Murió la hija del actor Chad Lowe y sobrina de Rob Lowe, a los 13 años: “Estamos desconsolados”

Fiona Hepler Lowe, hija del actor Chad Lowe y de la productora Kim Painter, murió a los 13 años de edad. La adolescente también era sobrina del reconocido actor Rob Lowe, hermano mayor del padre de la joven.

La noticia fue confirmada por la familia este martes, a través de conmovedoras palabras de despedida por parte de su entorno más íntimo. En un comunicado compartido por la revista People, el intérprete y el resto de sus seres queridos expresaron el profundo dolor que atraviesan por su partida.

Fiona, a la derecha en la imagen, era la segunda de las tres hijas de la pareja Instagram

“Estamos profundamente desconsolados por la pérdida de nuestra querida Fiona”, expresaron. En el mismo mensaje, sus familiares recordaron a la joven por su personalidad y por el vínculo que había construido con quienes la rodearon en vida.

En este sentido, describieron a Fiona como “una joven cariñosa, inteligente, creativa y a la que le encantaba bailar”, destacando especialmente su temprana vocación por la danza. “Era adorada por sus hermanas y profundamente amada por sus padres. De hecho, era la luz de nuestras vidas”, suman sus allegados.

El mensaje familiar expone el difícil momento que atraviesan el actor, su esposa y sus otras dos hijas. “Su fallecimiento es devastador para toda nuestra familia, y pedimos oraciones y privacidad en estos momentos”, agrega.

El mensaje familiar incluyó información de la Línea de Ayuda para la prevención del suicidio de los Estados Unidos, el número 988, destinada a personas que atraviesan una crisis o que necesitan distintos tipos de apoyo relacionados con la salud mental. Además, los familiares pidieron privacidad para poder atravesar este delicado momento.

Fiona, a la derecha, junto a sus hermanas Instagram

La muerte de la adolescente generó una profunda conmoción entre las personas cercanas a la familia. Fiona era la segunda de las tres hijas de Lowe y su mujer. La joven había nacido el 16 de noviembre de 2012 y creció junto a sus hermanas, Mabel Painter, de 17 años, y Nixie Barbara, de 10, con quienes compartía gran parte de su vida familiar.

La familia Lowe mantiene desde hace años una fuerte presencia en Hollywood y, en distintas ocasiones, Chad ha recurrido a las redes sociales para compartir momentos vinculados a la vida de sus hijas y con motivo de la celebración de ciertos acontecimientos familiares.

En uno de esos recuerdos, con fecha del año pasado, el actor dedicó emotivas palabras a Fiona en el día de su cumpleaños junto a una imagen de la joven sonriente y mirando a cámara. “¡Celebrando que Fiona se convierte oficialmente en adolescente hoy!”, escribió su orgulloso padre en ese momento. Y agregó: “¡Seguí bailando así, FiBear! ¡Te quiero muchísimo!”.

La familia atravesó otro momento especialmente difícil en 2025 cuando perdió su vivienda a causa de los incendios de Pacific Palisades que afectaron a numerosas familias en varias zonas de Los Ángeles. En febrero, el actor llegó a compartir con sus seguidores el momento en el que él y su familia pudieron observar lo que había quedado en pie del inmueble tras ser afectado por el fuego.

“Casi un mes después de la evacuación, nuestras hijas finalmente pudieron regresar para ver lo que queda de su hogar”, escribió Chad en la publicación, y se refirió al difícil episodio. “La forma en que han afrontado toda esta experiencia devastadora es sencillamente admirable. Me maravilla su espíritu y resiliencia. Ayudarlas a superar estos momentos difíciles es mi único propósito. Ser su padre es la mayor alegría y privilegio de mi vida”, expresaba entonces el intérprete.