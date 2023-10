escuchar

El actor Mark Goddard, conocido por interpretar a Don West en la popular serie de ciencia ficción de los años 60 Perdidos en el espacio, murió a los 87 años en un centro de cuidados paliativos de Massachusetts, en Estados Unidos, a causa de una fibrosis pulmonar.

Su esposa, Evelyn Pezzluich, dio la noticia a través de un comunicado. “Nunca sabré cómo tuve la suerte de pasar 33 años con un hombre tan cariñoso, gentil y apuesto, que me hizo reír tantas veces”, escribió la mujer a través de Facebook.

En la publicación, la viuda del actor dio detalles acerca de los últimos meses de vida del intérprete. “Lamento mucho decirles que mi maravilloso esposo falleció el 10 de octubre. Varios días después de celebrar su 87 cumpleaños [el 24 de julio], fue hospitalizado con neumonía. Teníamos esperanzas cuando lo trasladaron a un centro de rehabilitación, pero luego los médicos descubrieron que estaba en las etapas finales de una fibrosis pulmonar para la cual no hay cura”, precisó. Y continuó: “Recibió una excelente atención y pudo morir en paz y con dignidad”, destacó Pezzulich. “Sus hijos y yo tuvimos la oportunidad de expresarle nuestro amor y despedirnos”, concluyó.

Goddard, en la Comic-Con de San Diego de 2015 Jerod Harris - Getty Images North America

En la sección de comentarios, el coprotagonista de Perdidos en el espacio, Billy Mumy, recordó cómo fueron sus últimas conversaciones con el difunto actor y mencionó cuáles fueron sus conmovedoras últimas palabras.

“Descansa en paz, Mark Goddard, un amigo y hermano verdaderamente querido para mí durante 59 años. Sabía que esto ocurriría en los últimos meses. Poco después de una gran charla telefónica que tuvimos él y yo en su 87 cumpleaños a finales de julio, me di cuenta de que probablemente nunca volvería a verlo ni a hablar con él. Las últimas palabras que intercambiamos fueron ‘Te amo’”, manifestó.

El actor definió a su colega como un intérprete “verdaderamente excelente, naturalmente dotado y entrenado”, y añadió: “Sé que a veces se sentía limitado porque se lo encasillaba en Perdidos en el espacio, pero también abrazó y amó a su personaje”, continuó.

Mark Goddard, como Don West, en Perdidos en el espacio Archivo

Goddard ganó popularidad con su papel icónico del mayor Don West en la serie intergaláctica que se emitió por la cadena CBS de 1965 a 1968. La ficción narra las aventuras de la familia Robinson, colonos espaciales a bordo de la nave Júpiter 2, piloteada por el personaje de Goddard.

Aunque la serie acabó convirtiéndose en un clásico, el actor inicialmente no quiso participar del proyecto. “No quería hacerlo”, manifestó en un programa de televisión en 1990. “Ahora bien, la razón por la que no quería hacer la serie al principio es porque nunca había hecho ciencia ficción y no tenía idea de cómo iba a ser”, aclaró.

A lo largo de los años 60, Goddard también apareció en varias películas, incluidas El tío del mono y Vida sin freno. Después del estreno de Perdidos en el espacio, se convirtió en una estrella invitada frecuentemente en los programas de televisión. También trabajó en otras tiras como One Life to Live y General Hospital. En 1977 protagonizó la película de terror Blue Sunshine.

Goddard, en el centro de la imagen, junto al resto del reparto de Perdidos en el Espacio

El actor nació como Charles Harvey Goddard en Lowell, Massachusetts, el 24 de julio de 1936. Era el menor de cinco hermanos y asistió al Holy Cross College en Worcester. De chico soñaba con una carrera como jugador de básquet profesional, pero después de actuar en una obra de teatro en 1957, decidió ingresar a la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas en Nueva York. Más tarde, viajó a Los Ángeles, donde consiguió papeles en programas de televisión como The Rifleman y The Beverly Hillbillies.

A los 55 años, en la década del 90, Goddard decidió cambiar de rumbo y se dedicó a la educación especial. En 1998, hizo un cameo en la versión cinematográfica de Perdidos en el espacio, y en 2009 publicó sus memorias, To Space and Back.

