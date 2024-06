Murió Tamayo Perry, actor de Piratas del Caribe, tras ser atacado por un tiburón

Escuchar

El actor Tamayo Perry, quien fue parte del elenco de Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas (2011), falleció este domingo luego de sufrir el ataque de un tiburón en las playas de Hawai. El hombre, que también trabajaba como socorrista y guardavidas, tenía 49 años.

Según pudieron saber algunos medios estadounidenses, Perry se encontraba surfeando frente a la isla de Oahu, cuando el escualo lo atacó . El hombre vivía en la ciudad de Honolulú, en donde se desempeñaba como encargado de la seguridad oceánica.

El agente Shayne Enright, del Departamento de Servicios de Emergencia de Honolulú, confirmó en rueda de prensa que las autoridades respondieron al llamado de un surfista que había recibido un ataque en los alrededores de la playa de Mālaekahana, en la costa norte de Oahu, poco antes de la una de la tarde, hora local.

“Como pueden imaginarse, este es un momento extremadamente difícil para todos nosotros. Les pido amabilidad y paciencia mientras todos intentamos superar los próximos días, semanas y meses tras la tragedia”, dijo Enright, que también contó que acudieron hasta el lugar del accidente en una moto de agua, con la cual llevaron a la víctima hasta la orilla. Al momento de hallar el cuerpo, el animal le había arrancado una pierna y un brazo , según pudieron saber los medios.

Una vez en la playa, el personal del Servicio Médico de Urgencias de Honolulú hizo oficial el “pronunciamiento de muerte”, según reveló el agente en la conferencia que brindó ante los medios, en donde dejó en claro que se habían colocado advertencias sobre tiburones en la zona, luego del trágico accidente, para advertir a otros bañistas. Además aseguró que Perry, con quien compartía el trabajo, era “un guardavidas querido por todos”.

“ Era muy conocido en la costa norte. También era un surfista profesional conocido en todo el mundo ”, añadió Kurt Lager, su jefe dentro del servicio de seguridad oceánica. El actor, quien había nacido en 1975 en el lado oeste de Oahu, llevaba quince años surfeando de manera profesional, por lo que conocía mucho la zona. “La personalidad de Tamayo era contagiosa y te puedo decir que más allá de lo mucho que la gente lo quería, él quería más al resto”, continuó el hombre, quien también pidió privacidad para la familia en este momento tan difícil.

“Es una pérdida trágica”, dijo el alcalde de Honolulú, Rick Blangiardi, y añadió: “ Tamayo era un hombre de agua legendario y muy respetado ”.

Como actor, Perry protagonizó películas de gran éxito como Piratas del Caribe: navegando aguas misteriosas, la cual se estrenó en el 2011 y contaba con los protagónicos de Johnny Depp como el excéntrico Capitán Jack Sparrow, Penélope Cruz y Geoffrey Rush. También tuvo un papel en el largometraje Blue Crush, de 2002, en la secuela de Los ángeles de Charlie y en las series Lost y Hawai Five-0. “ Cuando no estoy actuando, sigo siendo todo un personaje, así que siempre me divierto mucho ”, aseguró en su biografía, la cual se encuentra publicada en su sitio web.

El surf era su otra gran pasión. De hecho, su cuenta de Instagram está enteramente dedicada a este deporte. Tenía un local que le ofrecía la experiencia de navegar las olas hawaianas a los turistas. En 1999 ganó una de las competencias de surf más prestigiosas que existen en el mundo, llamada Pipeline Master, la cual se lleva a cabo todos los años en Hawai.

“Como todo hombre de agua devoto, he adquirido una enorme cantidad de conocimientos, no solo por lo que he logrado, sino también por lo que he sufrido. Hace unos años, mientras surfeaba sufrí un extraño accidente que se convirtió en una experiencia casi mortal. El incidente se produjo por la falta de conciencia de otra persona. Las lecciones que aprendí de aquel suceso me han inspirado en mi objetivo de inculcar el protocolo y la seguridad en el surf a aquellos a los que enseño”, contó en su biografía.

