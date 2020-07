Murió Gady Pampillón, guitarrista de La Torre y Alakrán, a los 58 años

Gady Pampillón, guitarrista de La Torre, murió a los 58 años Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2020 • 11:46

Gady Pampillón murió como consecuencia de un avanzado cáncer. Según reveló tiempo atrás el guitarrista , conocido por ser parte de bandas como La Torre, Alakrán y Tarzen, había recibido un diagnóstico médico equivocado, lo que hizo que le detectaran de forma tardía la enfermedad.

Mientras que el tratamiento de Pampillón había comenzado a mediados de 2019 cuando por fin dieron con la enfermedad, el músico hacía más de un año y medio que visitaba el Hospital Evita en Lanús para entender qué le estaba pasando. En ese centro médico, según había contado a la agencia de noticias Télam el guitarrista, se había realizado dos biopsias por la inflamación de un ganglio en el cuello y las mismas habían dado negativo, ante la posibilidad de que se tratara de un tumor maligno. Ese delay en encontrar el motivo habría sido determinante para la evolución de la enfermedad, que terminó diseminándose a otros órganos.

"El estado calamitoso del Hospital Evita, la mugre, el desabastecimiento y las muchas desprolijidades de todo tipo que he visto y vivido en carne propia me llevaron a hacerme atender al Hospital Ángel Roffo, en donde a primera vista y casi intuitivamente se me diagnosticó cáncer maligno en la primera consulta", contaba el artista oriundo de Valentín Alsina.

Más tarde, el artista usó las redes sociales para pedir ayuda para conseguir una droga a la que no podía acceder. "Me estoy muriendo y yo me quiero quedar acá", escribía en Twitter al denunciar que la "burocracia estatal" le estaba negando el medicamento. Ese llamado de atención se replicó en el mundo musical, muchos artistas empezaron a viralizar los datos de la cuenta bancaria del artista para ayudarlo.

Una carrera entre el rock pesado y el heavy

Con una larga carrera en el mundo musical, que comenzó en los años 80 en el ambiente del rock pesado y el blues, Gady Pampillón formó junto al exRata Blanca Mario Ian el grupo de heavy metal Alakrán. Años después, en 1985, reemplazó a Carlos García López en La Torre. Con la banda liderada por Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, el guitarrista viajó a la ex Unión Soviética, donde estuvieron de gira entre 1988 y 1989. Esta fue, sin duda, la época más exitosa con la consecuente expansión internacional de la agrupación liderada por la pareja.

Lo que siguió en las vueltas de la vida de Pampillón fue otro hito en el género: se unió a los hermanos Michel y Danny Peyronel para formar Tarzén. Si bien el grupo tuvo un gran despliegue en la escena local, nunca grabó un disco. Más tarde, el artista, que compartió escenario con figuras de la talla de Luis Alberto Spinetta, Pappo y Alejandro Medina, entre los locales; y el icónico bajista Rudy Sarzo, exQuiet Riot, Whitesnake y el mismísimo Ozzy Osbourne, entre los internacionales, tuvo otros proyectos que no hicieron tanto ruido. Entre ellos: Gasolina y el trío adoquín junto a los exPolifemo Juan Rodríguez y Rinaldo Rafanelli. También dejó rastros con su carrera solista.

Al enterarse de su muerte, una de sus compañeras de ruta, Patricia Sosa, le dedicó un cálido mensaje en las redes sociales. "Te fuiste un día, dejaste un gran recuerdo. Buen viaje amigo", escribió la cantante.