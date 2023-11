escuchar

Luego de pasar varios días internado, murió el actor Aldo Pastur. Según pudo confirmar LA NACION, el artista de 74 años estaba librando una batalla contra el cáncer desde hace un tiempo.

El intérprete comenzó su carrera en la telenovela Aprender a vivir (canal 9) , en donde trabajó junto a Marita Ballesteros, Héctor Calori, Luis Luque y Gustavo Garzón. Pero esta ficción solo fue el puntapié a su larga trayectoria en el medio, que incluyó el cine y el teatro también. Formó parte de grandes producciones televisivas como Dulce Ana, Mundo de muñecas, Rebelde, Detective de señoras, Ricos y famosos, Verano del 98, Casi Ángeles, Valientes y Malparida, entre otras. En los últimos años, se había refugiado en el mundo del teatro. A principio de este mes incluso estaba trabajando en la obra Cita a ciegas de Mario Diament.

Pastur nació el 22 de marzo de 1949 y dio sus primeros pasos en la actuación ya siendo un adulto, luego de estudiar cine y dedicarse durante seis años a la producción. “Fui a una escuela industrial y cuando terminé trabajé durante algunos años en grandes empresas haciendo control de producción. De chico me gustaba mucho el cine y decidí estudiar. Y un día largué todo para trabajar en la industria del cine como asistente de producción y dirección”, le contó a este medio hace un año, durante una entrevista mano a mano.

Ni bien se recibió, comenzó a trabajar en el mundo del cine. “Ganaba un buen sueldo y renuncié para hacer producción. Mi primera película fue La Mary, con Susana Giménez y Carlos Monzón, por el sandwich y la gaseosa . Pero era bueno y enseguida me aceptaron. Estuve casi seis años porque la última película que hice fue La parte del León, de Adolfo Aristarain, y ahí aparecí delante de cámara con un personaje chiquito. Siempre me gustó mucho dirigir a los actores y en los cortos de mis compañeros terminaba yo delante de cámaras porque alguno había faltado. Decidí estudiar dirección de actores, hice un taller de juegos teatrales y cuando subí al escenario me di cuenta de que me gustaba más de lo que pensaba”.

Así, casi jugando, comenzó a ser el protagonista de las historias. “ La primera ficción que hice fue Aprender a vivir, que empezó como unitario y terminó como tira y ahí arrancamos muchos ”, rememoró entonces. “También recuerdo otra para el mismo canal que se llamó Dulce Ana, con Patricia Palmer, en la que interpreté a su hermano y era un personaje muy jugado, complejo. Éramos los hijos de Susana Campos y fue un placer trabajar con ella. Recuerdo también una comedia hermosa para Canal 13 que fue Mundo de muñecas, con Gabriela Toscano”, continuó al repasar sus primeros pasos frente a la cámara.

En el año 1976 descubrió su pasión por el teatro y desde ese entonces nunca más se bajó del escenario. A lo largo de su carrera protagonizó 52 obras, la última Cita a ciegas, la cual bajó el telón hace tan solo unos días. “Lo primero que hice fue Los indios estaban cabreros, de Agustín Cuzzani, en el Teatro Payró”, le dijo a LA NACION.

“Nunca pensé en retirarme, me encanta trabajar. Es una profesión en la que podés seguir trabajando mientras el cuerpo aguante”, aseguró durante 2022, premisa que cumplió.

