Murió Samanta Weinstein, protagonista de la remake de Carrie, a los 28 años

escuchar

La actriz Samantha Weinstein, una de las protagonistas de la remake de la película Carrie, de 2013, falleció a los 28 años debido a un cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2021. Sus familiares recurrieron este jueves a la cuenta de Instagram de la artista canadiense, de 28 años, para comunicar la noticia a sus seguidores la noticia.

“Hola desde el otro lado. Sam murió el 14 de mayo a las 11:25 AM, rodeada de sus seres queridos en el Hospital Princess Margaret en Toronto”, informaron desde su entorno en un mensaje que acompañaron con una serie de fotografías de Weinstein retocadas digitalmente. “ Después de dos años y medio de tratamiento contra el cáncer y toda una vida en la alta sociedad de todo el mundo, dando voz a una gran cantidad de animales de dibujos animados, haciendo música y sabiendo más sobre la vida de lo que la mayoría de la gente jamás sabrá, se embarca en su próxima aventura ”, añadieron.

En las imágenes que sus familiares eligieron para su despedida se la ve bailando, sonriente y con el cabello rapado, la misma imagen con la que la actriz y cantante eligió mostrarse en las redes durante el último tiempo. D esde el momento en el que explicó que tenía cáncer, Weinstein se propuso darle a sus seguidores un vistazo de su día a día, pero siempre con un mensaje inspirador .

EL 29 de octubre de 2022 la actriz se casó con su prometido, Michael Knutson, y junto a varias fotografías y clips que compartió en las redes calificó aquella fecha como la mejor de su vida. “Me casé con mi mejor amigo, mi socio y el amor de mi vida”, expresó en uno de los mensajes en Instagram. En otro, se ve a la pareja bailando al son de una coreografía inspirada en la saga Star Wars.

Para ese entonces, la actriz ya llevaba meses enfrentando un tratamiento contra el cáncer luego que en enero de 2021 se le retirara un quiste de un ovario. Cuatro meses después de esas intervención quirúrgica, le comunicó a sus seguidores que le habían diagnosticado tres meses atrás un tipo “raro” de cáncer.

“Tengo cáncer. Esto puede ser un shock para muchos de ustedes, pero he estado luchando contra una rara forma de cáncer de ovario durante los últimos 3 meses”, publicó el 26 de abril de 2021. “Estoy eternamente agradecida a mi equipo en el Centro de Cáncer Princess Margaret por el increíble nivel de cuidado que he recibido, y en adelante estaré documentando mi viaje mientras me someto a tres rondas de quimioterapia. Soy una firme creyente de que la representación en los medios de comunicación importa, y el tratamiento contra el cáncer no es diferente. El cáncer puede afectar a cualquiera. Soy la prueba viviente de eso. Imagino que si alguien más por ahí con cáncer me ve pasando por esto, tal vez también les dé un poco de fuerza . Aunque no hay garantías en la vida, mis perspectivas son muy buenas y tengo todas las posibilidades de vivir una vida larga y saludable después del tratamiento. La quimioterapia será mi viaje más difícil hasta ahora, pero me hará más fuerte de lo que nunca he sido. Nos vemos mañana para el día 1″, sumó.

Días después, se mostró muy sonriente luciendo un corte de pelo corto. “El cáncer me ha dado una nueva perspectiva cuando se trata de amarme a mí misma. Me llevó un poco de tiempo verme tan hermosa después de cortarme el pelo, y ahora justo cuando me estoy acostumbrando a mi nuevo look... se me empieza a caer el pelo. Afeitarme la cabeza será un ajuste completamente nuevo, pero este viaje me está enseñando que la belleza viene en muchas formas y que soy algo más que mi cabello. Los veo pronto, chicos, en modo monje”.

A comienzos de mayo, la actriz había contado a sus seguidores que había disfrutado de su luna de miel en Japón junto a su flamante marido. Ese fue su último posteo antes de que se diera a conocer la noticia de su muerte.

Nacida en Toronto en 1995, Weinstein ya había participado en numerosas series y películas para televisión cuando fue convocada para participar de la remake de Carrie, el clásico basado en el libro de Stephen King, junto a Chloë Grace Moretz, Ansel Elgort y Julianne Moore. Allí interpretó a Heather, una de las compañeras de la protagonista. Luego de aquel film, protagonizó algunas series, pero sobre todo, le prestó su voz a varios personajes de dibujos animados.

LA NACION