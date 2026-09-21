Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y qué dice el nuevo parte médico de la diva

El Sanatorio Mater Dei compartió un nuevo parte médico de Mirtha Legrand, quien volvió a ser internada el viernes en esa institución al presentar “un cuadro compatible con neumopatía”. “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, se puede leer en el comunicado firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

Y agrega: “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos. De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”.

“Pasó una buena noche”

Según confirmaron allegados a la diva de 99 años a LA NACION, pasó una buena noche y ya se encuentra en una habitación común.

Durante las primeras horas de esta nueva internación, los médicos habían decidido llevarla a terapia intensiva, no tanto por su estado de salud, sino para que permaneciera tranquila, aislada y con visitas restringidas.

El nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La internación previa

Previamente, la diva de los almuerzos había atravesado un cuadro respiratorio bronquial, que también la había llevado a permanecer internada en el Mater Dei desde el 7 del mes actual hasta el domingo 13, fecha en que le habían dado el alta para continuar “la recuperación en su casa”.

Más tarde, desde las redes sociales oficiales de Legrand, su familia había agradecido al sanatorio por el cuidado. “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, decía el escrito.

Sin embargo, el viernes pasado debió volver al sanatorio a raíz de una recaída en su cuadro y así poder estar controlada más de cerca por los especialistas.

Sus últimos antecedentes médicos

En abril pasado, Legrand también tuvo un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y que la alejó de su agenda laboral. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", había escrito en ese momento en su cuenta de X.

Mirtha demostró con el correr de los años que tiene una salud de hierro. Sin embargo, en algunas oportunidades tuvo que ser hospitalizada.

En julio de 2014 sufrió uno de los percances físicos más duros de su vida. Durante un lluvioso sábado, se resbaló en la cochera del edificio donde vive. Enseguida cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el piso de cemento mojado.

Si bien pidió realizar en vivo La noche de Mirtha por eltrece, la gravedad de la situación llevó a su asistente, Elvira, a llamar rápidamente a la familia y a su médico de cabecera. En cuestión de minutos, la diva fue internada en el sanatorio Mater Dei, donde se constató que la caída le había provocado una fractura de tibia y peroné. Esa misma noche fue operada y permaneció internada durante algunos días. Debido al tipo de lesión, debió inmovilizar la pierna durante un mes; utilizó una bota walker y se trasladó en silla de ruedas.

La diva, al frente de su ciclo La noche de Mirtha StoryLab

En mayo de 2023, debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada donde le colocaron un marcapasos “de última generación”StoryLab

En mayo de 2019, su salud volvió a tambalear. En esa oportunidad, una brida abdominal la llevó nuevamente al Mater Dei. La conductora fue operada, permaneció 48 horas en la sala de cuidados intensivos y luego regresó a su hogar, donde continuó con su vida cotidiana con absoluta normalidad.

En septiembre de 2021, Mirtha sufrió una obstrucción coronaria, según informaron en ese momento. Aun en plena pandemia de Covid, fue internada y sometida a una intervención en la que le colocaron dos stents.

Poco menos de dos años después, en mayo de 2023, debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada, en la cual le colocaron un marcapasos “de última generación”. Fue la propia Legrand quien, en un contacto con la prensa previo a la operación, se ocupó de transmitir tranquilidad a sus seguidores.

“Me preparo con buen humor, no me duele nada, estoy perfecta”, dijo unos días antes, cuando fue abordada por un grupo de cronistas televisivos en el ingreso al Multiteatro, donde había asistido para ver una función de Toc Toc. “Puedo no hacerlo, pero por seguridad lo hago”, sostuvo sobre el procedimiento sugerido por su equipo médico.

Con la colaboración de Nieves Otero