Murió Terry Jones, miembro de los Monthy Python

Terry Jones murió a los 77 años

Murió Terry Jones, uno de los miembros del grupo de humor británico Monthy Python, quien también había alcanzado gran éxito como director, guionista, escritor e historiador. El actor galés falleció el martes según confirmó su agente a Asociated Press. En 2016 había comentado que sufría de afasia progresiva, una enfermedad neurológica que dificulta e impide la habilidad para comunicarse con otras personas.

Él, junto a Michael Palin, Eric Idle, John Cleese and Graham Chapman y Terry Gilliam había formado el famoso grupo de comedia en 1969 con el que hicieron el famoso programa de televisión Monthy Python's Flying Circus. El show hizo famoso al grupo gracias a su sentido del humor surreal que no era tan común en la época, lo que les permitió hacer en 1971 And Now for Something Completly Different, una película que funcionaba como una colección de sketches del programa entremezclado con algunos que se hicieron para el film.

En 1975 Jones y Gilliam dirigieron juntos Los caballeros de la mesa cuadrada, una película de comedia que parodiaba a la leyenda del Rey Arturo, también aunaron fuerzas para dirigir Estamos todos locos en 1983, una película de sketches donde los Monty Python buscan responder cual es el sentido de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La primer experiencia en solitario de Jones llegó entre esos dos films cuando dirigió La vida de Brian en 1979, una parodia sobre la historia de jesucristo.

"La única cosa que todos nosotros coincidiamos, nuestro principal objetivo, era ser completamente impredecibles y nunca repetirnos a nosotros mismo", afirmó el galés en una entrevista para The New York Times. "Que la gente haya acuñado el termino 'pythonesco' significa que fracasamos de sobremanera"

Jones nació el primero de febrero de 1942 en Colwyn Bay, gales del norte. Su padre, Alick Jones, era un banquero que estaba trabajando como parte de la fuerza aerea real cuando nació el humorista. "El solía decir que estaban probando una nueva tecnología llamada RADAR. Me vió una vez cuando tenía un solo mes e inmediatamente lo mandaron a la India, recién cuando cumplí cuatro años lo volví a ver de nuevo", afirmó en el libro escrito por el grupo Python's Autobiography.

Él siempre pensó que estaría bueno ser un actor, pero en la escuela a la que asistía, la Royal Grammar School de Guildford, no era un lugar donde pudiera cultivar su costado más dramático. "El director de nuestra escuela siempre nos decía que todos los actores eran homosexuales y que lo podías saber por la clase de zapatos que llevaban", escribió el humorista.

Cuando terminó el secundario tuvo ofertas para formar parte de Oxford y de Cambridge, decantandose por la primera opción, a pesar de estar interesado en el programa de poesía de la segunda. Jones igualmente no se arrepiente: "Si no hubiera ido a Oxford no hubiera conocido a Palin o a Chaucer, y sin ellos el resto de mi vida sería radicalmente diferente".

Si bien el comediante tuvo un pasado dentro de la investigación, rápidamente se dió cuenta que eso no iba a funcionar. "Leyendo un libro empecé a sentirme enojado por lo que alguien había escrito, sobre lo que alguien había escrito, sobre un texto escrito originalmente. Ahí pensé, yo quiero ser el autor del texto original", rememoró

Además de su trabajo en el ambiente del humor, Jones consiguió juntar su pasión por la televisión con su pasado como historiador gracias a una seguidilla de miniseries documentales que hizo para la BBC entre 1995 y el 2006, donde habló de temas como las cruzadas, la vida en la era medieval y la noción que se tiene sobre los "barbaros". En el país las emitió el canal Discovery Channel.