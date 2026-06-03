Murió Marita Monteleone, la histórica voz de los teléfonos

En la tarde de este miércoles 3 de junio, se conoció la noticia de la muerte de la histórica locutora Marita Monteloene, a los 68 años y luego de permanecer varios días en terapia intensiva, según pudo saber LA NACION.

“El número no corresponde a un abonado en servicio”. Varias generaciones escucharon este mensaje y quizás nunca supieron de quién era la voz. Se trataba precisamente de Marita, también cantante de tangos y voz oficial de la guía telefónica.

“Como al humorista que se le pide un cuento o al futbolista que se le ruega un jueguito improvisado, a Marita, cuando la escuchan hablar y la reconocen, la gente le reclama que repita las emblemáticas frases o que les grabe mensajes en sus celulares”, contaba el periodista colaborador de LA NACION Pablo Mascareño en 2018, cuando se entrevistó con ella. “Un verano estaba descansando en la carpa de la playa de Chapadmalal y cuando los turistas me escucharon hablar, se empezaron a acercar para sacarse fotos. Al rato, eran decenas de personas desfilando por mi reposera para que les grabe contestadores, les firme un autógrafo o les diga, en vivo y en directo, las frases de la compañía de teléfonos. Esa carpa parecía una oficina”, comentaba Marita en dicha entrevista.

La relación de la locutora, que trabajó en radio con figuras como Héctor Larrea y que inició su carrera de cantante de tangos con el padrinazgo de Silvio Soldán, con “los teléfonos” empezó en 1988. “Grabé algunas voces para Entel, eran 12 frases básicas. Cuando la compañía se privatizó y se convirtió en Telefónica, me comuniqué con la empresa para ver si estaban interesados en seguir trabajando conmigo. Y así fue, continuamos la relación laboral hasta hoy”, comentaba en la citada entrevista de 2018.

Sus restos serán velados desde las 18.30 y hasta la medianoche en Casa Marchitto, en Pasteur 761.

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