Presley Gerber: del polémico tratamiento que realizó a las primeras imágenes de Cindy Crawford tras su muerte

Presley Gerber, el hijo mayor de Cindy Crawford, murió este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Luego del impacto inicial que causó la noticia, comenzaron a trascender detalles sobre su lucha contra las adicciones y el polémico tratamiento que realizó hace seis meses en busca de sanar. Este martes, dos días después de la trágica pérdida de su hijo, la supermodelo estadounidense se dejó ver junto a su marido, Rande Gerber, en la última casa en la que vivió el joven modelo.

Las primeras imágenes de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo

Cindy Crawford y Rande Gerber fueron vistos en la casa de Presley a dos días de su muerte JOGA, JAPZ, RMBI - Byline: WCP,4cnrs / BACKGRID / G

La pareja llegó hasta la casa de Presley en una camioneta Range Rover RMBI, JOGA, JAPZ - Byline: RMBI/JOGA/JAPZ / BACKGRI

Dos días después de la muerte de Presley Gerber, sus padres fueron vistos juntos por primera vez tras la tragedia. Según publicó el diario inglés Daily Mail, la supermodelo, de 60 años, y el empresario, de 64, estuvieron en la casa de Hollywood en la que vivía su hijo, donde fueron fotografiados por los paparazzi.

Visiblemente conmocionada, la pareja abandonó la residencia en una camioneta Range Rover negra. En las imágenes se ve a Gerber al volante y a Crawford en el asiento del acompañante, con anteojos de sol oscuros y una gorra de béisbol.

Presley, de 27 años, murió el domingo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Era el único hijo varón de la pareja y hermano mayor de Kaia Gerber, de 25 años. La familia confirmó la noticia y mantuvo un perfil bajo durante las horas posteriores a la muerte del joven: solo emitieron un comunicado en el que pidieron “privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”.

Qué pasó en las últimas horas de Presley Gerber

Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Walker Gerber en un evento en 2018 Joel C Ryan - Invision

La aparición de los padres de Presley Gerber se produjo mientras comenzaban a conocerse nuevos detalles sobre las últimas horas con vida del modelo. El joven había ingresado el sábado por la noche al exclusivo centro de rehabilitación Resolutions Living, en Santa Mónica, donde murió pocas horas después.

Según informó TMZ, Presley “no parecía sobrio” cuando llegó al lugar. Una fuente que tuvo contacto con él durante sus últimas horas aseguró al medio estadounidense que parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia al momento de ingresar a la institución.

Presley Walker Gerber murió el domingo pasado a los 27 años en el centro de rehabilitación en el que estaba internado FRAZER HARRISON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La muerte comenzó a ser investigada como una posible sobredosis. La policía de Santa Mónica confirmó que recibió un llamado por ese motivo y que esa es una de las hipótesis que se analizan. Además, las autoridades indicaron que hasta el momento no hay indicios de un hecho criminal.

En las últimas horas, además, trascendió que la familia fue informada de que Presley habría muerto como consecuencia de una sobredosis. Sin embargo, el médico forense del condado de Los Ángeles aclaró que la investigación continúa y que la información disponible todavía es limitada. La autopsia ya fue realizada, pero la causa y cómo murió quedaron pendientes de estudios adicionales.

El polémico tratamiento con ibogaína que realizó seis meses antes de morir

La modelo Kaia Gerbery Presley Gerber, su hermano, años atrás Kamil Zihnioglu - AP

En marzo pasado, Presley Gerber había compartido en sus redes sociales un video de un tratamiento que realizó en una clínica de Cancún, México. La publicación llevaba como título “La previa a la dosis de ibogaína”, en referencia a la sustancia que estaba a punto de recibir.

En el texto que acompañó las imágenes, el modelo contó que estaba “absolutamente aterrorizado” y que sabía que volvería a sentir miedo si alguna vez tenía que enfrentarse a una situación similar. También explicó que había decidido dejar de intentar controlar la experiencia y confiar en que “había algo más grande” que lo guiaba.

“Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en algún momento de todo esto, comencé a encontrar el camino de regreso a mí mismo”, escribió Presley. “Ya veremos... Rezo para que sea la última vez que tenga que volver. La próxima vez me gustaría poder elegir”, agregó en esa publicación, en donde también agradeció al equipo de la clínica por su atención y contó que había hecho amigos durante su estadía.

Si bien trascendió que habría muerto como consecuencia de una sobredosis, aún no fue comunicado el motivo de manera oficial Chris Pizzello - Invision

Presley había recurrido a este tratamiento como parte de su lucha contra las adicciones. En la publicación también incluyó referencias a la salud mental y a la idea de “reconfigurar el cerebro”, además de una serie de fotografías y videos de su experiencia.

En ese momento, sus padres y su hermana Kaia Gerber reaccionaron a la publicación. “¡Eres un guerrero! ¡Atravesaste el fuego para encontrarte a ti mismo! ¡Estoy muy orgullosa!”, escribió Cindy Crawford. Rande Gerber también le dedicó unas palabras: “Estoy muy orgulloso de ti y de tu valentía. Afrontar las dificultades requiere mucha fuerza, y verte reencontrarte contigo mismo lo es todo. Te quiero muchísimo”.

El emotivo mensaje de su exnovia Charlotte D’Alessio

Una de las fotos con las que Charlotte D’Alessio decidió recordar a su ex, Presley Gerber Instagram

Tras conocerse la muerte de Presley, su exnovia Charlotte D’Alessio compartió en redes sociales varias fotografías y videos de los dos. La modelo canadiense, de 28 años, mantuvo una relación con Presley durante dos años, entre 2018 y 2020.

Junto a una imagen en la que aparecen abrazados, D’Alessio escribió que habían compartido “un amor puro” y que por eso agradecía y honraba su vida. “Merecías más tiempo. Merecías más vida. Estoy muy enojada por esto”, expresó.

En otra de las fotos que eligió para recordarlo, le dedicó un último mensaje: “Te amo, Pres. Siempre. Arriba, abajo, no lo dudes nunca. Todos te queremos muchísimo. Espero que puedas sentirlo”. También publicó un video de Presley caminando hacia el mar junto a un perro blanco y escribió sobre las imágenes: “Siempre te recordaré así”.