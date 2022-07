¿Desprecio? Regé-Jean Page no quiere saber nada más con su personaje de Bridgerton: “Era un ser horrible”

A pesar de que cobró fama mundial gracias a su papel en Bridgerton, el actor británico Regé-Jean Page parece haber quedado algo resentido con la serie de Netflix.

En una nueva declaración no muy amigable, la estrella aseguró que no vio la segunda temporada y que no tendría problema de que otro actor se sume al elenco para reemplazarlo en el papel de Simon Basset, duque de Hastings, quien se enamora de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor).

“ No me he puesto al día con la serie, la verdad es que no me he puesto al día ”, le dijo a Variety cuando le preguntaron su opinión sobre la segunda entrega de la tira, la cual gira en torno al amor entre Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley).

La riqueza, lujuria y traición se desarrollan en la era de la Regencia de Inglaterra, vista a través de los ojos de la poderosa familia Bridgerton

Mientras que Dynevor, de 27 años, retomó su papel de Daphne en la segunda temporada, Page decidió dar un paso al costado. En la entrevista, el actor dijo que daba su bendición a la producción para buscar otra persona que interprete el rol de Simon, en caso de que Netflix desee que vuelva a aparecer. “Son libres de hacer lo que quieran” , contestó entre risas cuando le preguntaron.

“Shonda Rhimes [creadora de la tira] y yo tuvimos una maravillosa conversación al finalizar la temporada 1 y estábamos los dos muy contentos de cómo habíamos llevado todo a puerto en esa ocasión. Todavía estoy orgulloso de cómo lo hicimos ”, explicó.

“He tenido muchas conversaciones en esta etapa de entrevistas con gente que decía: ‘Simon era un caballero, tan encantador, y ahora estás interpretando a este personaje súper malo’”, confesó y agregó: “Creo que lo hicimos muy bien al personaje, sobre todo en ese arco redentor, porque la gente se olvida de que Simon era un ser horrible”, dijo en medio de las rondas de prensa que tiene por su nuevo proyecto, la película, también de Netflix, el Hombre gris.

Tráiler de Bridgerton, la nueva serie de Netflix

Cuando se anunció su salida del drama de época, Page recordó las primeras conversaciones que tuvo con los productores de la serie: “Mi personaje era de un arco de una temporada, con un principio, un desarrollo y un final. Eso es interesante porque puedo contribuir con mi granito de arena y luego la familia Bridgerton sigue adelante”, dijo en su momento a Variety, tras insistir en que el plan en todo momento se remitía a que su participación en la ficción se limitara solo a la primera entrega.

“Estoy contento de haber tomado pasos en la buena dirección para que se amplíe el panorama y esa tendencia pueda continuar a lo largo del tiempo”, dijo sobre el desafío de encarnar a un galán de época de color. También contó que con sus amigos solían hacer chistes sobre un hombre negro en un caballo. “Es tan simple. Puedo montar un caballo y puedo ponerlo en la pantalla; ese es el primer paso”, dijo. Y agregó: “ Puedo ser de la realeza, y [otras personas de color] pueden ver la posibilidad de ser de la realeza. Pararse ahí, con las botas y la chaqueta, bailando y habitando un espacio que es perfectamente posible”.

Poco tiempo después, el actor británico, contó que decidió abandonar el grupo de WhatsApp que compartía con sus excompañeros de reparto para evitar cualquier posible incomodidad tras el anuncio de que ya no participaría en la tira. “El universo se ha expandido. Así que ya no estoy en él”, dijo en una entrevista con la revista estadounidense GQ. Y apuntó que su salida del grupo se produjo en buenos términos. “Salí respetuosamente. No quería ponerlos en una situación incómoda en la que tuvieran que echarme por no formar parte del elenco”, aclaró.

Hoy, Page se dedica a sus nuevos proyectos, como el tan esperado estreno del largometraje titulado El hombre gris, producido por Netflix, y dirigido por los hermanos Joe y Anthony Russo (responsables de Avengers: Endgame). El film cuenta la historia de un agente de la CIA que, luego de ser traicionado por su compañeros, se convierte en prófugo de la justicia. En esa película, la más cara de la historia de Netflix, Page comparte pantalla con Ana de Armas, Chris Evans y Ryan Gosling. También estará al frente del una película basada en El Santo, un film inspirado en la clásica serie de televisión, que ya tuvo una adaptación al cine protagonizada por Val Kilmer.