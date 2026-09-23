Noah Wyle: rumores de romance en el set, un matrimonio que naufragó y la mujer que se convirtió en su “guía”

Durante los años 90, Noah Wyle se transformó en uno de los rostros más famosos de la pantalla chica. El doctor John Carter, su personaje en ER: Emergencias, conquistó al público y lo convirtió en una estrella a nivel mundial. Hoy, a sus 54 años y después de algunos periodos de impasse en su carrera, el actor volvió a colgarse el estetoscopio en The Pitt, la aclamada serie de HBO Max, donde interpreta al Dr. Michael “Robby” Robinavitch.

Noah Wyle en una escena de The Pitt Warrick Page - Max

Si bien entre ambas series participó en producciones como Falling Skies (2011), The Librarians (2014) y Leverage: Redemption (2021), lo cierto es que al público le costó verlo en otro tipo de personajes. De hecho, en el momento de mayor éxito profesional Wyle decidió tomarse una pausa para dedicarse de lleno a su familia; esa que primero formó junto a la maquilladora Tracy Warbin, y luego con Sara Wells, su actual mujer y madre de su hija Frances.

Un supuesto romance en los pasillos de ER

A medida que el Dr. Carter cobraba protagonismo en la serie emitida por NBC, la vida sentimental de su intérprete comenzó a despertar interés. A diferencia de otros compañeros de elenco, Wyle siempre intentó mantener su intimidad lejos de los flashes; sin embargo, en más de una oportunidad fue noticia por algunos romances con colegas.

La primera que aparece en la lista es Samantha Mathis, actriz conocida por títulos como Suban el volumen, Super Mario Bros., Mujercitas y Psicópata Americano y por ser la última novia de River Phoenix. De hecho, estaba junto a él la noche de su muerte, el 31 de octubre de 1993.

Samantha Mathis junto a su ex River Phoenix en el film Una cosa llamada amor

Dos años después de esa devastadora pérdida, los actores comenzaron a salir tras ser presentados en una cena organizada por un amigo en común. A pesar de que el romance se esfumó al cabo de unos meses, los actores continuaron siendo amigos y apoyándose en sus respectivas carreras.

Hubo otro romance que habría nacido en los pasillos del County General Hospital pero que el actor prefirió mantener en secreto. Se trata de su compañera de set Sherry Stringfield, quien encarnaba a la doctora Susan Lewis en la serie de emergencias. Mientras sus personajes desarrollaban sus propias historias dentro de la trama, la prensa comenzó a vincular a sus protagonistas en la vida real. No hubo ni confirmaciones ni desmentidas, por lo que la historia sentimental entre los actores se convirtió en un misterio. “Son simplemente geniales y fabulosos y todo funciona tan bien”, dijo el actor en una entrevista en referencia a Stringfield y sus compañeros de elenco.

Sherry Stringfield, la actriz de ER Emergencias con la que se relacionó al actor

Su primer matrimonio

Fue lejos de los grandes nombres de Hollywood donde Wyle encontró a la mujer con la que formaría su primera familia. En 1996, mientras filmaba El mito de las huellas digitales, conoció a Tracy Warbin, la directora del departamento de maquillaje y peluquería de la película. El flechazo fue tan fuerte que la pareja comenzó a convivir rápidamente.

Noah Wyle conoció a su primera esposa, Tracy Warbin, en 1996, mientras trabajaban en una película ROSE PROUSER - X00733

En una entrevista concedida a Los Ángeles Times en 1997, Wyle describía aquella relación como “un compromiso muy fuerte”. De hecho, confesó que su novia era una persona que le aportaba estabilidad en medio de la creciente exposición pública.

La pareja se comprometió en 1999 y se casó unos meses después, en mayo de 2000, en una discreta e íntima ceremonia. Dos años después de dar el sí, el matrimonio le dio la bienvenida a su primer hijo, Owen Strausser. En 2005, la familia se agrandó con la llegada de Auden. Para Wyle, la paternidad comenzó a modificar sus prioridades. De hecho, fue el nacimiento de su primer hijo el que lo hizo abandonar su papel en ER... en pleno éxito.

George Clooney y Noah Wyle en la piel de los doctores Doug Ross y John Carter en la serie de NBC

Después de casi una década juntos, el matrimonio se separó en octubre de 2009. El representante de Tracy confirmó la noticia a principios de 2010 y remarcó que el proceso de divorcio ya estaba en marcha. Por aquel entonces, los rumores de una supuesta infidelidad de Noah con la actriz Gina Gershon sonaron como el principal motivo de la ruptura aunque ninguna de las partes lo confirmó oficialmente. De hecho, el propio actor calificó su divorcio como uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Fue un proceso muy aleccionador, analítico y doloroso. Pero al final, positivo”, le dijo en 2012 a Pocono Record. Sin embargo, Wyle aclaró que no había perdido la confianza en el amor ni en el matrimonio: “No estoy desilusionado con la institución. Todavía creo que es algo bastante genial”.

El bienestar de sus dos hijos, de 7 y 4 años, fue la prioridad de la expareja. “Compartimos la custodia y ella y yo hemos logrado mantener una relación realmente maravillosa, con las prioridades siendo exactamente lo que deberían ser, que es el bienestar de los niños ante todo”, advirtió el productor y escritor estadounidense.

Con el correr de los años, Tracy forjó una sólida carrera tanto delante como detrás de cámara. La maquilladora se convirtió en productora cinematográfica y ha dejado una huella en Hollywood a través del drama juvenil Kids: Golpe a golpe (1995), el thriller psicológico Resplandor en la noche (1996 ) y la adaptación al anime El regreso del gato (2002).

Una segunda oportunidad en el amor

Poco después de su separación, Wyle volvió a creer en el amor. A fines de 2010, conoció a la actriz Sara Wells en el Blank Theatre Company de Los Ángeles, compañía de la que él era productor artístico. Por su parte, Wells venía de pequeños papeles en series como Nip/Tuck y Californication.

Noah Wyle en 2011 JuanJo Martin - EFE

La relación avanzó con discreción hasta que, en junio de 2014, los actores anunciaron que se habían casado en secreto. La boda tuvo lugar en el rancho que Wyle tiene en Santa Bárbara y los enamorados intercambiaron votos frente al granero de la propiedad. “Fue hermoso. Fue genial. Fue una ceremonia muy pequeña”, dijo el director en el ciclo The View. La luna de miel fue en París, un viaje que el recién casado describió como “muy romántico”.

Un año después, llegó Frances Harper, la primera hija de la pareja, a quien ambos describen como “el corazón de la familia”. Mientras que para Noah la más pequeña es “una persona que puede hacer lo que quiera con su vida”, Sara confesó que su hija le enseñó nuevas formas de amar y crecer. Junto a Owen y Auden, formaron una familia ensamblada de cinco.

Noah Wyle junto a su mujer Sara y su hija más pequeña, Frances Harper VALERIE MACON - AFP

Si bien ambos mantienen la intimidad de su matrimonio lejos del ruido mediático, suelen declararse públicamente su amor en fechas especiales. “Hace 9 años, esta semana, mi vida se convirtió en una historia de amor. Y sigue mejorando”, escribió el actor en 2019 al recordar el día en que se conocieron. Por su parte, su mujer celebró que su esposo comience a usar redes sociales y explicó el motivo: “Por fin se unió a Instagram, así que ahora puedo elogiarlo públicamente en su cumpleaños, como siempre quise”, escribió ella en 2020.

“Valiente, amable, divertido, encantador, increíblemente inteligente y guapísimo. No hay nadie con quien prefiera compartir este viaje salvaje”, confesó ella en otra publicación. Para su aniversario número 10 tampoco faltaron los elogios: “Mi amor, gracias por los mejores 10 años de mi vida”, escribió junto a una foto de su boda.

La pareja besándose apasionadamente en la última entrega de los premios Emmy Chris Pizzello - Invision

Además de compartir el hogar, la pareja se unió un par de veces en la pantalla. Mientras que en 2021 Wells fue dirigida por su propio esposo en un episodio de Leverage: Redemption (la serie donde Noah es protagonista), recientemente fueron compañeros en The Pitt, donde hizo una participación. “Conozco a todos, pero aun así envié una grabación para demostrarles que realmente puedo hacerlo. Pasamos por todas las etapas del proceso de selección antes de que consiguiera el papel”, le reveló la actriz a USA Today dando cuenta que no tuvo privilegios. Aunque la pareja no compartió ninguna escena, su esposo estuvo muy cerca de ella detrás de cámara. “Me aconsejó que me divirtiera. Se dio cuenta de que estaba un poco nerviosa porque este es su terreno de juego”, reveló Wells.

“Ya sea la primera o la segunda vez, esto ha sido realmente increíble. Cada día nos miramos y pensamos: ‘Esto es asombroso’. No damos nada por sentado”, agregó la actriz sobre ese apoyo mutuo e incondicional que viven desde el primer día. Algo que quedó demostrado cuando el intérprete ganó su primer Emmy por la serie de HBO Max y se lo dedicó a su esposa. “Gracias a mi hermosa esposa Sara, quien posee la mitad de esto, no solo porque es la ley de California sino porque se lo ganó”, bromeó.

El actor en 2025 recibiendo su premio Emmy por su actuación en la serie The Pitt VALERIE MACON - AFP

El artista no sólo se refería al rol que tiene Sara mientras él pasa largas jornadas en el set, sino a la contención que tuvo cada vez que sintió que la industria lo “abandonaba”. “Cuando tienes una carrera tan exitosa desde el principio como la mía te malacostumbras un poco y crees que eso va a ser constante o algo seguro. Y cuando resulta que no es así, tienes que trabajar para obtener reconocimiento de algo más que lo externo, algo con lo que he lidiado desde siempre”, reconoció Wyle en diálogo con The Hollywood Reporter.

Wyle junto a su mujer y sus tres hijos en el Paseo de la Fama de Hollywood Getty Images

En abril de este año, Noah volvió a poner a su mujer en el centro de su discurso cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sin embargo, en esta oportunidad el actor también le dedicó unas palabras a sus tres hijos y a sus padres: “Son mi guía, la razón por la que me levanto cada día y la fuente de mi creatividad”, expresó quien atraviesa una nueva etapa de reconocimiento profesional en la industria.