“Ni bien se acercó, fue como un imán”: estas son las celebridades que fueron compañeras de colegio y casi nadie lo sabe

Matt Damon es el amigo que ha acompañado a Ben Affleck en todas sus etapas, y viceversa. Su historia comenzó mucho antes de compartir pantalla: coincidieron en el mismo colegio cuando Damon tenía 10 años y Affleck 8. Lo han vivido todo juntos: pasaron de ser unos niños con un sueño a compartir departamento y una cuenta bancaria, conseguir papeles, ganar varios premios y, finalmente, tener una carrera larga y exitosa en el mundo del cine.

Como ellos, decenas de famosos han compartido escuela antes de convertirse en estrellas. Algunos de ellos, como Timothée Chalamet y Lourdes Leon, la hija de Madonna, incluso eran pareja y otros, como Matthew Perry y Justin Trudeau, el anterior primer ministro de Canadá, no se llevaban muy bien. Estos son algunos de los actores, cantantes, políticos y deportistas que compartieron aula.

1. Cameron Diaz y Snoop Dogg

La actriz y el rapero coincidieron en la escuela Long Beach Polytechnic High School en California. “Fuimos juntos al colegio”, contó Diaz en el programa de televisión de George Lopez en 2011. “Él era un año mayor que yo. Me acuerdo de él. Había muchas personas, éramos como 3500 niños. Él era muy alto y delgado, y llevaba muchas colitas. Estoy casi segura de que le compré marihuana. Tuve que haberlo hecho”, relató.

Snoop Dogg confirmó la historia más tarde en un programa de radio: “Fuimos a la misma escuela. Nadie lo sabía hasta que ella habló en una entrevista y dijo algo como: ‘Sí, solía comprarle hierba’ y con eso abrió la caja de Pandora porque sí, yo solía vender alguna cosita”. En 2013 contó a Yahoo que la actriz se juntaba con las animadoras de la escuela. “Era muy cool, tenía estilo”, recordó.

2. Nicole Kidman y Naomi Watts

Las actrices son amigas cercanas desde hace cuatro décadas. Crecieron en Australia y coincidieron en el bachillerato femenino North Shore Sydney Girls’ High School. Su amistad se consolidó en 1991 cuando ambas aparecieron en Un romance en blanco y negro (Flirting, en inglés).

Nicole Kidman y Naomi Watts crecieron juntas en Australia y se reencontraron en Hollywood The Grosby Group

“Nos conocemos desde que éramos adolescentes”, dijo Kidman a People en 2015. “Y somos como hermanas. Es decir, nos conocemos desde hace tanto tiempo y hemos pasado por tantas cosas juntas... Esto es, en cierto modo, un aspecto paralelo de nuestra vida”.

3. Adam Levine y Jonah Hill

Levine entabló amistad con el comediante Jonah Hill en el colegio. “Nuestros padres se conocieron en la oficina del director en la secundaria. Compartíamos auto para ir al colegio y vivíamos en casa del otro”, contó Hill a Howard Stern en 2014. El cantante y el actor siguen siendo amigos y Hill incluso ofició la boda de Levine con Behati Prinsloo en julio de 2014.

Adam Levine Patricio pidal

El cantante también fue compañero de Jake Gyllenhaal, quien contó en 2022 que fue a primaria con Levine, y que mantienen una amistad cercana. En el programa The Howard Stern Show, el conductor le preguntó al actor si era cierto que el cantante era feo y tenía acné, como había contado en ocasiones anteriores, a lo que Gyllenhaal contestó: “Está mintiendo. Tenía un grano, tal vez”, bromeó. “En el colegio él ya estaba en una banda. Se llamaba Kara’s Flowers”, añadió.

Jonah Hill

4. Matthew Perry y Justin Trudeau

El actor y el anterior primer ministro de Canadá no empezaron con el pie derecho. Ellos se conocieron en primaria. Ambos estudiaban en la escuela pública Rockcliffe Park en Ottawa y en 2017 Perry reveló en el programa de Jimmy Kimmel que en quinto grado, él y un amigo le dieron “una paliza” a Trudeau. “Creo que él destacaba en un deporte en el que nosotros no. Así que, pura envidia”, explicó Perry.

El actor Matthew Perry Evan Agostini - Invision

La actual pareja de Katy Perry, respondió con humor más tarde a esa historia: “He estado reflexionando y, ¿saben qué?, ¿quién no ha querido pegar a Chandler ―el mítico personaje del actor en la serie Friends―? ¿Qué te parece una revancha, Matthew Perry?”, escribió Trudeau en su cuenta de X. Tras el fallecimiento del intérprete en 2023, el político le volvió a dedicar un mensaje: “Nunca olvidaré los juegos en el patio de la escuela, y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que les brindó. Gracias por todas las risas, Matthew. Eras amado y te echaremos de menos”.

Justin Trudeau Adrian Wyld - The Canadian Press

5. El príncipe Guillermo, Eddie Redmayne y Tom Hiddleston

En septiembre próximo, el príncipe Jorge ingresará en el Eton College, la misma escuela privada en Windsor a la que asistieron su padre, el príncipe Guillermo; o su tío, el príncipe Enrique. Ahí el príncipe de Gales compartió clases con el actor Eddie Redmayne. Su amistad comenzó gracias al rugby: “Estuvimos en el mismo equipo B de los Colts en 1997”, dijo Redmayne a Glamour en 2018. “Siempre sentí un poco de lástima por Will porque todos querían aplacar al futuro rey de Inglaterra para poder decir: ‘Derribé al príncipe Guillermo’. Él recibía todos los golpes” y de Enrique aseguró que era “encantador”.

Con quien también se cruzaron en los pasillos fue con Tom Hiddleston. El actor era un año mayor, pero participó en una obra escolar con el protagonista de La chica danesa. “Participé en Pasaje a la India con Eddie Redmayne, quien interpretó el protagónico femenino”, reveló en el programa Graham Norton Show. “Yo, en cambio, interpreté la pata delantera del elefante que él montaba”, contó.

6. Timothée Chalamet y Lourdes Leon

El actor y la cantante conocida como “Lola”, hija de Madonna, no solo fueron compañeros de clase en LaGuardia High School en Nueva York, también fueron pareja. Se conocieron en la escuela especializada en artes escénicas y estuvieron juntos durante un año en 2013. “Lo respeto mucho, tuvimos algo”, dijo la hija de la cantante a Vanity Fair en 2021. “Mi primer novio”, recordó.

I was today years old when I found out that timothee chalamet and lourdes leon (madonna’s daughter) dated in high school 😭 pic.twitter.com/Eypz4wxvJx — reea ♡ (@lomlgoth) May 1, 2020

7. Scarlett Johansson y Jack Antonoff

La actriz y el músico también fueron pareja en el colegio y hasta fueron juntos en 2002 al baile de fin de curso, una tradición en las escuelas de los Estados Unidos. Estuvieron juntos dos años mientras asistían a la Professional Children’s School en el Upper West Side. “Cuando estábamos en el colegio, Jack estaba completamente obsesionado con ella, y ella le rompió el corazón”, contó un amigo de la escuela a The New York Post. “Rompieron poco después de graduarse… Ella se dejó llevar por el mundo de Hollywood", aseguró.

8. Maya Hawke y Alex Wolff

Antes de participar en Capital humano (Human Capital) Maya Hawke y Alex Wolff compartieron disfraz de Power Rangers cuando eran pequeños. Los actores fueron juntos al mismo jardín de infantes en Nueva York. “Creo que Maya va a negar que se disfrazó de Power Ranger para Halloween, y quiero dejar constancia de que está mintiendo”, bromeó Wolff en una entrevista de Variety en 2020.

9. Jessie J y Adele

Las cantantes británicas asistían a la escuela de artes escénicas y tecnología Brit en Inglaterra. “¡Estábamos en el mismo año!”, contó Jessie J a People en 2020. Y añadió: “Solíamos cantar juntas a la hora del almuerzo. Obviamente, en ese momento no nos imaginábamos que las dos llegaríamos a tener nuestra propia música, pero es increíble. Siempre fue una persona con una energía muy positiva en el colegio”.

10. Tupac y Jada Pinkett Smith

El rapero y la actriz estudiaron juntos en la Escuela de Arte de Baltimore en Maryland. Más tarde, en 1993, los dos aparecieron en la serie Un mundo diferente y consolidaron su amistad. “Era el primer día y se acercó a mí y se presentó”, recordó Pinkett Smith en una entrevista en 2009. “En la preparatoria, Pac tenía un aspecto un poco raro. A simple vista, no era el tipo de persona con la que me gustaría relacionarme. Pero en cuanto se me acercó, fue como un imán. Una vez que le prestabas atención, te atraía. Y conectamos desde ese momento… No creo que ninguno de los dos pensara que llegaríamos tan lejos, pero sabíamos que íbamos a lograr algo”, contó.

11. Jay-Z y Busta Rhymes

Los raperos coincidieron en la escuela George Westinghouse Career and Technical Education High School en Brooklyn. “Busta y yo tuvimos una batalla en el comedor”, recordó Jay-Z en una entrevista con Jimmy Kimmel en 2015. “Amo a Busta Rhymes”, dijo. Los cantantes solían enfrentarse y compitieron por el título de mejores raperos. Y también compartieron aula con el rapero Notorious B.I.G.

12. Lenny Kravitz, Slash y Nicolas Cage

En 2023, Lenny Kravitz recordó su época en el colegio de Beverly Hills. Nicolas Cage, Gina Gershon y el guitarrista Slash fueron algunos de sus compañeros. “Hace poco vi a Slash, con quien fui al secundario. Y a Gina Gershon”, dijo en una entrevista con Esquire. “En aquel entonces se llamaba Nic Coppola”, recordó Kravitz sobre Cage. “Y recuerdo haber participado en una obra de teatro escolar con él. ¡Oklahoma!, de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein II. “Yo estaba en la orquesta y Nic en el escenario… Él cantaba, bailaba y actuaba, y yo tocaba la batería. Fue una época genial”, contó.

Lenny Kravitz (Fuente: Instagram/@lennykravitz)

13. Robert Downey Jr., Sean Penn y Rob Lowe

El colegio en Santa Mónica fue sede de grandes actores: Robert Downey Jr., Sean Penn, Emilio Estevez, Charlie Seen y Rob Lowe. “Recuerdo vívidamente nuestras lancheras en el patio. Charlie fue uno de los primeros en usar chalecos antibalas y colonia Polo”, recordó Lowe en 2014 en el programa de Howard Stern. Sheen dijo en All the Smoke en 2025: “Todos intentábamos hacer cosas normales de adolescentes”. “Sean se tomaba su carrera más en serio que el resto de nosotros. Tenía pasión”, recordó en All the Smoke sobre Penn, quien comenzó a trabajar en el cine a los 13 años. Todos los intérpretes empezaron sus carreras siendo unos niños y Robert Downey Jr fue el que inició más temprano, a los cinco años.

Rob Lowe

14. Kate Hudson, Zooey Deschanel y Live Tyler

Hudson y Deschanel compartieron escenario en un musical escolar de su colegio Crossroads School for Arts & Sciences sin imaginarse que más tarde aparecerían juntas en la película Casi famosos. “Una vez participamos en un musical”, recordó Hudson al presentador Andy Cohen. “Estábamos audicionando para el papel principal, pero ninguna de las dos lo consiguió”, dijo.

Otra de sus compañeras fue la actriz Liv Tyler. “Conocí a Liv Tyler y para mí… una chica de secundaria, quizás en el tercer año de secundaria, era como ella es Liv Tyler”, recordó Hudson en 2025. La protagonista de Cómo perder a un hombre en 10 días estaba impresionada porque Tyler acababa de participar en el videoclip de “Crazy” de su padre, Steven Tyler, el líder y vocalista de Aerosmith.