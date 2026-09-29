Hayden Panettiere: su exprometido solicitó una medida legal para proteger la herencia de su hija

Un mes después de la muerte de Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko acudió a la Justicia de Los Ángeles para proteger la herencia de Kaya, la hija que tuvo con la actriz. Con el objetivo de preservar los bienes que le corresponden a la menor, el exboxeador solicitó ser designado representante temporal de su patrimonio.

El pedido fue presentado el 24 de septiembre ante un tribunal del condado de Los Ángeles, según informó el portal de noticias Page Six. Klitschko sostiene que la designación es “urgente y esencial” porque existe el riesgo de que algunos bienes de Panettiere puedan perderse, dañarse o desaparecer antes de que se nombre a un administrador permanente.

Wladimir Klitschko junto a Hayden Panettiere y la pequeña Kaya instagram.com/klitschko

Kaya es la única hija de Panettiere y, de acuerdo con la presentación judicial, la única heredera de su patrimonio. La menor vive en Ucrania con su padre, quien tuvo su custodia durante buena parte de su vida. Como es menor de edad y reside fuera de California, Klitschko busca obtener la representación legal necesaria para intervenir en el proceso sucesorio que se tramita en ese estado.

La preocupación por los bienes de la actriz

Uno de los motivos que expone Klitschko en su presentación está relacionado con la vivienda que Panettiere tenía en Los Ángeles y con sus pertenencias personales. Según el documento al que tuvo acceso el medio, agentes federales ingresaron al domicilio como parte de una investigación todavía en curso y retiraron algunos objetos. Para el exboxeador, una vez finalizada esa pesquisa, alguien deberá tener autoridad para reclamar y preservar esos bienes en nombre de Kaya.

El escrito también menciona una situación anterior a la muerte de la actriz. De acuerdo con el relato de Klitschko, Panettiere había contratado un servicio de seguridad para proteger su casa y sus pertenencias ante la preocupación por el supuesto acceso no autorizado de una persona cuya identidad no se especifica. Después de su muerte, se cambiaron las cerraduras y varias cajas con ropa de diseñador y accesorios que había utilizado la estrella de Hollywood en algunas apariciones públicas fueron trasladadas como medida preventiva.

La presentación incluye además otras afirmaciones sobre algunos bienes que no pudieron ser localizados. Klitschko aseguró que le informaron que algunas personas que no pertenecen a la familia y que estuvieron vinculadas con Panettiere accedieron y destruyeron correos electrónicos de la actriz. También sostuvo que algunas pertenencias personales, entre ellas joyas, desaparecieron o permanecen sin localizar. USA Today confirmó esos señalamientos a partir de los documentos judiciales.

El boxeador Wladimir Klitschko busca preservar los bienes de la actriz que heredará su hija Jemal Countess - Getty Images North America

Las acusaciones forman parte del pedido presentado por Klitschko ante la Justicia y no implican, por sí mismas, que se haya determinado quién habría tomado o destruido esos bienes. Su planteo apunta a que se determine cuanto antes una persona con autoridad legal para preservar el patrimonio mientras avanza el proceso sucesorio.

El futuro de la hija de Panettiere

El pedido de Klitschko no busca, según surge de la presentación, quedarse de manera definitiva con la administración del patrimonio de Panettiere. La intención es obtener una designación temporal que le permita iniciar el trámite sucesorio en nombre de Kaya y proponer a la persona que quedará a cargo de administrar la herencia de manera permanente.

La medida de la expareja de la actriz llega después de la muerte de Panettiere, ocurrida el 16 de agosto, a los 36 años. Panettiere, conocida por sus papeles en Heroes y Nashville, fue encontrada sin vida en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Según informó Associated Press, su muerte fue consecuencia accidental de una sobredosis.

Hayden Panettiere murió como consecuencia de una sobredosis accidental

Panettiere y Klitschko comenzaron su relación en 2009 y se comprometieron en 2013. Un año después nació Kaya. La pareja se separó en 2018, pero mantuvo el vínculo como padres. Desde entonces, la niña quedó bajo el cuidado de Klitschko y vivió con él en Ucrania.

Ahora, mientras la Justicia define cómo continuará la sucesión de Panettiere, el exboxeador busca que Kaya cuente con una representación legal que permita preservar los bienes que le corresponden. La primera audiencia relacionada con su pedido está prevista para el 8 de octubre.