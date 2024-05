Jesica Cirio, tras su boda con Elías Piccirillo: “Es una forma de seguir adelante; espero que esta familia se siga agrandando”

Escuchar

“Desde el día que lo conocí tuvimos muchísima conexión. Nos conocimos el 26 de mayo del año pasado y a partir de ahí nunca nos separamos”, afirmó Jesica Cirio sobre su marido Elías Piccirillo. Este domingo y después de un año de romance, la modelo y conductora celebró su casamiento con el empresario. La pareja dio el sí en una ceremonia por civil con la jueza de paz presente y rodeada de su círculo más íntimo, entre 60 y 70 personas, que dieron el presente en el exclusivo Palacio Duhau, en el barrio de Recoleta. En diálogo con Intrusos (América TV), Cirio reveló este lunes detalles de su fastuosa boda.

“Lo conocí cuando fui a un evento en las Cataratas. Había un cóctel antes del evento y cuando llegué lo vi entre un montón de gente. Lo miré, me pareció lindo, él me saludó lo más normal. Nadie nos presentó. Charlamos de una cosa y otra, y después nos quedamos hablando toda la noche. Ahí seguimos toda la semana en contacto, intensamente”, relató la exconductora de La Peña de Morfi.

La modelo se deshizo en halagos frente a su flamante marido: “ Encontré una persona que es muy parecida a mí, muy realizada en su trabajo, súper inteligente, muy dulce, buen compañero y muy contenedor, y creo que fue muy importante en ese momento porque me apoyé mucho en él , más allá de que me enamoré perdidamente, hubo mucha conexión entre los dos. Al poco tiempo de estar juntos, él me miró y me dijo: ‘Yo no estoy para jugar, ¿querés algo serio? Porque si vamos a estar haciendo cualquier cosa, prefiero que no’. Fue difícil contestar porque cuando recién nos conocíamos, no sabía si iba a funcionar, asi que dije ‘probemos’. Él no quería jugar, me planteó que quería estar conmigo y tenía ganas de conocerme de verdad e intentáramos que sea algo lindo. A los pocos meses nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro, en el buen sentido de querer compartir nuestro tiempo, de proyectar y de planear lo que sea ”.

Si bien Cirio no precisó el momento exacto en que Piccirillo le propuso casamiento, contó que fue uno de los momentos más lindos de su relación. “Cuando lo empezamos a charlar, me pareció algo muy fuerte lo que nos pasó a nosotros desde el amor, desde la confianza y creo que me parecía un momento muy lindo. Él se quería casar y a mí me pareció hermoso y una manera de sellar nuestro amor y de seguir adelante con esta familia que espero que se siga agrandando”.

Respecto a la elección del vestido de novia del diseñador Marcelo Giacobe y los comentarios en las redes sociales que tildaron el look de la modelo como “demasiado veraniego” para una ceremonia al aire libre en un día fresco de otoño, Cirio respondió: “La verdad es que la boda se iba a hacer en abril y el vestido lo tenía desde ese momento, entonces, quedó así. Era el vestido que habíamos elegido para el civil y para la ceremonia porque me gustaba mucho y tenía el detalle del costado de la mariposa que simboliza mucho nuestro amor y no quise cambiarlo. Le agregué el tapadito apenas terminó la ceremonia, me abrigué ”.

Asimismo, la modelo se refirió al significado de las mariposas que estuvieron presentes, no sólo en su vestido y en la torta de bodas, sino también en los tatuajes que los tortólos se realizaron como símbolo de su amor. “En un momento de mucha angustia se me posó una mariposa color naranja en un árbol y al otro día se me volvió a posar. Sentía que me daba fuerza para salir adelante y tomar decisiones. En 2013, el día que falleció mi tía, nos dieron un símbolo de la mariposa a mí y a mis primos y nos dijeron que cada vez que la necesitemos ella iba a estar ahí. Efectivamente me pasó eso, hace unos meses, cuando estábamos caminando con Eli [Piccirillo] se nos cruzó una mariposa naranja y al otro día también; fue muy fuerte, le conté la historia y al tiempo decidimos hacernos el tatuaje. Nos hicimos media mariposa cada uno y el infinito con nuestras iniciales”.

Jesica Cirio junto a Martín Insaurralde y la hija de ambos Chloe, en momentos felices de la expareja Instagram @jesicacirio

”Le presenté formalmente a Chloe en septiembre, ya se habían visto otras veces. Pero ahí le dije que él era mi pareja y ella estaba feliz. Desde el primer día ella conectó muy rápido y no se puso celosa, todo lo contrario. Él fue muy dulce con ella. Empezamos a convivir en octubre y vivimos juntos desde ese momento ”, respondió Cirio al ser consultada sobre el momento en que el empresario conoció a la hija que tuvo durante su matrimonio con Insaurralde.

Respecto de las críticas sobre el pasado de su actual marido, la conductora esquivó los dardos: “ Tomé la decisión de alejarme, no veo televisión...Hay cosas que las guardamos para nosotros y trato de no involucrarme. Él es empresario, trabaja un montón y es una hermosa persona ”.

Finalmente, Cirio se refirió a las ganas que tiene con su flamante marido de agrandar la familia. Al parecer la modelo no quiere esperar para volver a ser madre y conformar una familia ensamblada junto con Chloe y Piccirillo: “Tenemos un proyecto de vida en común”, cerró.

Martín Insaurralde: un capítulo cerrado

“Con Martín [Insaurralde] estábamos separados hace bastante, pero lo hicimos público tiempo después. Fue duro y la pasé mal, pero a la vez estaba disfrutando de esta relación tan pura y sana. Él me acompañó en todo este proceso que se terminó transformando en algo muy lindo, porque después de que llovió, paró y salió el sol”, respondió Cirio sobre el fin de la relación con el padre de su hija, que en ese momento prefirieron mantener en privado su distanciamiento y el inicio de las nuevas relaciones sentimentales que ambos mantenían.

La boda de Cirio e Insaurralde el 8 de noviembre de 2014

“¿Cómo es la relación con el padre de tu hija?”, preguntaron los panelistas de Intrusos. “Es cordial. Fue muy duro para mí la exposición, si bien desde los 11 años trabajo en los medios, nunca había vivido una cosa así y fue demasiado fuerte, así que me metí para adentro y me encerré con mi pareja y con mi hija. Lo sigo haciendo hasta el día de hoy: no doy notas, ni hago eventos. Quiero resguardarme y estar tranquila. El tiempo que hoy tengo quiero dárselo a mi hija. Lo que me corresponde como mamá es protegerla y tratar de darle lo mejor. La pasé mal, fue horrible ”, lamentó sobre los duros momentos que debió atravesar tras la aparición de unas fotos del exintendente en Marbella, a bordo de un yate junto a la modelo Sofía Clérici.

Una de las instantáneas que generaron el repudió al exintendente Martín Insaurralde. Sofía Clerici fue quien publicó las fotos del lujoso viaje con el exmarido de Cirio a bordo de un yate en Marbella en septiembre pasado

Cuando le preguntaron si se sentía “estafada” por su ex, la modelo fue categórica: “Es el padre de Chloe y no voy a decir una cosa así, creo que es parte del proceso de una relación y no siempre las cosas salen bien. Sufrí mucho y me dolió, pero con el tiempo todo se va acomodando y hoy la vida me volvió a recompensar, y entonces miro lo que me pasa hoy”.

A pesar de la tirante relación del exmatrimonio, Cirio mantiene una buena relación con los hijos mayores de Insaurralde, que incluso estuvieron presentes en la nueva boda de la modelo con Piccirillo: “Son unos excelentes hermanos, son chicos muy sanos y muy buena gente. Aman a su hermana y le dedican mucho tiempo. Se juntan todas las semanas a hacer la tarea con ella, la aman, la miman. Eso me pone muy feliz”, destacó Cirio.

LA NACION