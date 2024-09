Nacha Guevara fue dada de alta luego de su intervención quirúrgica: “Solo agradecimiento”

Escuchar

Tras cinco días internada en el Sanatorio Finochietto, este lunes Nacha Guevara recibió el alta médica. La cantante, que el próximo lunes vuelve a la TV como jurado de una nueva edición del Cantando 2024, debió ser operada por un problema en una arteria de su pierna. En horas de la mañana, la intérprete recurrió a sus redes sociales para anunciar que se encuentra muy bien de salud y que continuará con la recuperación en su casa.

“ Solo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras de esta magnífica institución ”, escribió junto a los nombres de los médicos que la atendieron y siguieron de cerca su evolución. “Y por último, y no menos importante, a mis palmeritas [apodo con el que se identifican sus fans], amigos y familia. GRACIAS”, sumó Guevara en su cuenta de Instagram junto a una imagen donde se la ve levantando su pulgar derecho a la salida de la clínica.

El posteo de Nacha Guevara tras recibir el alta instagram.com/nachaguevaraoficialok/

Inmediatamente, la publicación se llenó de corazones y buenos deseos para la artista. “Me alegro mucho de verte bien y vital como siempre”, comentó un usuario mientras que otro expresaba: “Celebro tu recuperación”. A los comentarios de sus seguidores también se sumaron el de algunos nombres conocidos. Mientras que Mercedes Morán festejó la noticia con emojis de amor y aplausos, el periodista Luis Bremer lanzó un “Bravo” para demostrar su alegría.

El viernes, fue el periodista Daniel Ambrosino quien dio la noticia sobre la repentina internación de la actriz que personificó a Eva Perón en teatro. “ Ella tuvo un problema con una arteria de su pierna, tenía poco flujo, y eso produjo una cierta estrechez. Por eso la tuvieron que operar, y hace dos días que está internada ”, escribió en X, además de revelar que los médicos habían decidido colocarle un stent para mejorar su circulación. “Ella está muy bien, está en plena recuperación, seguramente se va a quedar internada todo el fin de semana por una cuestión de observación”, agregó llevando tranquilidad a los seguidores de la artista, de 83 años.

Horas más tarde, Ángel de Brito dio nuevos detalles referidos a su salud: “Está fuera de peligro, mirando tele, escuchando música. Estuvo acompañada por su familia. Recién hablé con su hijo, un capo total. Por suerte Nacha está bien, y el lunes 23 debuta en el Cantando. El stent es en una vena de una de las piernas”, relató. Y para dar crédito a lo que estaba contando, el conductor de LAM compartió un mensaje de audio que le envió Guevara: “Estoy en terapia, pero muy bien, no me duele nada. Tuve un equipo médico estupendo, una atención buenísima en el Finochietto. Ya se me fue el síntoma que me estaba volviendo loca, un dolor en el pie que no le deseo a nadie. Así que estaré en el Cantando el 23 como un soldadito ”, se la escucho decir a la jurado del reality que comienza en América TV.

La palabra de Nacha

Sin embargo, y ante el revuelo que causó la noticia, la propia protagonista salió a contar lo sucedido en sus propias redes después de la operación. “Buen día, estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano porque acá la vida empieza muy, muy, muy temprano. Lo que les quiero contar es que estoy bien, me siento bien, todo lo que se hizo se hizo con mucho amor, con mucha eficiencia. Aunque les parezca mentira, ha sido una muy buena experiencia”, reveló Nacha desde su habitación en la clínica.

Nacha Guevara dio detalles de su salud en su cuenta de Instagram @nachaguevaraoficialok

Segundos después, la artista contó con lujo de detalles lo sucedido. “Tenía un dolor en el pie izquierdo, me hice ver porque no se me iba, me hicieron un estudio y descubrieron que había una artería obstruida entonces había que desobstruirla. Por eso postergamos el concierto del Tasso que se va a hacer el 5 de octubre porque el 3 es mi cumple, entonces voy a aprovechar para festejar con todos ustedes mi cumple el 5 de octubre”, explicó la cantante entusiasmada por reencontrarse con su público.

Por último, Guevara agradeció la atención médica recibida y el cariño de sus fanáticos, quiénes no dejaron de enviarle sus muestras de afecto durante estos días. “He estado espléndidamente atendida en todos los sentidos: profesionales, emocionales, personales. He recibido mucho cariño aquí y mucho cariño afuera de ustedes. Me he dado cuenta que, cuando la medicina es buena y cuando hay cariño de afuera y de adentro, la sanación es más rápida porque ustedes saben que ‘el amor sana ’. Gracias por preocuparse y estar ahí como siempre”, concluyó con muy buen humor.

LA NACION

Temas Nacha Guevara