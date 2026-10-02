Murió Ricardo Soulé, líder de Vox Dei, a los 76 años

Ricardó Soulé, histórico fundador y lider de la banda de rock Vox Dei, murió a los 76 años. Así lo pudo confirmar LA NACION a través de allegados al creador de himnos del rock nacional como “Presente” y “Génesis”.

“Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”, señalaron sus familiares a través de un comunicado difundido este viernes al mediodía. “Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor”, finaliza el texto.

Soulé, considerado uno de los próceres del rocka nacional, se encontraba atravesando complicaciones en su salud desde hace algún tiempo. Así lo hizo saber hace algunas semanas, a través de su cuenta oficial en Instagram: “​ Quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fé puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios", escribió.

“​En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión. ​Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar", finalizaba el texto firmado por Soulé.

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