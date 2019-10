Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Este jueves, después de presentar su colección cápsula de bijou "Shanti", Nicole Neumann fue abordada por la prensa con respecto a lo que la había transformado en noticia durante toda la jornada: su supuesta nueva relación con el empresario Bautista Amadeo.

Yanina Latorre había anunciado el noviazgo en el programa Los ángeles de la mañana. Según la panelista, el joven la habría buscado a la modelo a través de sus amigas y se conocieron por Instagram. "No sé si es está en la categoría de novio o acompañante, pero el saliente todavía la niega", dijo. Luego, detalló actividades que la pareja realizó en los últimos días: "Fueron a comer a un lugar que se llama Sacro y a Paru. Hasta ahí no había foto, pero la semana pasado fueron a tomar algo a Presidente Bar y ahí sí fueron fotografiados", agregó.

Sin embargo, al ser consultada por un notero del programa Intrusos, Nicole fue contundente: "Me enteré por la tele de que estaba de novia y enamorada. Yo me entero de mi vida por la tele". El periodista repreguntó si era mentira y ella respondió que no estaba de novia y sumó con ironía "cuéntenme ustedes". Diciendo que no tiene "nada más para contar" dio finalizada esa parte de la entrevista pero no convenció a nadie en la audiencia.

Amadeo es amigo de Pico Mónaco y Nacho Viale, practica rugby y va al gimnasio y, según trascendió, ya salió con otras mediáticas como Amalia Granata y Laura Fidalgo.