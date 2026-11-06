Murió Kimmarie Johnson, actriz de Beverly Hills 90210 y exfinalista del concurso de belleza Miss USA, a los 50 años

Kimmarie Johnson, la actriz y modelo que participó en Beverly Hills, 90210 y en la comedia Hey, ¿dónde está mi auto?, murió el miércoles 4 de noviembre a los 50 años en un hospital de Los Ángeles. Además de trabajar en cine y televisión, fue finalista de Miss USA en 1993, desarrolló una carrera vinculada con la moda y se convirtió en empresaria al crear su propia marca de productos de belleza.

La noticia fue confirmada el jueves por Rhonda Scott, sobrina de la artista. Según contó a la revista People, Johnson sufrió un episodio cardíaco el 27 de octubre, mientras se encontraba en su casa de Los Ángeles. Fue trasladada al hospital Cedars-Sinai, donde, de acuerdo con su familiar, los médicos le diagnosticaron una afección que describió como un “aneurisma cardíaco”. Permaneció internada hasta su muerte, una semana después. Todavía no se informó de forma oficial la causa del fallecimiento.

Kimmarie Johnson en 2015 Sthanlee Mirador

“Irradiaba una luz muy fuerte y brillante”, expresó su sobrina al despedirla. También aseguró que su familia continuará honrando su memoria y recordó la energía positiva que transmitía a quienes la conocían. La noticia había sido difundida inicialmente por TMZ.

Johnson tenía un hijo, el músico de 22 años Cameron Nino. En sus redes sociales, además de compartir producciones de moda, tapas de revista -en agosto protagonizó la portada de una edición digital de Grazia Slovenia- y algunos de sus productos, la actriz publicaba fotos y videos del cantante y se mostraba muy orgullosa de su trabajo.

De los concursos de belleza a Hollywood

Su acercamiento al mundo del espectáculo comenzó lejos de los estudios de televisión. Nacida y criada en Wilkinsburg, Pensilvania, contó en una entrevista con Voyage LA publicada en agosto de 2025, que provenía de una familia de bajos recursos. Un aviso en un diario que ofrecía un premio de 2000 dólares para un concurso de belleza la impulsó a presentarse. Ganó y terminó compitiendo a nivel nacional.

Fue elegida Miss Pennsylvania USA y representó a su estado en Miss USA en 1993, donde quedó entre las seis finalistas, según recordó The Hollywood Reporter. Aquella experiencia fue uno de los primeros pasos de un recorrido que luego siguió en las pasarelas, las producciones fotográficas y la actuación.

Con el objetivo de abrirse camino en la industria del entretenimiento, Johnson se mudó a Los Ángeles, donde consiguió pequeños papeles y trabajos como modelo mientras también trabajaba en el teatro El Rey. En su charla con Voyage LA explicó que la adaptación había sido difícil: llegó sin conocer a nadie y encontró una ciudad cuyo ritmo y dimensiones le resultaban completamente ajenos.

En 1998 apareció como invitada en un episodio de Beverly Hills, 90210, uno de los grandes fenómenos televisivos de la década del 90. Más adelante sumó participaciones en V.I.P., la serie de acción encabezada por Pamela Anderson, y en la comedia Wanda at Large.

En cine integró el elenco de Hey, ¿dónde está mi auto? (2000), protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott. Su filmografía también incluyó Spanish Fly, Shadow Fury y Gang Warz. Su último trabajo como actriz del que se tiene registro fue una participación en un episodio de Tucker’s War, en 2017. También desarrolló tareas como productora.

Su faceta como empresaria

En 2011, Johnson amplió su actividad profesional con la creación de SkinGlow by Kimmarie, su propia marca de productos para el cuidado de la piel. Ese emprendimiento se sumó a su trabajo en la moda y a su vínculo con publicaciones especializadas en belleza.

En la conversación con Voyage LA explicó que la marca le permitía acercarse a otras mujeres y conversar sobre el cuidado personal. Allí también señaló que el modelaje seguía siendo la actividad por la que más la identificaban y habló de su disposición a orientar a jóvenes que buscaban abrirse camino, a partir de las dificultades que ella misma había atravesado al comenzar.

Este año, además de sus producciones de moda, asistió al estreno en Los Ángeles de Michael, la película biográfica sobre Michael Jackson. Esa aparición y la tapa de Grazia estuvieron entre las actividades públicas que compartió en los meses previos a su internación.