Nick Carter abrió su corazón y se refirió a la repentina y temprana muerte de su hermano Aaron, fallecido en noviembre de 2022, a los 34 años. El cantante de Backstreet Boys brindó una entrevista a Entertainment Tonight en la que afirmó que tanto él como el resto de la familia están aprendiendo a convivir con la ausencia del joven músico y actor, al tiempo que intentan sacar algo bueno de la tragedia.

“Definitivamente, fue muy difícil para nosotros”, explicó. Y preciso: “ Todavía es algo que estamos procesando. Sinceramente, no creo que alguna vez logremos superarlo. Ha sido un golpe muy duro para nosotros y estamos tratando de encontrar la manera de hacer algo a partir de esta situación trágica para nuestro país y para la familia ”, indicó.

Nick y Aaron Carter en diciembre de 2000 CHRIS DELMAS - AFP

En esa búsqueda por transformar el dolor en algo positivo, el músico se acercó a On Our Sleeves, una organización sin fines de lucro que procura promover y cuidar la salud mental de las infancias. De hecho, Carter celebró un recital a beneficio de la institución a principio de este año en homenaje a su hermano menor.

Esa no fue la única manera con la que Nick decidió rendirle tributo a Aaron. Apenas unos meses después de su muerte, lanzó un clip de su tema “Hurts to Love You” con fotos e imágenes de video de su hermano.

Los hermanos tuvieron muchos conflictos y discrepancias a lo largo de los años. En el último tiempo se encontraban distanciados, luego de que el menor de los Carter denunciara públicamente que había sido abusado por su hermano mayor y Nick pidiera una orden de restricción contra él luego de afirmar que había amenazado con matar a su esposa embarazada.

Cuando falleció Aaron, su hermano mayor expuso estas diferencias, pero también su amor hacia el cantante fallecido a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: “Hoy mi corazón está roto. Aunque mi hermano y yo teníamos una relación complicada, mi amor por él nunca desapareció. Siempre mantuve la esperanza de que él de alguna manera, algún día, iba a emprender el camino de la sanación y que encontraría la ayuda que necesitaba tan desesperadamente ”.

“A veces queremos culpar a alguien o a algo por nuestras pérdidas. Pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son las verdaderas villanas en este caso”, concluyó el cantante en su tuit.

El propio Aaron había contado en septiembre de 2019, en una entrevista en el programa de televisión The Doctors, que había sido diagnosticado con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. También reveló que era adicto a los calmantes y al alcohol.

El tuit en el que Nick despedía a su hermano Aaron, quien falleció en su casa de California, en noviembre de 2022 Twitter / @NickCarter

Nacido en Tampa, Florida, el 7 de diciembre de 1987, la música estuvo muy presente en la vida de Aaron desde pequeño. A los 7 años ya integraba una banda local, pero fue a fines de los 90 cuando debutó como solista, subido al éxito mundial alcanzado por su hermano dentro de Backstreet Boys.

Tenía 10 años cuando hizo su aparición, en carácter de invitado especial, durante un show en Berlín, Alemania, de la boy band. Su carisma lo llevó ese mismo año a grabar su primer simple, “Crush on You”, que conformaría parte de su álbum homónimo editado en 1997. Esa primera placa se convirtió en disco de oro en países como España, Dinamarca, Canadá y Alemania.

Al año siguiente, salió a la venta su segundo álbum, Aaron’s Party, que triplicó en ventas a su predecesor. Gracias a su creciente fama, el cantante firmó su primer contrato millonario con la cadena televisiva especializada en público infanto juvenil Nickelodeon, y participó de las series Lizzie McGuire y Sabrina, la bruja adolescente.

Nick y Aaron Carter AP

A los 13 años, grabó su tercer disco, llamado Oh, Aaron, en el que presentó el primer y esperado dueto con su hermano Nick. A pesar de su temprano éxito, los problemas no tardaron en llegar. Antes de cumplir la mayoría de edad, sus padres decidieron presentar una demanda contra Lou Pearlman, su exrepresentante y creador de los Backsteet Boys, acusándolo de fraude, por evadir el pago de cientos de miles de dólares por los derechos de su segundo disco. El conflicto legal terminó en marzo de 2003, cuando Pearlman fue declarado en rebeldía por no presentar los comprobantes de pago.

En 2008, Carter fue arrestado en Texas por exceso de velocidad y posesión de marihuana. Tres años después, su mánager Johnny Wright anunció que el cantante había comenzado un tratamiento para “curar algunos problemas emocionales y espirituales”.

