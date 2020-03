Murió James Lipton, el maestro de actores de Inside The Actor's Studio

James Lipton murió a los 93 años Fuente: Archivo

James Lipton, el entrevistador de la programa Inside The Actors Studio murió hoy, a los 93 años en Nueva York. El hombre de la voz engolada, las preguntas precisas siempre escritas en fichas azules y elaboradas con la curiosidad de un niño y la sapiencia de un sabio se hizo conocido alrededor del mundo gracias al ciclo de charla con estrellas de la actuación que emitía Film & Arts. Pero antes de llevar adelante las casi 300 entrevistas en las que participaron de Paul Newman -fue el primer invitado-, Sean Penn, Robin Williams, Gwyneth Paltrow, Fay Dunaway y Al Pacino, entre tantos otros, Lipton fue un apasionado de las letras, un catedrático dedicado a la actuación, un actor ocasional y un guionista exitoso que también escribió para Broadway.

Nacido en in Detroit en 1926, el escritor imaginó, mientras tomaba clases de teatro, inspirado por el papel que había desempeñado interpretando al sobrino de El llanero solitario en la radio, en el famoso Actor's Studio de Nueva York, que su vida sería más fácil si estudiaba abogacía y dejaba la actuación como un hobby. Pero después de años bajo la tutela de la legendaria maestra Stella Adler, Lipton abandonó la pretensión de una vida laboral estable para dedicarse a las artes. Sin embargo, su historia como actor no fue demasiado relevante y pronto encontró que su talento estaba en la escritura y la producción televisiva. Fue el guionista principal de programas como The Guiding Light y produjo especiales para la pantalla chica tan diversos como la asunción del presidente Jimmy Carter en 1977 y varios ciclos de comedia con Bob Hope.

En los años sesenta escribió y compuso el musical de Broadway Nowhere to Go but Up y continuó trabajando en teatro y televisión por años. De esas experiencias combinadas y su continua relación con el Actor's Studio surgió en 1994 su idea de dar a conocer al público general algo del método y la historia del instituto que formó desde James Dean y Marlon Brando a Bradley Cooper, que pasó de ser uno de los estudiantes presentes en la platea cuando Lipton entrevistó a Penn a ser el protagonista de la charla, unos diez años después.

Así, desde que empezó a emitirse en 1994 Inside the Actors Studio se transformó en un éxito y una parada obligada para los actores más destacados del cine, el teatro y la TV norteamericana que sentados en el escenario junto a Lipton aceptaban y disfrutaban de hablar de su trabajo y se divertían contestando las preguntas del conductor y los estudiantes que se animaban a hacerlas.

Gracias al reconocimiento que le brindó el ciclo y su lugar como decano de la carrera de interpretación que él mismo ayudó a crear, Lipton, que preparaba e investigaba cada entrevista personalmente, en los últimos años se dio el gusto de volver a la actuación en programas como Arrested Development, Glee, Suburgatory, Joey y According to Jim, además de que una versión animada de sí mismo apareció en Los Simpson y Family Guy. Claro que, para él, la mayor muestra de reconocimiento fue la brillante imitación que Will Ferrell hacía en Saturday Night Live. "Es muy elogiosa y creo que me interpreta perfectamente", dijo.

Uno de los momentos más recordados de todas las entrevistas de Lipton era el cuestionario final que tomó prestado del escritor, crítico cultural y conductor televisivo francés Bernard Pivot que terminaba con la pregunta: "Cuando llegues a las puertas del cielo ¿qué crees que te dirá Dios? Una preguntaba que invitaba a las respuestas más imaginativas y emocionantes y que el propio Lipton contestó de manera ocurrente en una entrevista para CNN en 2012: "James, te equivocaste, pero igual podés pasar".