The Walking Dead: Norman Reedus y el elenco adelantan el futuro de la serie

Luego de una espera que se prolongó más de lo habitual como consecuencia de la pandemia, finalmente llegan a la pantalla de Star Channel los nuevos episodios de The Walking Dead. Los seis capítulos que integran la última etapa de la décima temporada mostrarán las consecuencias que dejó la batalla contra los Susurradores y quiénes son los integrantes de ese misterioso cuerpo militar vestido de blanco. Para saber más sobre qué sucederá en el futuro de esta ficción, LA NACION dialogó con su showrunner, Angela Kang, y con muchos de sus protagonistas, entre ellos Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Seth Gilliam y Ross Marquand.

-¿Qué significa estar tan cerca del final?

Melissa McBride: -Últimamente hablamos mucho de ese tema. Cuando tomamos consciencia, nos resulta increíble pensar la gran cantidad de tiempo que llevamos haciendo esta serie, los vínculos que formamos y la experiencia compartida de sabernos parte de este fenómeno, eso es algo que nunca nos abandonará. Hay tantas escenas y tantos momentos de los que nos sentimos orgullosos, y saber que se aproxima el final de este mundo tan grande creado por Robert Kirkman es algo muy difícil. Pero también se abre el universo de The Walking Dead, que es algo muy excitante y que vivirá mucho más allá de nosotros. Sabemos que se vienen muchas cosas importantes, entonces debido a eso no lo sentimos tanto como un final.

-¿Cómo fue la experiencia de filmar en pandemia?

Norman Reedus: -Fue muy raro realizar estos episodios, teníamos muchos protocolos que nos garantizaban estar seguros, formamos burbujas, teníamos laboratorios montados en los sets para hacer test rápidos todas las mañanas. Había muchas reglas, muchos protocolos y muchos barbijos. Yo estaba matando zombis y cuando las cámaras no nos tomaban, todos llevábamos mascarilla, incluso los zombis. Pero la cosa funcionó y pudimos filmar respetando las medidas de distancia. Debido a esto el guion se modificó y muchos capítulos se volvieron más intimistas. Fue muy interesante interpretar escenas de ese estilo luego de la gigantesca batalla contra los Susurradores. Me gustó mucho hacer escenas más chicas y personales, y creo que la historia necesitaba esa impronta.

Lauren Cohan: -Es cierto, todos los días de rodaje nos hacíamos un test.

Seth Gilliam: -Como actor, fue la experiencia más surrealista de mi vida filmar en este marco de pandemia.

Aaron y el Padre Gabriel estrecharán vínculos ante nuevas amenazas.

-¿Habrá nuevos personajes en estos episodios?

Angela Kang: -No van a ver muchas caras nuevas, pero las que aparecerán serán de lo más significativas. Conoceremos más sobre el enmascarado que acompaña a Maggie, habrá más historias, y el mundo de estos personajes seguirá expandiéndose a medida que surjan más sobrevivientes. Algunos de ellos serán aliados, y otros no.

-Norman y Melissa, ¿cómo describirían la relación entre ustedes, y qué tienen en común con el vínculo entre Daryl y Carol?

McBride: -Creo que entre Carol y Daryl hubo como una familiaridad desde el comienzo, una especie de conjuro que dictaba que de una u otra manera, iban a permanecer unidos. Ellos tienen en común que provienen de entornos donde los sometían, él con su hermano, y ella con su marido. Entonces me parece que los dos perseguían el deseo de liberarse, de encontrar un camino propio y lograron ese objetivo, y ellos siempre funcionan mejor cuando unen sus fuerzas. Nunca dejé de disfrutar del vínculo entre ambos.

Reedus: -Recuerdo la primera vez que trabajé con Melissa, que enseguida nos caímos bien. Creo que en la primera escena que hicimos, yo le daba un hacha para que pudiera matar a su marido. A medida que ella grababa, cada vez le saltaba más y más sangre en la cara, hasta que en un punto la vi realmente desatada y pensé: “¡Qué bien me cae esta chica!”. Nuestra relación a lo largo de los años fue siempre muy cercana, hablamos mucho afuera de cámaras, nos gusta compartir chismes, conversar sobre cómo avanza la historia y qué cosas nos divierten. Entre Melissa y yo la relación creció mucho, a la par de cómo creció el vínculo entre Daryl y Carol. Para mí, ella es una gran guía, nos entendemos un montón.

Lauren Cohan (Maggie) asegura que su personaje atravesó un período de mucha oscuridad, que poco a poco se irá revelando.

-Lauren, después de un tiempo alejada de la serie, volviste a incorporarte, ¿cómo sentiste ese regreso?

Cohan: -Fue muy emocionante, por varios motivos. Con Angela hablamos mucho sobre mi regreso, fue todo muy natural y hasta divertido. Maggie pasó por mucho y me gusta la idea de mantener un secreto que la gente irá conociendo de a poco y que tiene que ver con dónde estuvo ella, y cuáles fueron los cambios que atravesó. Todo será muy profundo y muy oscuro y eso es algo que estoy muy ansiosa por interpretar.

Ross Marquand: -Yo quiero agregar que aparte de profesionalidad, Lauren también trae mucho humor. Entre tomas siempre le gusta hacer chistes, y la verdad es que le brinda mucha luz a las grabaciones.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) deberá saldar cuenta con Maggie, por el asesinato de su marido.

-¿Qué nos pueden contar sobre el futuro de Negan?

Reedus: -En lo referido a Daryl, lo único que puedo decirte es que más allá de haber peleado junto a él, no por eso van a ser mejores amigos. Y con la vuelta de Maggie, todos van a recordar realmente quién fue Negan porque ahora él puede que esté haciendo las cosas bien, pero no sabemos qué motivos esconde. El grupo deberá permanecer leal ante alguien y sin lugar a dudas estará del lado de Maggie, aunque a largo plazo no sé cómo terminará eso.

Cohan: -Es interesante y también terrible, que el público haya podido desarrollar una simpatía hacia Negan. Solo puedo decir que la evolución de lo que pasa entre ellos es algo que Jeffrey y yo estamos con muchas ganas de mostrar.

Kang: -Para el equipo de guionistas fue muy interesante plantear el escenario de Maggie y Negan. Él mató a su marido e intentó varias veces matarla a ella. Por su parte, puede ser que Negan busque una forma de redención, pero Maggie nunca va a verlo de ese modo y cuando sus respectivos caminos se junten, todo será muy explosivo.

-¿Qué lugar creen que ocupa esta serie dentro de la cultura actual?

Marquand: -Creo que Robert Kirkman hizo un gran trabajo al examinar el mundo de los zombis desde una perspectiva novedosa. Él no hizo foco en esas criaturas como la amenaza principal, sino que tomó como base la reconstrucción de la sociedad y cómo se comportaría la gente ante un mundo que se cae a pedazos. Cada comunidad que aparece tiene una mirada diferente sobre cómo los humanos responden ante un gran trauma como ese y eso hace que este show sea tan popular.

-Me gustaría que me cuenten alguna experiencia extraordinaria que vivieron como miembros de The Walking Dead.

Gilliam: -A mí me parece increíble que durante todos estos años, mucha gente se me acerque y piense que yo soy el padre Gabriel. Hay fans que no distinguen entre ficción y realidad y se enojaban conmigo cuestionando decisiones de mi personaje.

Marquand: -Creo que lo más asombroso del show son los fans y es increíble cuando ves a un seguidor emocionado por el solo hecho de conocerte. Una vez en Europa, vino un fan que tenía tatuada mi cara en su brazo y ahí fui yo quien se emocionó. Me acuerdo que le dije “¡No sé por qué tenés mi cara en tu brazo, pero gracias!”. Es un honor algo como eso y ahí te das cuenta lo importante que es el show para muchas personas alrededor del mundo. Yo estoy muy agradecido de formar parte de algo así.

En los próximos episodios se revelará quiénes son los misteriosos soldados de blanco.

-Angela, ¿cuál es el futuro inmediato de la historia?

Kang: -Estos nuevos soldados que aparecieron son la entrada a un mundo totalmente nuevo que presentará desafíos inesperados. Vamos a explorar mucho las interacciones iniciales con ese grupo, pero ahora veremos solo la punta del iceberg con respecto a quiénes son ellos y qué se traen entre manos. Me entusiasma mucho presentar a este nuevo grupo porque no podrían ser más distintos a los protagonistas y a otras comunidades que vimos hasta ahora.

-¿Hay algo que nos puedan adelantar del spin off protagonizado por Daryl y Carol?

Reedus: -Ese título va a estar muy atado al desenlace de la temporada número once. Me da mucha curiosidad saber cómo terminará todo, si saldremos disparados como un cohete o si volaremos bajo como un cuervo. Lo que espero es que el spin off llegue cuando la pandemia haya terminado porque me parece que esa va a ser una serie que hable sobre la esperanza. Ojalá que en ese momento salga el sol, la gente se abrace y que nuestra historia esté a la par del cambio que atravesará el mundo. Esa es mi fantasía.

Cuándo verla. Los nuevos episodios de The Walking Dead se estrenan hoy, a las 22, por Star Channel.