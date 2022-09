Netflix reveló la primera carta de Lady Whistledown en la tercera temporada de Bridgerton

escuchar

Durante una nueva edición de Tudum, un evento global, virtual y gratuito que organiza Netflix cada año para los fans que esperan con expectativa las nuevas temporadas de las ficciones de la plataforma, se reveló el primer avance jugoso de la tercera entrega de Bridgerton.

Con un divertido clip protagonizado por Luke Newton, quien interpreta a Colin Bridgerton; Claudia Jessie, encargada de darle vida a Eloise Bridgerton y Nicola Coughlan, la actriz que encarna a Penelope Featherington -alias Lady Whistledown-, los fanáticos de la serie conocieron las palabras con las que se dará comienzo a la tercera temporada de la popular tira basada en los libros de Julia Quinn.

“Querido lector, hoy es un día muy escandaloso. En honor al Tudum, esta autora invitó a los hermanos más intrigantes para que retraten cómo se ven el uno al otro mientras revelan sus secretos más profundos solo para ustedes”, se escucha decir en off a Nicola Coughlan. En escena, los actores que interpretan a dos de los ocho miembros de la familia Bridgerton se preparan para pintar y conversar un rato.

“ ¿Por qué Colin no acepta que Penelope es su verdadero amor? ”, le consulta Jessie a Newton. “Porque se conocieron cuando eran muy jóvenes y de una manera muy tierna, al menos eso me pareció cuando leí el libro. No ve lo que tiene enfrente con todo lo demás, lo cual es frustrante para la audiencia y a veces toman esa frustración y se desquitan conmigo”, responde él antes de hacer otra pregunta.

“ ¿Cómo lidió Eloise con ser tan rara en comparación al resto de las mujeres de la alta sociedad? Por cierto, yo no escribí esa pregunta ”, interpela el actor a su compañera, atajándose de posibles críticas. “No sé si Eloise cree que es rara. Tiene suerte de tener una familia que la apoya, pero creo que se pregunta por qué el resto no se siente como ella. No cree que está haciendo nada raro”.

“ ¿Qué parte de descubrir que Penelope es Lady Whistledown afectó más a Eloise? ”, vuelve a preguntar Newton. “Las mentiras, y debió sentirse humillada porque va a recordar las alocadas misiones que realizó para descubrirla y los altercados con la reina y Penelope vio todo eso”, asegura Jessie.

Cuando ambos terminan de realizar sus pinturas, Couglhan aparece en escena para brindarle al público y a sus compañeros la opinión de Lady Whistledown sobre la tercera temporada. En un acto sorpresivo, la actriz toma en sus manos el guion del primer episodio de la tercera temporada, llamado “Desde las sombras”, y se dispone a leer las primeras palabras que figuran en él.

“Estimado lector, llevamos mucho tiempo separados. La alta sociedad de Londres al fin regresó al igual que esta autora. En esta temporada, la pregunta que se hacen todos es qué debutante brillará con más fuerza. La cosecha de este año parece ser deslumbrante. Lamentablemente, no todas las jóvenes podrán llamar la atención ”, dice con emoción. “Y eso es todo por ahora”, aclara dejando más dudas que respuestas.

Hasta ahora, las dos primeras temporadas de la ficción respetaron la estructura de los libros que comenzaron con la historia de amor entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) y el duque de Hastings (Regé-Jean Page) y siguieron con un segundo libro, El vizconde que me amó, dedicado a Anthony (Jonathan Bailey), el hijo mayor de la familia del título y la rebelde Kate Sharma (Simone Ashley). Para su tercera vuelta, los productores del programa decidieron saltearse la trama sobre la vida amorosa del artístico Benedict (Luke Thompson), para dedicarse a Polin, el apodo que los seguidores del programa crearon para la pareja de Penelope y Colin, protagonistas del cuarto libro de la saga, Seduciendo a Mr. Bridgerton. Claro que el camino al altar para ellos estará plagado de obstáculos, si se tiene en cuenta que el dúo no quedó en los mejores términos al final de la segunda temporada.

Mientras esperan con ansias la fecha oficial del estreno, que todavía no fue anunciada, los fanáticos ya comenzaron a elaborar hipótesis sobre cómo se acomodarán las piezas para que Polin alcance su final feliz.