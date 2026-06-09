Oriana Sabatini reveló el problema de salud que sufrió con su embarazo: “Me despertaba llorando de dolor”

Oriana Sabatini habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles que atravesó durante su embarazo. La actriz y cantante reveló una serie de complicaciones que sufrió durante la gestación de su hija Gia y explicó por qué decidió visibilizar su experiencia.

En el programa Sería increíble, que se emite por Olga, la artista contó que todavía padece secuelas emocionales como consecuencia de esos problemas de salud que padeció durante varios meses. Además, respondió a las críticas que recibió en las redes sociales luego de haberse referido a aquel período como traumático.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, nació el pasado 2 de marzo en Roma (Foto: Instagram @orianasabatini)

“Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Yo viví un dolor que me generó un trauma enorme, que si el día de mañana pienso en volver a quedar embarazada, te juro que me agarra como un agujero en el pecho”, confesó.

La cantante relató cómo el dolor físico se convirtió en una constante que condicionó gran parte de su embarazo. “No sé si quiero despertarme durante cuatro meses todas las noches llorando por el dolor”, aseguró al recordar aquella situación.

"Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala”

Sabatini explicó que padeció pubalgia, una afección que provoca fuertes dolores en la zona pélvica. En su caso, el cuadro fue tan severo que afectó a su rutina y su bienestar diario. “Es una de las peores lesiones que puede tener un futbolista de repente, y a una mujer le dicen: ‘Tomá un paracetamol’”, contó la artista, cuestionando la falta de respuestas con la que se encontró ante el problema.

Más allá del dolor físico, la cantante reveló que una de las situaciones que más la frustró fue sentirse sola frente a una experiencia que pocas mujeres suelen contar públicamente. Según explicó, durante su embarazo buscó testimonios que reflejaran casos similares al suyo. “Hay muy pocas mujeres que hablan del lado B del embarazo. Obviamente, hay un montón que la pasan bárbaro y lo harían mil veces más. Y hay otras, como yo, que tuvimos una experiencia mala”, expresó.

Oriana Sabatini compartió fotos junto a su hija en las redes sociales, aunque preservando el rostro de la pequeña Gia

Y profundizó: “Yo necesitaba escuchar a mujeres que por ahí salieran a decir: ‘Che, mi experiencia fue esta’, porque no saben lo frustrante que es sentirte la única, que te levantás todos los días llorando”, agregó.

Durante la conversación, la actriz también reflexionó sobre las expectativas sociales que suelen imponerse sobre las mujeres embarazadas o quienes acaban de dar a luz, y cuestionó que muchas veces la atención se concentre en el desempeño de la mujer. “La gente es muy hipócrita, se llena la boca con el discurso feminista de que las mujeres tengamos una voz. Y después, cuando sale una mujer a usar esa voz, si no es el tipo de mujer que vos querés que use esa voz, te rompen las p...”, concluyó.

La actriz, junto a su esposo, Paulo Dybala Daniele Venturelli - WireImage

Finalmente, Sabatini contó que vive con gran felicidad la maternidad junto a su pareja y padre de su hija, el futbolista Paulo Dybala. “Mi experiencia no es proporcional al amor que yo le tengo a mi hija, porque si yo tuviera que pasar diez veces más por el dolor que pasé para llegar a ella, lo haría”, afirmó.

A sus 30 años, Sabatini atraviesa un momento especialmente significativo de su vida personal y profesional. La artista debutó recientemente como escritora con la publicación de su primera novela, Podría quedarme acá (Sudamericana).

Fue apenas un día después de celebrar los dos meses de vida de su hija Gia cuando presentó la obra en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde compartió una revelación íntima vinculada al proceso de escritura.

“Arranqué este libro sin estar embarazada, hace dos años. De hecho, fue muy loco porque estuve embarazada dos veces escribiéndolo, entonces como que la vida y la muerte un poco estuvieron rodeándome constantemente mientras escribía esta historia”, contó ante el público.