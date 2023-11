La actriz regresa este jueves a las pantallas con el rol de Carol Denvers en la flamante película de Marvel, un excelente motivo para repasar grandes interpretaciones que se pueden ver en streaming

Milagros Amondaray

Cuando en 2019 se estrenó Capitana Marvel, Brie Larson debió lidiar con críticas de un notorio machismo que la expusieron más que nunca en toda su carrera. De todos modos, ella siguió con el camino que se había propuesto transitar cuando aceptó el rol de Carol Danvers. “ Me entusiasma ser parte de esta conversación en la que se discute sobre la representación femenina en pantalla; yo soy una chica blanca, no soy el punto final de ese debate ”, le contó a LA NACION en la presentación del film en la Comic Con de San Pablo.

“No ganamos el feminismo con esta película, se trata de un camino mucho más extenso que hay que allanar, y que hay que lograr que sea más sencillo para otras mujeres. Capitana Marvel es una herramienta de inspiración, y yo no tuve eso cuando era chica, no tuve una Carol Danvers”, sumó Larson, quien a sus 26 años alzó el Oscar por su descarnada interpretación en el drama La habitación.

Brie Larson retoma su personaje de Capitana Marvel Marvel Studios

Con motivo del estreno The Marvels, repasamos cinco trabajos de la actriz que pueden disfrutarse en streaming.

Tienda de unicornios (2017)

Tienda de unicornios

Desde sus inicios como actriz, Brie Larson ha demostrado tener una gran sensibilidad para elegir proyectos que generalmente están comandados por personajes de cierta ingenuidad que se enfrentan a un mundo que muchas veces opera contra ellos y les muestra su lado más abyecto. Como exponente de esta forma de abordar su carrera se encuentra su debut como directora con Tienda de unicornios, película que además protagonizó y que fue escrita por Samantha McIntyre.

La actriz interpreta a Kit, una joven que regresa a vivir a la casa de sus padres cuando un trabajo monótono empieza a hacer mella en su cotidianidad. La gota que rebalsa el vaso es la conducta inapropiada de su jefe, que desestabiliza a Kit y la conduce a repensar qué quiere para su vida. En ese contexto, recibe un misterioso mensaje de un hombre que se hace llamar “El vendedor” (Samuel L. Jackson), quien le da la posibilidad de poseer lo que ella considere más preciado .

En ese tramo del film, Larson toma más riesgos con su ópera prima, que pasa de ser una coming of age a una producción que se mete de lleno en un universo fantástico, cuando Kit le explica al vendedor que quisiera ser dueña de un unicornio, que luego aparece en el jardín de sus padres. Si bien por momentos las alegorías no funcionan del todo, Larson aborda al personaje con la empatía de quienes saben lo que es no encontrar el rumbo, no tener un propósito. El cuidado de ese unicornio hará que la joven despierte a una vida mucho más luminosa, aunque eso signifique hacer concesiones con los compromisos propios del universo adulto del que eventualmente formará parte.

Tienda de unicornios, de Brie Larson, está disponible en Netflix.

*El esplendoroso presente (2013)

El esplendoroso presente Archivo

Era cuestión de tiempo hasta que el cine del estadounidense James Ponsoldt tuviera entre sus intérpretes a Larson. El realizador -una de las voces más interesantes del cine independiente gracias a trabajos como Smashed y El final de tour-, concibe obras exentas de pretenciosidades , con un cuidado en el tratamiento de sus personajes, adolescentes o bien adultos que nunca pudieron dejar atrás una etapa de sus vidas ligada a la inconsciencia, a la espontaneidad y la liberación.

En El esplendoroso presente, que contó con guion de la consolidada dupla Scott Neustadter-Michael H. Weber (500 días con ella, Bajo la misma estrella, The Disaster Artist), Ponsoldt toma como material de base a la novela homónima de Tim Tharp, centrada en la figura de Sutter Keely (Miles Teller), un joven de 18 años que es consciente de sus tribulaciones, pero no está dispuesto a lidiar con ellas. Sutter pasa su último año de la secundaria dedicado a consumir alcohol de manera excesiva, asistir a fiestas, a entregarse por completo a la venta de la imagen del “chico cool” del colegio.

Esa máscara se cae cuando su novia, Cassidy (Larson), lo deja súbitamente, y Sutter no sabe a qué recurrir para tapar una angustia incipiente. En su camino se cruza Aimee Finecky (Shailene Woodley), una compañera de la escuela con la que entabla una amistad inmediatamente, gracias a una afinidad que surge, en parte, de la posibilidad de compartir el daño que les provocan sus familias disfuncionales. Gracias a Aimee, Sutter advertirá que tiene mucho más para ofrecer de lo que él cree, y la vuelta a su vida de Cassidy también será reveladora para el joven.

El esplendoroso presente es un film conmovedor sobre dos personas que se encuentran en el momento justo para salvarse y, a pesar de que Woodley es quien tiene un lucimiento mayor, Larson le da una humanidad a Cassidy que hace que el rol nunca caiga en estereotipos.

El esplendoroso presente, de James Ponsoldt, está disponible en Star+.

*Short Term 12 (2013)

Short Term 12 Archivo

La primera colaboración de Larson con el cineasta Destin Daniel Cretton es una verdadera maravilla , una de esas películas que, de manera solapada, van generando una conexión tan fuerte con los personajes, que luego duele soltarlos cuando la historia llega a su fin . Larson interpreta a Grace Howard, una supervisora de un grupo para adolescentes que encuentran refugio en ese espacio seguro en el que pueden hablar de situaciones ásperas que experimentaron, desde abuso hasta maltrato físico y verbal en el contexto familiar que los sumió en depresiones agudas con intentos de suicidio.

Grace es un gran sostén para esos jóvenes, pero también acarrea su propia mochila, un pasado que la impulsó a querer ayudar a los demás, pero con el cual no terminó de lidiar. Su presente se modifica notablemente cuando al grupo llega Jayden (Kaitlyn Dever, en una de sus primeras grandes interpretaciones), una adolescente que se autolesiona como modo de combatir el dolor que le genera el abuso del que fue víctima.

Las conversaciones entre Grace y Jayden no solo no apelan nunca a los golpes bajos sino que además denotan el profundo trabajo de investigación que hubo detrás, ya que el propio realizador trabajó en un centro de similares características. Esa verosimiltud traspasa la pantalla e hizo que el film reciba tres nominaciones en los Independent Spirit Awards, incluyendo mejor actriz para Larson, quien brinda el mejor trabajo de su carrera en el drama de Cretton. Además, Short Term 12 fue una suerte de cantera de actores que luego saltarían a la fama, como la mencionada Dever, el ganador del Oscar Rami Malek y el nominado al premio de la Academia, Lakeith Stanfield .

Short Term 12, de Destin Daniel Cretton, está disponible en Amazon Prime Video.

*Comando especial (2012)

Comando especial Scott Garfield

La adaptación de la famosa serie televisiva, creada por Stephen J. Cannell y Patrick Hasburgh, no pudo tener a mejores directores que ese tándem inoxidable conformado por Phil Lord y Christopher Miller. Jonah Hill (coguionista del film junto a Michael Bacall) personifica a Morton Schmidt, un oficial de la policía con un pasado de “chico nerd” que, contra todos los pronósticos, forja una amistad de hierro con quien fuera su némesis en la escuela secundaria, Greg Jenko ( Channing Tatum ) .

Ambos empiezan a trabajar juntos de modo orgánico, pero no son valorados por su jefe, quien los envía a una misión que los obliga a enfrentar sus respectivos traumas ligados a la escuela secundaria: infiltrarse en un colegio como estudiantes para poder determinar la identidad de un dealer que está haciendo circular una droga letal que amenaza con diezmar el colegio a la velocidad de la luz.

La traspolación que hicieron Hill y Bacall de la serie que comenzó a emitirse en 1987 es verdaderamente hilarante, con un personaje que le permitió a Tatum lucirse en su faceta de comediante. Más allá de las vueltas de tuerca propias del género policial en el que se mueve, Comando especial nunca descuida esa amistad que le da sentido al relato, esa unión de Schmidt y Jenko que es la base para que todos los sucesos delirantes que protagonizan funcionen a la perfección.

En esta primera entrega - en 2014 se estrenó Comando especial 2, con resultados igual de óptimos -, Larson interpreta al interés romántico de Schmidt, Molly, y lo hace con un carisma arrollador que definitivamente se extraña en la secuela, y que deja en evidencia cómo la actriz también tiene un potencial para las rom-coms, mundo en el que todavía no ha decidido probarse.

Comando especial, de Phil Lord y Christopher Miller, está disponible en Amazon Prime Video.

*El castillo de cristal

Brie Larson en El castillo de cristal Archivo

Basada en la exitosa novela autobiográfica de Jeannette Walls, El castillo de cristal marcó la segunda colaboración de Larson con Destin Daniel Cretton. Aunque el largometraje no está a la altura de Short Term 12, se trata de otra producción del realizador que pone el foco en la disfuncionalidad familiar y en las consecuencias que esas dinámicas complejas pueden generar a futuro.

La protagonista, Jeannette (Larson), es una mujer que, en su vida adulta, tiene el presente estable que tanto le costó forjar: trabaja como escritora, está comprometida con quien cree que es el amor de su vida, y parece disfrutar de ese día a día sin sobresaltos. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro para esa mujer que un día encuentra a sus padres viviendo en las calles de Nueva York y debe enfrentar ese pasado sobre el que le miente a su círculo íntimo.

Con excelentes trabajos de Naomi Watts y Woody Harrelson como los padres de Jeannette, quien sufrió por esa vida itinerante que les fue impuesta a ella y a sus hermanos, El castillo de cristal aborda con la sensibilidad propia de Cretton las contradicciones que generan los lazos de sangre, la oscilación entre el resentimiento y el amor incondicional que conduce al perdón, al entendimiento.

El castillo de cristal, de Destin Daniel Cretton, está disponible en Netflix.