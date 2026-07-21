Murió Pato Strunz, baterista de Hermética y referente del heavy metal argentino

El heavy metal argentino despidió este lunes a una de sus figuras más emblemáticas. Claudio “Pato” Strunz, histórico baterista de Hermética y fundador de Malón, murió a los 59 años, y los fans del género le dedicaron emotivas palabras de despedida en las redes sociales.

La noticia fue confirmada por Malón con un mensaje a través de Instagram: “QEPD, Pato Strunz. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje”, escribieron sus excompañeros, quienes compartieron escenario con él durante décadas.

La publicación se llenó de mensajes de fanáticos que recordaron el legado del baterista y destacaron su influencia en la historia del metal nacional. “Buen viaje, Pato”, escribió un seguidor, mientras que otros sumaron frases como “Uno de los mejores bateros que parió Argentina, feliz de verte en vida, Patito” o “Descansá en paz, Patito, influencia importante en mi carrera como músico y baterista”.

Muchos de los comentarios hicieron referencia al lugar que ocupó el músico dentro de la escena metalera y a su reencuentro simbólico con Ricardo Iorio, líder de Hermética fallecido en 2023. “Atravesado todo límite. Gracias, Pato, por tanto metal. A tocar con Ricardo en el más allá”, publicó un usuario. Otros enviaron sus condolencias a sus seres queridos: “Mi más sentido pésame. Fuerzas para la familia”.

También hubo mensajes de quienes esperaban volver a verlo pronto sobre un escenario. “Pensar que este sábado lo iba a ver, tremendo. Quería ver los ‘fragmentos’ de Hermética y sentir algo de esos años que claramente no viví”, lamentó un fan. Otro resumió el sentimiento compartido por gran parte de la comunidad metalera: “Buen viaje, Pato. Hoy el metal está de luto, gracias por todo. Hoy tenemos una tristeza enorme”.

Sus primeros pasos

Nacido en 1966 en La Tablada, Strunz comenzó su carrera en los 80 en la banda Heinkel. Se sumó a Hermética en 1991 y pasó a integrar la formación más recordada de la banda junto a Ricardo Iorio, Claudio O’Connor y Antonio Romano. Con ese grupo grabó dos discos icónicos del metal argentino y en español: Ácido Argentino (1991) y Víctimas del Vaciamiento (1994), trabajos que consolidaron a Hermética como una de las bandas más influyentes de la escena.

En 1995, tras la disolución del grupo, el músico volvió a reunirse con O’Connor, Romano y Karlos Cuadrado para formar Malón, proyecto que mantuvo vivo el espíritu de la anterior agrupación. Con esa banda editó álbumes como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia, y permaneció en el grupo hasta 2021.

Strunz continuó activo en la música, se sumó a Íthaca, banda con la que publicó en 2024 el disco El peso que no pesa, y en los últimos meses había vuelto a los escenarios con el espectáculo “Hermética x Pato Strunz” (HXPS), propuesta en la que reinterpretaba el repertorio de la legendaria banda.