los oficiales que una persona aparentemente intoxicada entró en el hotel, “seleccionó una bolsa de papas fritas y comenzó a comerlas.”

“ Cuando se le pidió al sujeto que las pagara, se puso verbalmente abusivo y se fue sin rendir el pago ”, continúa el comunicado, agregando que “los oficiales contactaron al sujeto fuera del hotel”, quien fue identificado como Musso, de 32 años.

Musso mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol y fue arrestado por intoxicación pública y robo inferior a 100 dólares, que se consideran delitos menores de clase C, según el mensaje distribuido.

“Una comprobación de registros de rutina también reveló que el Sr. Musso tenía varias multas de tráfico pendientes del Departamento de Policía de Rockwall”, dijo la policía, añadiendo que permaneció en la cárcel durante la noche y pagó una fianza de 1000 dólares el domingo .

Según Fox News, las multas pendientes se debían a la no exhibición de la licencia de conducir y a una matrícula caducada, añadiendo que el actor incumplió una orden de “promesa de comparecencia” para rendir cuentas frente a la autoridad de tránsito correspondiente.

En 2011, Musso fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Burbank, California, después de que “tomara una intersección de calles y no hiciera lo que un oficial le indicó que haga”, según Burbank Leader. En ese momento, se presentaron cargos no solo por manejar alcoholizado sino porque tenía 20 años, un año menos de lo que es considerado legal en ese estado. El actor debió pagar 5000 dólares de fianza y fue puesto en libertad rápidamente ya que no tenía antecedentes.

“Al convertirme en un adulto, he aprendido de primera mano que dar un paso adelante y asumir la responsabilidad es la mejor manera de avanzar. Estoy especialmente agradecido con mi familia y mis fans por su apoyo y aliento inquebrantables. Me alegra poder dejar esto en el pasado”, expresó en ese momento durante un comunicado difundido a E! Online. Este incidente es lo que provocó que se cancelara uno de sus proyectos en Disney Channel, debido a las políticas del canal y la imagen que intentan transmitirle a su público infantojuvenil.

Mitchel Musso interpretó a Oliver en la serie juvenil Hannah Montana

El actor es conocido por su papel de Oliver, el mejor amigo del personaje de Miley Cyrus en Hannah Montana. La serie se emitió de 2006 a 2011 y no solo marcó a toda una generación, sino que fue el principio de la carrera de Cyrus. La ficción, que vio la luz el 24 de marzo de 2006, en su día de estreno tuvo una audiencia de 5.4 millones de espectadores, número que la acompañó a lo largo de todas sus 4 temporadas.

Además del éxito en la pantalla chica, como producto del fenómeno también se editaron tres trabajos discográficos que alcanzaron el primer puesto en las listas de ventas en los Estados Unido y se rodó una película, de la cual participaron todos sus protagonistas.

Musso también puso voz a Jeremy Johnson en la serie de animación Phineas y Ferb y protagonizó el papel del Rey Brady en la serie de Disney XD Par de Reyes. También fue presentador del programa PrankStars de Disney Channel y realizó el papel de Raymond Figg en la película original de Disney Channel, Life Is Ruff.

