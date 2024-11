Norman Reedus: su inoxidable amor por Daryl Dixon, por qué no se aburre del universo zombi y el especial tatuaje que tiene en la mano

El actor, que protagoniza un spin-off de The Walking Dead, habló con LA NACIÓN y reveló algunos de los secretos detrás de esta longeva franquicia

El actor Norman Reedus ya tenía un amplio recorrido cuando llegó a sus manos la oferta de trabajar en The Walkind Dead. El intérprete había participado en grandes películas y series como Masters of Horror o El quinto infierno, por eso jamás pensó que ese antihéroe de pocas palabras, llamado Daryl Dixon, lo llevaría a recorrer un camino que ya cuenta con 14 años en su haber. Pero es que en ese personaje de ballesta y motocicleta, este intérprete de 55 años, nacido en Hollywood, Florida, encontró mucho de sí mismo, de sus placeres y de su conducta, y quien detrás de ese gesto adusto, esconde una lealtad absoluta. Y el cariño del público por su personaje fue tan grande, que una vez finalizado The Walking Dead surgió la posibilidad de que se pusiera a l frente de su propio spin off titulado Daryl Dixon . LA NACIÓN dialogó con Reedus sobre esta nueva serie y la segunda temporada, que bajo el título The Book of Carol, marcará un gran y esperado reencuentro de este universo zombi.

-¿Qué podés contarme sobre The Book of Carol?

-Es una serie en la que suceden muchas cosas. Tiene mucha acción, muchos sentimientos y corazón, y también está escrita de manera muy hermosa. Es una historia bella, que trata sobre dos personajes que se ganaron esa amistad que comparten. Nosotros ya llevamos 14 años en la televisión y si bien el show original giraba principalmente alrededor de Rick; Daryl y Carol (Melissa McBride) se ganaron su propio lugar. Ellos se buscaban y se cuidaban mutuamente, y tuvieron su propia historia desde el primer día. Entonces verlos juntos en cámara es ver esa relación y es un vínculo tan real que es palpable. Amé la primera temporada de este spin off, pero me gusta más el segundo año porque se pone mejor y mejor. Ahora estamos por filmar en España , y veo que el show evoluciona todo el tiempo, así que estoy muy feliz.

-¿Cómo ves la evolución de Daryl durante estos años?

-Él es alguien muy distinto desde que debutó en la serie. Antes era un hombre más taciturno, que estaba en esa actitud de “no me mires”, pero ahora él toma decisiones y si hay problemas, se puede plantear: “¿qué haría Rick, qué haría Hershel?” Daryl ahora es más astuto, piensa las cosas y a veces ni siquiera se mete en las peleas, que es algo que en el pasado jamás hubiera hecho. Siempre hace cosas por el resto y se preocupa por los demás. Yo pienso que está en este punto en el que siente que todo lo que hizo fue correr y pelear, pero que después se planteó si en la vida podía haber algo más. Así que ahora solo quiere sentir que está en un hogar.

-¿No sentís algo de cansancio teniendo en cuenta que llevás muchos años interpretando al mismo personaje?

-No. Cada temporada para mí fue muy distinta . Yo empecé de un modo y luego hubo nuevas historias. Aunque en The Walking Dead hay mucho de Rick, alrededor de él hubo cerca de treinta personajes, sucedieron muchas cosas, y en el transcurso de la serie original, había momentos en los que Daryl se retiraba para vivir en el bosque. Es más, de hecho hay dos temporadas completas en las que Daryl apenas habla, así que ahí hay una evolución para mí. Y ahora, en este show, se me permite bucear adentro de Daryl mucho más y eso es algo totalmente distinto. The Walking Dead tenía un esquema en el que primero pasaba algo, después se moría alguien, luego de nuevo pasaba algo, y así sucesivamente, pero esta nueva serie no es así. Acá hay un estudio sobre un personaje que atravesó de todo y que ahora está verdaderamente solo. Daryl está en Francia, pero no habla el idioma ni conoce a nadie, así que tiene que establecer vínculos con nuevas personas, forjar amistades, y por esto es totalmente distinto.

-¿Por qué creés que los televidentes empatizan tanto con Daryl?

-Porque es alguien muy honesto, un verdadero héroe . En algún momento, se mostró que fue capaz de hacer cosas a las que nadie se animaba y mientras el resto de los personajes se planteaban qué decisión tomar y se preguntaban si estaban convirtiéndose en unos monstruos, Daryl se iba por un costado y resolvía el problema, sin ningún tipo de vanidad.

-Al momento de empezar a trabajar en The Book of Carol, ¿cómo fue tu reencuentro con la actriz Melissa McBride?

-Melisa y yo empezamos a hablar sobre esto hace tiempo. Un día vino la productora y guionista de The Walking Dead, Angela Kang, y me preguntó cómo creía que iba a concluir esa historia. Yo le respondí que luego de una batalla enorme, todos iban a terminar muertos y enterrados, pero que Daryl se iba a ir en moto con Carol, sin poder mirar atrás. Y ese fue la génesis de la idea. Con Melisa pensamos varias tramas, hicimos una playlist de canciones que nos gustaban, hablamos mucho, y mientras más nos sumergíamos en el proyecto, más nos entusiasmaba la idea de hacerlo.

-De todos los personajes que murieron a lo largo de la serie, ¿a cuál extrañás más?

-Esa es difícil, pero creo que quizás a Beth y a Hershel.

Un personaje tatuado en la piel

En 2019, Reedus protagonizó un ambicioso juego de PlayStation, titulado Death Stranding. En este proyecto, creado por Hideo Kojima (un diseñador cuyas ideas no dejan de revolucionar el sector gamer), interpretó a Porter Bridges, un personaje que debe sobrevivir en un entorno apocalíptico repartiendo todo tipo de paquetes, a lo largo de hostiles tierras en las que ningún humano puede habitar. Frente al contundente éxito de esta propuesta, se anunció la salida de Death Stranding 2, en donde el actor vuelve a ser el protagonista junto a Léa Seydoux y Elle Fanning, y con la dirección de George Miller. Al hablar de esto, a Reedus se lo nota muy entusiasmado y orgulloso porque es uno de sus proyectos más queridos, al punto de tatuarse en su mano uno de los símbolos de su personaje de ficción.

-El público espera con mucha expectativa la salida de Death Stranding 2, ¿cuál sentís que es la diferencia entre actuar para una serie, con respecto a actuar para un videojuego?

-Son cosas totalmente diferentes. Es interesante porque Hideo quería que yo actuara como Norman, ya que me decía que mientras más realista era mi interpretación, más gente iba a conectar con ese personaje mientras jugaba. Así que si bien la historia estaba toda lista, al momento de hacer la captura de movimientos, cada pequeño detalle o acción que yo hacía, él quería ponerlo en el juego sí o sí, ya que buscaba una personalidad real. Entonces Hideo sostenía que mientras más genuino me mostrara, más gente iba a conectar con eso.

The Book of Carol se estrena en 2025 por AMC.

