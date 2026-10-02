Olivier Martinez acusó a su ex, Halle Berry, de estrangular a su hijo de 12 años

El actor Olivier Martinez solicitó una orden de restricción temporal contra su exesposa Halle Berry y la acusó de haber agredido físicamente al hijo de ambos, Maceo, de 12 años. Según los documentos judiciales citados por Page Six, el actor francés sostiene que la protagonista de Gatúbela tomó al adolescente del cuello y lo habría estrangulado durante una discusión ocurrida el 26 de septiembre.

Halle Berry y Olivier Martínez paseando por París en tiempos de paz Archivo

Las acusaciones aparecen en nuevos documentos presentados por Martinez en medio de la prolongada disputa que mantiene con Berry por la custodia del menor. De acuerdo con su versión de los hechos, el conflicto comenzó después de que la actriz cuestionara a su hijo por estar jugando con unas gafas de realidad virtual. Martinez aseguró que Berry le dijo que se veía “estúpido” y que era “un idiota”.

Según el relato incluido en la presentación judicial, la discusión fue subiendo de tono. “La situación se agravó y la demandante se abalanzó sobre nuestro hijo y comenzó a agredirlo físicamente”, afirmó Martinez en los documentos.

Halle Berry junto a sus hijos Maceo y Nahla, en 2020 Grosby Group - LA NACION

El actor sostuvo que la actriz habría tomado a Maceo por el cuello mientras le gritaba: “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”. Según su denuncia, el prometido de Berry, el músico Van Hunt, se encontraba presente durante el episodio.

Martinez afirmó además que, después del supuesto incidente, Maceo lo llamó presa del pánico para pedirle que fuera a buscarlo. Según el actor, el niño le habría dicho que no quería regresar a la casa de su madre porque estaba “traumatizado”.

Olivier Martinez, de paseo con su hijo Maceo Grosby Group - LA NACION

Las acusaciones no se limitan al episodio del 26 de septiembre. Martinez sostuvo en los documentos que la conducta que denuncia se habría repetido y que Berry habría agredido físicamente a su hijo en otras ocasiones. “Durante el último año y medio, la Sra. Berry había tirado a Maceo al suelo y lo había obligado a rendirse”, alegó.

Martinez también incluyó en su presentación acusaciones relacionadas con la manera en que Berry habría hablado con Maceo sobre su padre y sobre cuestiones raciales. Según el actor, en 2023 la actriz habría dicho delante del adolescente que su padre era “un blanco de m... que intentaba robarle a una mujer negra”, en el contexto de las discusiones que ambos mantenían por la manutención del menor.

Tras su divorcio en 2016, Martinez y Berry vacacionaron juntos por el bien de su hijo, pero la paz duró poco Grosby Group - LA NACION

Siempre de acuerdo con los documentos presentados por Martinez, Berry luego le habría preguntado a su hijo: “¿Qué opinas de eso como hombre negro?”.

El actor incluyó además otras acusaciones referidas a la conducta y el estado de Berry. En la presentación aseguró tener “preocupaciones significativas” sobre su salud mental y sobre un supuesto consumo abusivo de alcohol, al que atribuyó parte de la conducta que denuncia.

Berry y Martinez, ambos de 60 años, se casaron en 2013 y se separaron en octubre de 2015, después de dos años de matrimonio. El divorcio, sin embargo, tardó otros ocho años en finalizar y estuvo acompañado por una disputa por la crianza y la custodia de Maceo.

El conflicto llegó a los tribunales en numerosas oportunidades. En septiembre de 2024, Berry había presentado sus propios documentos judiciales en los que describió las dificultades que, según ella, encontraba para ejercer una crianza compartida con su exmarido.

En aquella presentación, la actriz afirmó que había gastado más de 200.000 dólares intentando conseguir que el acuerdo de crianza de Maceo funcionara. Berry sostuvo que había hecho esfuerzos para mantener a Martinez involucrado en las decisiones relacionadas con su hijo y que había intentado resolver las diferencias entre ambos de manera amistosa.

Martinez, Berry y Maceo, vacacionando años atrás; su hijo ya tiene 12 años Grosby Group - LA NACION

“He hecho todo lo posible por colaborar con Olivier, comunicarme con él e involucrarlo en el proceso de toma de decisiones con respecto a nuestro hijo de manera amistosa”, escribió entonces.

La actriz sostuvo además que Martinez se había “negado a ejercer la crianza compartida y a comunicarse” con ella “de una manera centrada en el niño”. Según Berry, su exmarido se había mostrado “opuesto e inflexible en todos los asuntos importantes relacionados con Maceo”.

Berry es además madre de Nahla, de 18 años, fruto de su relación anterior con el modelo Gabriel Aubry. Maceo es su único hijo con Martinez.