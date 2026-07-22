Vivienne, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, quiere eliminar el apellido de su padre

La distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos parece profundizarse. En las últimas horas trascendió que Vivienne, la hija menor que el actor tuvo con Angelina Jolie, inició los trámites legales para eliminar “Pitt” de su nombre legal para pasar a llamarse únicamente Vivienne Marcheline Jolie.

Según documentos presentados ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y obtenidos por la revista People, la joven de 18 años solicitó oficialmente el cambio de nombre por “motivos personales”. La audiencia en la que un juez analizará su pedido quedó fijada para el próximo 2 de noviembre.

Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Bradd Pitt Hello! magazine

Aunque la presentación judicial recién salió a la luz, el distanciamiento de Vivienne respecto del apellido paterno ya había comenzado a hacerse visible hace más de un año. En mayo de 2024, cuando colaboró como asistente de producción junto a su madre en la obra de Broadway The Outsiders, fue acreditada simplemente como “Vivienne Jolie”, sin hacer referencia al apellido Pitt.

El caso de la adolescente no constituye un hecho aislado dentro de la familia. Por el contrario, se suma a una serie de decisiones similares adoptadas por otros hijos de la expareja más famosa de Hollywood.

En 2024, Shiloh presentó una petición para eliminar legalmente el apellido Pitt y adoptar el nombre “Shiloh Jolie”. Su solicitud fue aprobada meses después, convirtiéndose en la primera de los hermanos en concretar formalmente ese cambio.

Brad junto a Angelina Jolie y sus dos hijas, Zahara y Shiloh, en tiempos felices Getty Images

Mientras tanto, Zahara también inició un proceso para pasar a llamarse Zahara Marley Jolie, y Maddox busca que su nombre legal sea Maddox Chivan Jolie. Ambos expedientes continúan su curso en la Justicia estadounidense: la audiencia de Maddox está prevista para el 14 de septiembre, mientras que la de Zahara se realizará el 28 de ese mismo mes.

La sucesión de pedidos alimentó nuevamente las versiones sobre el deterioro del vínculo entre Pitt y varios de sus hijos, una situación que se arrastra desde hace casi una década.

La ruptura entre Pitt y Jolie se produjo en septiembre de 2016, cuando la actriz solicitó el divorcio tras un episodio ocurrido durante un vuelo privado que, según trascendió en aquel momento, derivó en una investigación de las autoridades estadounidenses. Aunque el actor nunca fue acusado penalmente, el conflicto marcó un punto de inflexión en la relación familiar.

Vivinne, en 2004

Después de una larga y compleja batalla judicial que se extendió durante años, el divorcio quedó finalmente resuelto a fines de 2024. Sin embargo, la paz entre ambos está lejos de llegar.

Los exesposos continúan enfrentados por el control de Château Miraval, la histórica propiedad y bodega francesa que compraron durante su relación y donde celebraron su casamiento en 2014. La disputa por ese patrimonio sigue abierta y dio lugar a nuevas demandas cruzadas.

A principios de este mes, Jolie volvió a presentar documentos judiciales en los que acusa a Pitt de tergiversar sus argumentos legales para intentar acceder a años de registros financieros personales. El conflicto económico se convirtió así en un nuevo frente dentro de una separación que lleva casi diez años ocupando titulares.

Vivianne junto a su madre Captura video @playbill

En medio de ese escenario, los hijos de la expareja parecen haber tomado posiciones cada vez más definidas.

En el pasado, una fuente cercana al actor del El club de la pelea manifestó su preocupación por las decisiones de los jóvenes y responsabilizó indirectamente a Jolie por el deterioro del vínculo familiar.

“Es triste ver a alguien publicitar repetidamente su exitosa alienación parental, alejando a sus hijos del otro progenitor”, afirmó esa fuente, reflejando la postura del entorno del actor.

La protagonista de El sustituto, en cambio, siempre evitó responder públicamente a ese tipo de acusaciones. En distintas entrevistas dejó en claro que su prioridad ha sido acompañar el crecimiento de sus hijos respetando sus decisiones personales.

“Tengo seis seres humanos muy diferentes en mi casa. Me entusiasman todas las etapas, sentimientos y curiosidades por las que pasan. ¿Cómo no iba a ser así? Se supone que debemos ayudarlos a descubrir quiénes son. Y no se puede descubrir quiénes son si no se crece con ellos con entusiasmo”, expresó en una entrevista en 2021.

Angelina Jolie junto a sus tres hijas Archivo

Vivienne nació en julio de 2008 en Niza, Francia, junto a su hermano gemelo Knox. Ambos son los menores de la familia integrada también por Maddox, Pax, Zahara y Shiloh.

Durante los últimos años, tanto Vivienne como Knox mantuvieron un perfil mucho más bajo que algunos de sus hermanos. Sin embargo, la participación de la joven en The Outsiders marcó una de sus primeras incursiones públicas en el mundo del espectáculo, trabajando detrás de escena junto a su madre en la producción del exitoso musical de Broadway.

Ahora, con su pedido para eliminar legalmente el apellido Pitt, Vivienne vuelve a quedar en el centro de la atención mediática. Si el tribunal aprueba la solicitud en noviembre, pasará a ser el segundo de los hijos de la expareja en concretar oficialmente ese cambio de identidad, consolidando una tendencia que muchos interpretan como un reflejo del profundo distanciamiento familiar.

Mientras tanto, las presentaciones de Zahara y Maddox continúan su curso y podrían sumar nuevos capítulos a una historia que, casi diez años después de la separación de las dos estrellas, sigue escribiéndose tanto en los tribunales como fuera de ellos.