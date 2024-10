Nicole Kidman rompió en llanto en la alfombra roja al recordar a su madre: “Ojalá estuviese aquí”

Nicole Kidman está viviendo un angustiante momento personal luego de la muerte de su madre, Janelle. Durante la alfombra roja del estreno de la segunda temporada de Lioness, en Los Ángeles, la actriz se emocionó al hablar del duelo que atraviesa .

“ Ojalá mi madre estuviese aquí ”, dijo durante una charla con The Hollywood Reporter. “Es lo único que puedo decir. El trabajo va genial, todo perfecto, pero ojalá mi mamá estuviese acá”, repitió mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

La ganadora del Oscar lució para la ocasión una pollera midi en diferentes tonos de amarillo y gris, con pliegues irregulares, y un top color marfil sin espalda. A juego con su elegante atuendo, Kidman lució joyas de Roberto Coin y un maquillaje muy natural.

Nicole Kidman, en la presentación de la segunda temporada de la serie Lioness, en Los Ángeles CHRIS DELMAS - AFP

Janelle Ann Kidman falleció en septiembre. La mujer, que tenía 84 años, murió dejando un gran vacío en la vida de la australiana. La estrella de Hollywood se hizo eco de la triste noticia mientras participaba del festival de cine de Venecia, en donde fue nombrada como mejor actriz.

Ni bien se enteró de los hechos, se tomó un vuelo de regreso en Australia para estar con su familia, y dejó un comunicado que leyeron de forma pública en donde agradecía el galardón y contaba el motivo de su ausencia. “ Estoy en shock y tengo que ir con mi familia. Pero este premio es para ella. Ella me formó, me guio y me hizo ser lo que soy ”, dijo Kidman en un escrito leído por la directora holandesa de Babygirl, Halina Reijn. “La colisión entre la vida y el arte es desgarradora. Y hoy, mi corazón está roto”, culminaba.

Kidman junto a su madre, en una imagen de 2023 Backgrid/The Grosby Group

Unos días después, agradeció las muestras de afecto de la gente ante este difícil momento. “Mi hermana y yo, junto con nuestra familia, queremos darles las gracias por las muestras de cariño y amabilidad que hemos sentido esta semana”, escribió la actriz en Instagram en un comunicado compartido con su hermana Antonia. “Cada mensaje que hemos recibido de aquellos que querían y admiraban a nuestra madre ha significado más para nosotros de lo que nunca seremos capaces de expresar. Gracias de parte de toda nuestra familia por respetar nuestra privacidad mientras nos cuidamos mutuamente”.

Kidman y su madre tenían una relación muy estrecha. En varias oportunidades, la actriz habló de como su progenitora la apoyó en su carrera y la gran influencia que ejerció en ella y sus decisiones. Nicole nació en Honolulú, Hawai, y fue criada en Sidney por Janelle y su padre, el psicólogo Antony, quien falleció en septiembre de 2014.

Tras pasar un tiempo en Estados Unidos, la estrella de Moulin Rouge y su hermana pequeña se mudaron a Australia, en donde crecieron. Allí, durante su adolescencia, la estrella comenzó a perseguir su pasión por la actuación, algo que ambos padres apoyaron desde el comienzo. En varias oportunidades, Kidman admitió que, a pesar de los años, seguía acudiendo a su madre en busca de consejos.

La actriz se mostró muy cerca de su compañera de elenco, Zoe Saldaña, durante su paso por la alfombra roja Steve Granitz - FilmMagic

Cuando murió su papá, la actriz admitió que le daba miedo que volviera a sucederle algo así. “Me tocó la muerte como algo muy repentino, no me pasó esto de cuidar a alguien en un proceso lento, simplemente la vida me quitó a la gente de un momento a otro. Me ha pasado tan repetidamente, que me asusta un poco, porque me aterroriza que vuelva a suceder. Es algo que todavía me da mucho miedo”, admitió en su momento, sin saber que la partida de su madre iba a ser algo similar.

