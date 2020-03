Jorge Guinzburg y un gran momento televisivo: cuando perdió su bigote tras una apuesta con Gastón Recondo

Periodista, publicista, conductor de radio y televisión, productor de teatro y notable entrevistador. Jorge Guinzburg fue un hombre que hizo de la creatividad su motor y estilo de vida. La noticia rebelde , La biblia y el calefón , Trapitos al sol , Mañanas informales , Ilustres y desconocidos , todos recordados ciclos televisivos que tuvieron su inconfundible impronta: una mezcla muy bien calculada de talento, irreverencia, repentismo y genialidad. Estos son algunos de los muchos momentos que delinean a un personaje irrepetible de la televisión argentina, que hace 12 años lo perdió definitivamente.

Chespirito y cómo surgió el Chapulín Colorado

En 1987, Roberto Gómez Bolaños llegaba por segunda vez a la Argentina. Nueve años antes había agotado por siete días consecutivos el Luna Park, pero temía que tanto tiempo después su estrella estuviera en declive. Como parte de su campaña de promoción visitó La noticia rebelde y fue el protagonista del reportaje sin concesiones que comandaba Jorge Guinzburg. En su etapa más virulenta, el entrevistador se dedicó a disparar una ironía tras otra, con la venia de su compañero y amigo Carlos Abrevaya. Chespirito nunca terminó de entender bien lo que pasaba y eligió contestar en serio. Así reveló que la inspiración para el Chapulín Colorado parte de lugares opuestos a la de Supeman: "Esos no son héroes porque el heroísmo no consiste en no tener miedo, sino en superarlo". Y también habló del estereotipo del "macho mexicano": " En eso yo no soy muy mexicano porque no soy ni machista ni nacionalista. Los nacionalismos llevan a Hitler y cosas así ".

Charly García y un gran sueño frustrado

Cuando todavía estaba lejano al sosiego de los últimos años, Charly García era una bomba de tiempo. Ágil de respuesta, divertido e indomable, era el espejo en donde Guinzburg se podía ver reflejado. De ahí que el músico fuera un invitado recurrente a cada uno de los ciclos del periodista. En 1991 lo recibía en Peor es nada y entre múltiples incorrecciones de ambos, el conductor le recordaba a Charly su frustrado paso por el programa de Roberto Galán y lo noqueaba con una frase lapidaria: "A Piero lo eligió porque él sí empezó en Si lo sabe cante...".

Un inolvidable almuerzo con Mirtha

En 1990, cuando Canal 7 todavía se llamaba ATC (Argentina Televisora Color), Almorzando con Mirtha Legrand congregaba cada mediodía a una gran cantidad de televidentes. El trío Midachi triunfaba en Santa Fe y comenzaba a hacerse un lugar en tierras porteñas; Tu Sam era un mentalista de prestigiosa trayectoria; Ricky Maravilla despegaba de la bailanta para presentarse al gran público, y Jorge Guinzburg se consolidaba haciendo humor para adultos en Peor es nada . Todos juntos protagonizaron un programa legendario, que a fuerza de irreverencia rompió con los códigos que, antes y después, fueron parte de la mesa de Mirtha. Un todos contra todos (incluida la anfitriona) que quedará en la historia de la televisión argentina como uno de los programas más recordados en toda la carrera de la Chiqui.

Jorge Luz cuenta su primera vez

Hubo una época en la televisión argentina que algunas figuras, por prestigio y edad, eran "intocables". En los reportajes se las cuidaba, evitando temas que trascendieran su trabajo o trayectoria, pero, por suerte, todas estas reglas tácitas no figuraban en el manual de Jorge Guinzburg. Mientras muchos buscaban la manera de evitar contestar su famosa pregunta de cierre de Peor es nada : " ¿cómo fue tu primera vez en el amor?" , el gran actor Jorge Luz protagonizó uno de los momentos más divertidos en la historia del programa haciendo llorar de risa al conductor.

El día que Jorge perdió el bigote

Si solo era capaz de crear situaciones memorables, en grupo el talento de Guinzburg se potenciaba. De ahí el éxito de Mañanas informales , ciclo que desde 2005 puso en valor las mañanas de la televisión abierta. Aunque tenía espíritu de magazine, era tanto o más interesante lo que se daba entre el grupo, que con los invitados. En marzo de 2007, Gastón Recondo confesó que le molestaban sus casi 97 kilos y estaba dispuesto a someterse a una dieta para llegar en mayo a 83 kilos o menos. El conductor le puso presión: "Si llegás con más de 85 kilos te ponés la camiseta de Boca, si pesás menos de 83, me afeito el bigote ". El conductor perdió la apuesta y en vivo perdió por un tiempo el bigote que había ostentado durante 41 años.

Raúl Alfonsín, su niñez en Chascomús y el final de su presidencia

Aunque los programas cambiaban de nombre, el momento del reportaje mano a mano fue una marca registrada en la carrera de Guinzburg y siempre tuvo su espacio dentro de sus ciclos. Con menos virulencia que en su juventud, el periodista tuvo una entrevista con el expresidente Raúl Alfonsín, quien repasó su infancia en Chascomús, reconoció algunos errores que tuvo durante su mandato y sentenció que los saqueos a los supermercados durante el final de su presidencia fueron parte de un complot.

David Hasselhoff, el "chofer" del auto fantástico

Otra visita internacional que se sometió a sus afiladas entrevistas en La noticia rebelde (esta vez acompañado por Raúl Becerra) fue David Hasselhoff, quien en ese momento era el protagonista de El auto fantástico , una de las series más vistas de aquel momento . Las dificultades del idioma, que obligaban a traducir los chistes, la poca predisposición del invitado al que por lo visto nadie le avisó dónde se estaba metiendo y una dupla periodística feroz (que poco después se separaría de sus compañeros y competirían en la misma franja horaria con el programa Sin red ) demostraría que Hasselhoff no era mucho más que una cara bonita.

El sabor del encuentro

La dictadura militar y los sucesivos problemas que tuvieron revistas como Humor y Satiricón (en la que colaboraba Guinzburg) hicieron que un grupo de talentosos periodistas tuviera que alejarse del medio. Algunos decidieron irse del país mientras que otros tuvieron que reinventarse, este fue el caso de Guinzburg quien se refugió en la publicidad . Como parte de esa época de su vida, creó el eslogan "El sabor del encuentro" para la cerveza Quilmes, una frase que 40 años después todavía se mantiene como sello distintivo de la marca.

Casares, Borges y un folleto de yogur

Jorge Guinzburg era un periodista todo terreno, capaz de entrevistar con idéntica capacidad a una figura del espectáculos como a un político o a un intelectual. El secreto estaba en la investigación previa y en los climas que creaba en torno a cada charla. En este fragmento poco difundido, Adolfo Bioy Casares le contó cómo conoció a Jorge luis Borges y cuál fue el primer texto que hicieron en conjunto.

El cazador cazado: la primera vez de Jorge

Si una enorme cantidad de figuras públicas se sometió a la indiscreta última pregunta de sus reportajes, era lógico que alguna vez le tocara a él. Fue en 2007, en el living de Susana Giménez, en donde Guinzburg decidió dejar por un rato las bromas de lado y contar en serio cómo fue su debut en el amor. Por supuesto, tratándose de una persona tan inclasificable como él, la anécdota no podía ser convencional. La recordó con mucho cariño, aun cuando no tuvo final feliz.